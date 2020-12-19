Тетяна Чорновол: як один із символів Майдану стала обвинуваченою у вбивстві

Святослав Хоменко

ВВС, Київ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Якщо провина Тетяни Чорновол в умисному вбивстві буде доведена, їй "світить" до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення

Активістку Тетяну Чорновол, яка раніше була членом парламенту і працювала журналісткою, офіційно звинуватили в умисному вбивстві.

Звинувачення стосується подій Євромайдану, коли під час пожежі в офісі провладної Партії регіонів загинув 65-річний працівник партапарату.

Чорновол не заперечує свою причетність до підпалу партійного офісу, але називає свої дії "самообороною", відкидаючи звинувачення у вбивстві та заявляючи про політичне підґрунтя її справи.

ВВС намагалася розібратися, хто така Тетяна Чорновол і чим може закінчитися судовий процес проти одного з символів Євромайдану.

Чечня, Ахметов, Янукович

Ще в студентські роки, в середині 90-х, Тетяна Чорновол брала участь в акціях націоналістичної організації УНА-УНСО і певний час була її прессекретаркою.

Активісти цієї організації брали участь у першій чеченській війні. Під час другої кампанії "унсовців" на Кавказі не було, але Чорновол очолювала чеченський інформаційний центр, за деякими даними, організований в Києві Асланом Масхадовим. У 2000 році сама написала кілька репортажів з Чечні.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Тетяна Чорновол була досвідченою активісткою: ще у 21-річному віці вона брала дуже активну участь в акціях протесту проти президента Леоніда Кучми 2000-2001 років

Уже тоді Чорновол не боялась радикальних методів та акцій: на знак протесту проти арешту членів УНА-УНСО вона прикувала себе до залізничних рейок на київському вокзалі.

У 2001 році вона розірвала відносини з націоналістами та пішла в журналістику.

Першим "серйозним" місцем роботи Чорновол стає відділ політики інтернет-видання "Обозреватель". Всеукраїнську популярність їй приносять не репортажі з передвиборчих з'їздів або судових засідань, а цикл статей, присвячених молодості найбагатшого громадянина України Ріната Ахметова.

Чорновол поспілкувалася з мешканцями селища Жовтневе біля Донецька, які пам'ятали молодого Ріната, і результат вийшов настільки разючим, що Ахметов подав позов до лондонського суду проти автора та її видання.

Його юристи заявляли, що твердження про те, що Ахметов нажив своє багатство злочинним та насильницьким шляхом, неправдиві. У червні 2008 року Високий суд ухвалив рішення за відсутності відповідачів на користь позивача та присудив йому значну компенсацію. "Обозреватель" видалив статті, опублікував спростування та вибачився перед підприємцем.

Пізніше Чорновол заявила, що програла цю справу лише тому, що у неї та її ЗМІ не було грошей ні на те, щоб доїхати до Лондона, ні на те, щоб найняти там адвоката.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тетяна Чорновол першою з журналістів, не рахуючи запрошених особисто Януковичем, побувала в резиденції колишнього президента України

Розслідування способу життя та "чорної бухгалтерії" представників влади стають візитівкою Чорновол. Саме вона першою звернула увагу на розкішну резиденцію Віктора Януковича в Межигір'ї під Києвом. Ба більше - у серпні 2012 року вона перелізла через її триметровий паркан й оприлюднила фото ретельно приховуваного від сторонніх очей розкішного антуражу президентського маєтку.

"Моя акція мала показати, що паркани - це ніщо. Жоден паркан не може захистити ворогів України від обуреного народу, від їхніх мирних акцій, якщо людей прийде багато. Якщо це змогла зробити одна людина, то людське море ніщо не зупинить", - заявила Чорновол після того, як за кілька годин після проникнення у "Межигір'я" її затримала президентська охорона.

Пізніше, після спішної втечі Януковича в його резиденції знайдуть нотатки, зроблені імовірно начальником його особистої охорони Костянтином Кобзарем. З них випливало, що за Тетяною Чорновол стежили.

Символ Майдану

Початок Євромайдану Чорновол зустрічала як одна з найвідоміших в Україні журналістів-розслідувачів, що має репутацію людини, готової до найнепересічніших методів роботи.

Приміром, коли під час одного з перших мітингів у центрі Києва протестувальники помітили припаркований неподалік підозрілий мікроавтобус, саме Чорновол залізла в нього через люк на даху і переконалася: всередині дійсно були силовики.

Журналістика та активізм у роботі Чорновол переплелись настільки, що у кінці 2014 року в інтерв'ю Deutsche Welle вона зізнається: "Останні три роки я вважала себе не журналістом, а людиною, яка бореться з Віктором Федоровичем Януковичем".

Опоненти пояснювали радикалізм Чорновол її психічною хворобою і навіть поширювали в інтернеті довідку про діагноз активістки. Сама вона називала цей документ фейком.

А пізно ввечері 25 грудня 2014 року, дорогою додому, в село Гора під Києвом, машину Чорновол підрізав джип. Молодики у спортивних костюмах, що були в ньому, жорстоко побили Тетяну і поїхали

Лідери Євромайдану назвали подію з Чорновол акцією, яку організувала влада, щоб залякати прихильників протесту. Представники влади припускали, що побиття було інсценуванням, покликаним "оживити" Євромайдан, доцільність існування якого напередодні новорічних свят ставилася під сумнів багатьма його учасниками.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після жорстокого побиття Тетяни Чорновол вона стала одним із символів Євромайдану

Тетяна Чорновол назвала замовником нападу на себе особисто Віктора Януковича, одужала від отриманих травм і стала одним із символів Майдану, уособленням готовності протестувальників стояти за свої вимоги до кінця.

У день втечі Януковича, розповідала Тетяна Чорновол ВВС, вона з чоловіком і братом поверталася до Києва зі Львова: там їм вдалося дістати два пістолети Макарова у захопленій напередодні протестувальниками військовій частині.

"Найстрашніше було те, що я розуміла: щоб потрапити на Майдан, нам потрібно буде проїхати через КП на Житомирській трасі ... і було розуміння, що там доведеться стріляти. А я ніколи не вважала, що ми воюємо з міліцією, я вважала міліціонерів жертвами, яких приносить Янукович. Я зовсім не хотіла в них стріляти. Я їхала і себе фактично навантажувала: "Якщо так складеться, тобі доведеться стріляти". І от ми проїжджаємо Рівненську область, а по радіо говорять, що Януковича вже немає. Я тоді шалено зраділа. Нікого не треба вбивати - така радість!" - розповідала Чорновол.

Активістка у владі

Після Майдану Тетяна Чорновол проводить багато часу на Донбасі, де бере участь у бойових діях разом з чоловіком, уродженцем Горлівки Миколою Березовим. 10 серпня 2014 року в бою біля Іловайська Березовий загинув.

Перед позачерговими парламентськими виборами 2014 року Тетяну Чорновол запрошують до своїх виборчих списків відразу кілька партій. Джерела ВВС казали, що їй пропонувала перше місце у своєму списку "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка була тоді на межі проходження в Раду.

Але Чорновол обрала "Народний фронт" Арсенія Яценюка. Ця партія, утворена за лічені тижні до виборів, стартувала з самого дна рейтингів, але у підсумку змогла посісти перше місце, обійшовши навіть президентський "Блок Петра Порошенка".

Діяльність Чорновол у парламенті складно оцінити однозначно. Своїм головним досягненням в Раді вона називає допомогу українській "оборонці" та причетність до конфіскації 1,5 млрд доларів, що нібито належали бізнес-партнерам Януковича.

Сам колишній президент заперечує причетність до конфіскованих коштів, а законність зарахування їх до бюджету зараз оскаржують у суді сім офшорних компаній, яким формально належали ці гроші.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, В одному з інтерв'ю Чорновол розповіла: щоп'ятниці вона не ходила в парламент, а відвідувала лекції в університеті оборони

З іншого боку, Чорновол була головним лобістом закону про спецконфіскації - позасудової конфіскації активів у представників режиму Януковича. Цей закон критикували деякі українські активісти-антикорупціонери, у відповідь на що Чорновол звинуватила їх у захисті інтересів колишньої влади. А закон про спецконфіскації так і не схвалили.

А коли в Раді Чорновол спіймали на "кнопкодавстві" (голосуванні депутатів замість відсутніх колег), вона заявила, що вважає порушення закону доцільними, якщо вони відбуваються заради державного інтересу.

В часи свого депутатства Чорновол закінчила Національний університет оборони імені Черняховського й отримала право командувати артилерійською батареєю.

"Я з дитинства знала, що нас чекає агресія Москви, і готувалася до цього. Але у 2014-му раптом виявила, що не готова - на фронті з автоматом я не захищаю, а лише плутаюся під ногами. Тепер готова", - розповіла вона в інтерв'ю "Цензору".

Перед позачерговими парламентськими виборами, які оголосив Володимир Зеленський, Чорновол потрапила до списку "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Її місце виявилось непрохідним, але вона відкинула своє повернення у журналістику.

Останнім часом її часто можна було побачити в ефірах політичних ток-шоу на "Прямому" і "П'ятому" телеканалах, що пов'язуються з колишнім президентом України.

У своїй специфічній манері вона критикувала нову владу й особисто президента Зеленського, вважаючи, що він дає шанс повернутися в політику поплічникам Януковича, проти яких всю свою кар'єру боролася Чорновол.

"Я чекала, що мене посадять за Майдан після першого туру виборів Зеленського... Я бачила, як через Зеленського лізуть недоноски Януковича, і Зеленський робить ставку на них. Фактично у цій зеленій амебі, з якою є Зеленський, недоноски Януковича виконують роль стрижня", - заявила вона на одному з таких ефірів.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Тетяна Чорновол на передвиборчому з'їзді "ЄС". Наразі вона перебуває за два місця у списку, щоб стати депутатом

Пожежа на Липській

А 10 квітня цього року, близько шостої години ранку, до Тетяни Чорновол прийшли з обшуком. Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили одяг, який Чорновол носила на Майдані, нагородну зброю та телефон, а також оголосили їй підозру в умисному вбивстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом.

Мова у підозрі про події 18 лютого 2014 року, за два дні до масових розстрілів на Майдані, за чотири дні до втечі з Києва Віктора Януковича. У цей день Верховна Рада мала ухвалити зміни до Конституції, що обмежують повноваження президента, - це мало стати одним зі способів владнати протистояння, яке тривало третій місяць.

Біля парламенту на протестувальників чекало потужне коло силовиків. За людьми у формі виднілися десятки "тітушок" - молодиків у цивільному одязі, що вочевидь підтримували міліціонерів. Якоїсь миті у Маріїнському парку, де зійшлась колона "майданівців" і шеренга міліціонерів з "тітушками" за спинами, почались сутички. Далі в хід пішли каміння і петарди, а потім й постріли.

Незабаром сутички поширились на весь урядовий квартал.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Незабаром після початку зіткнень у Маріїнському парку протестувальники підпалили розташований неподалік офіс Партії регіонів

Саме тоді, приблизно за годину після початку сутичок, протестувальники підпалили офіс Партії регіонів, розташований на вулиці Липській, в кількох хвилинах ходи від Маріїнського парку.

При цьому деякі з них до прибуття пожежників встигли побувати всередині будівлі. Західні ЗМІ навіть писали, що саме тоді, під час пожежі, в руки активістів потрапила "амбарна книга" Партії регіонів, яка двома роками пізніше дала підстави для гучної відставки голови передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Кілька десятків працівників партійного офісу змогли залишити палаючу будівлю. Але, як з'ясувалося, не всі. Пізніше в ній виявили тіло 65-річного інженера-системотехніка Володимира Захарова.

Навколо його смерті спочатку було чимало спекуляцій. Видання, котрі симпатизують тодішній владі, повідомляли, що на тілі Захарова знайшли кульові поранення. "Промайданівські" - що тіло загиблого було біля відкритого сейфа, а в кишенях Захарова знайшли значну суму грошей.

Після того, як тема смерті Захарова з'явилася в інформпросторі, колишній куратор розслідування вбивств на Майдані від генпрокуратури Сергій Горбатюк розповів виданню "Цензор", до яких висновків щодо неї дійшло його слідство.

"Під час виникнення пожежі в офісі його працівник Захаров мав можливість залишити будівлю, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження - самостійно чи за чиєюсь вказівкою, - щоб їх забрати. Він загинув від отруєння димом від пожежі. (Під час огляду тіла в день загибелі Захарова) не було встановлено ознак насильницької смерті", - заявив він.

Загиблого додали до списку "Героїв Небесної сотні" - щоправда, без вручення звання Героя України, як загиблим на Майдані активістам.

"Мої руки не в крові"

Чому слідство вважає винною в смерті Захарова Тетяну Чорновол? Річ у тому, що в матеріалах справи, викладених в мережу ДБР, можна знайти коротке відео. На ньому Тетяна вказує на офіс Партії регіонів чоловіку в темних окулярах і каже: "Напалм. Напалм треба туди закинути, тоді вони усі втечуть".

Слідство вважає, що Чорновол, маючи намір "незаконно насильно захопити" офіс Партії регіонів, "з метою навмисного протиправного заподіяння смерті охоронцям та іншим працівникам центрального апарату Партії регіонів, зокрема Захарову В.К." підняла металопластикових ролет на вікні будівлі, а невстановлений чоловік закинув до утвореної щілини пляшку із займистою сумішшю.

"Зазначені протиправні дії" Чорновол, на думку слідства, стали причиною пожежі та, як результат, смерті Володимира Захарова.

Сама Чорновол не заперечує своєї причетності до пожежі в партійному офісі.

"Чи підпалювала я його? Так, я його підпалювала. Чи причетна я до вбивства? Ні, мої руки не в крові", - заявила вона журналістам.

Пізніше, на судовому слуханні про обрання запобіжного заходу Чорновол пояснила мотивацію своїх дій.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Тетяна Чорновол не заперечує свою причетність до підпалу офісу Партії регіонів і пояснює: "треба було відвернути карателів"

"Підпал офісу Партії регіонів був самообороною. У той момент у Маріїнському парку почалися вбивства "майданівців" "тітушками", озброєними вогнепальною зброєю... Треба було щось робити, треба було відвернути увагу карателів. Штурм офісу Партії регіонів... був самозахистом нашої майданівської спільноти", - розповіла вона.

На допиті у ДБР Чорновол відмовилась давати будь-які свідчення, "щоб вони не були використані проти активістів і лідерів Майдану".

Вона називала свою справу помстою оточення Януковича за спецконфіскацію коштів його оточення і нагадувала, що перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков до призначення працював в адвокатській конторі, що захищає інтереси Віктора Януковича, і навіть особисто представляв інтереси експрезидента в суді. У ДБР заявили, що Бабіков "не має стосунку до справи Чорновол".

На захист Чорновол передбачувано стала низка опозиційно налаштованих політиків на чолі з експрезидентом Петром Порошенком. Але, мабуть, найбільшу увагу привернув коментар Арсена Авакова, колишнього однопартійця Чорновол по "Народному фронту", міністра внутрішніх справ і одного з наймогутніших людей в Україні.

"Адвокате Януковича, пане Бібіков [так в оригіналі - Ред.]. Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР та інспірували справу проти Тетяни Чорновол - особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо! ... Я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня - приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще йдіть до біса з держслужби, або до Януковича назад", - написав він у Facebook.

Суд обрав для Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше - апеляція змінила його на нічний арешт, а у вересні арешт замінили на особисте зобов'язання.

Здавалося, у справі Чорновол йшлося виключно про ексцес виконавця і про нього можна було б забути. Але цього тижня їй оголосили обвинувачення у справі про умисне вбивство. Санкція за статтею - від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Після того, як обвинувачена ознайомиться з матеріалами справи, її доправлять до суду.

Всі незадоволені

Висунення формального звинувачення Чорновол прогнозовано мобілізувало її політичних прихильників, опонентів чинної влади.

"Ви відпустили в Росію "беркутівців", на руках яких кров "Небесної сотні"... Потім ви відпустили до Росії Цемаха, на руках якого кров безневинних жертв рейсу МН17. Потім ви відпустили до Росії "вагнерівців"... Ми Тетяну не залишимо наодинці, вона перебуває під охороною українського народу", - заявив на імпровізованому мітингу біля стін ДБР, де Чорновол вручали підозру в убивстві, Петро Порошенко.

За даними ВВС, саме його партія надала обвинуваченій адвоката і, найімовірніше, перетворюватиме кожне засідання суду у її справі на політичний захід.

Парадоксально, але, здається, незадоволені розвитком справи Чорновол і її опоненти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Суд на Тетяною Чорновол практично зі стовідсотковою ймовірністю буде не юридичною рутиною, а подією політичного життя України

Видання Strana.ua, яке активно критикує табір Порошенко, вважає, що довести наміри Чорновол на вбивство конкретного системотехніка Захарова - майже неможливо, і більш перспективним у цьому випадку виглядало б її притягнення до відповідальності за статтею про ненавмисне вбивство.

"З огляду на те, що за реальні злочини при Зеленському не посадили ще жодного "майданівця" або представника колишньої влади, є побоювання, що і цю справу відверто зіллють - попіарившись попередньо на темі "посадок", - пише Strana.ua.

Сама Чорновол, схоже, готова до будь-якого результату своєї справи. На одному з квітневих засідань суду, який вирішував питання про обрання для неї запобіжного заходу, вона заявила: "Чи буду я під вартою? Є закон бумеранга: коли у в'язниці зачиняють ідеалістів, на їхніх місцях виникають сотні нових тетян і нових чорновол... Мені все одно, яким буде ваше рішення. Ви виконуєте технічну роль. Коли українському народу потрібна буде моя допомога, він прийде до мене. А ви у рішенні суду повідомте українському народу мою конкретну адресу".

Не схоже, щоб відтоді позиція Чорновол щодо цього значимо змінилася.