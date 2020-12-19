Найдорожче розлучення Англії. Як сховати від колишньої дружини мільярд

Олексій Калмиков

ВВС

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Тетяна і її син Темур

Найдорожче розлучення в історії англійського правосуддя перетворилось на гучний спір за нажиті в Росії капітали. Мільярдер Фархад Ахмедов так і не заплатив дружині Тетяні присуджені їй чотири роки тому сотні мільйонів доларів, і тепер вона судиться з їхнім старшим сином Темуром.

Подробиці справи шокують британців, а вона сама стала унікальною для місцевого правосуддя.

Цілий тиждень мати і син давали свідчення у Високому суді Лондона, описуючи у всіх фарбах декорації і сюжет багаторічної сімейної драми.

Маєтки і вілли, приватний літак і вертоліт, колекція творів мистецтва на 150 млн доларів. Квартира за 50 млн у Лондоні у подарунок 19-річному сину, програні ним на біржі 70 млн доларів. Це таємниці, які розповів перебіжчик з одного табору в інший.

На основі цих свідчень і документів, які не без зусиль вилучили у сина, адвокати тепер надають свої докази судді Гвінет Ноулз, і вона вирішить, чи допомагав син ховати батькові капітали від матері, як стверджує Тетяна Ахмедова.

Нинішній суд - перша публічна сутичка у цьому тривалому розподілі сімейного капіталу людей, що одружилися на початку 1990-х, але збагатилася лише в 2012 році, коли Фархад Ахмедов продав частку в газовій компанії "Нортгаз" за 1,4 млрд доларів.

У 2013-му Тетяна подала на розлучення в Англії, де вона жила з 1994 року і де виросли двоє їхніх синів.

Унікальна справа для "столиці розлучень"

Інша справа - старший син Темур. Як і Тетяна, він - британський громадянин і постійно живе в Англії. Не з'явитися до суду він не міг, хоча і з цим виникла проблема, що загрожувала зірвати процес. У перший день суду Темур замість Лондона полетів з Дубая до Москви.

"Я злякався, не знав, що робити, - пояснював він судді через відеозв'язок перфектною англійською з легким акцентом. - Мені лише 27, і позов проти мене подала рідна мати. Я багато п'ю. Мені потрібні гарантії, що я зможу потім виїхати, що у мене не вилучать паспорт".

Суддю здивували такі аргументи. Вона наполягла, щоб Темур повернувся додому і виступив на процесі особисто у супроводі кваліфікованих адвокатів.

Натомість молодому чоловіку, що вивчав банківську справу та займається трейдингом, довелося б захищатися самостійно і дистанційно, оскільки його кошти заморожені в очікуванні результату суду. А виділених на поточні витрати грошей не вистачає на оплату адвокатів.

Довелось би брати в борг, але позику Темур міг отримати тільки особисто в Лондоні, куди він все ж приїхав. Чим відвів від себе ще й загрозу штрафу і навіть в'язниці за неповагу до суду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Яхта Абрамовича у Венеції за три роки до продажу Ахмедову

Гучний процес привернув увагу англійської публіки не лише масштабом виплат і соковитими деталями дорогої сімейної драми, а й тим, що має відповісти на безліч запитань і створити прецедент для подальших позовів у світовій "столиці розлучень".

На одне з головних запитань суддя Ноулз вже дала відповідь та дозволила Тетяні Ахмедовій судитися на чужі гроші й не розкривати деталі домовленостей її адвокатів з компанією, яка фінансує спір.

Без зовнішнього фінансування - ще донедавна забороненого в англійських судах - у Тетяни не було б шансів відсудити належне, постановила суддя.

А її адвокати не є стороною в суперечці, тому деталі їхніх домовленостей з інвестором до справи стосунку не мають і суд не цікавлять.

Як заховати мільярд від колишньої дружини

Англійський суд розлучив Тетяну з Фархадом у грудні 2016 року й присудив їй трохи менше половини їхніх спільних статків. Вона отримала право на 450 млн доларів готівкою, колекцію сучасного мистецтва вартістю майже 150 млн, маєток за 25 млн фунтів у розкішному передмісті Лондона і автомобіль Aston Martin.

Минуло 4 роки, і Тетяна повідомила суду, що одержала лише близько 5 млн, отриманих від продажу сімейного вертольота.

Вона полює за активами колишнього чоловіка по всьому світу: від Росії й Маршаллових островів до Кіпру, Франції та США. У серпні вона програла в Дубаї судовий спір за дев'ятипалубну родинну яхту Luna.

Суд емірату визнав вердикт англійського правосуддя таким, що суперечить законам шаріату і місцевому законодавству.

Фархад, щоправда, ніколи й не приховував, що платити не збирається. На процесі це підтвердили і адвокат його сина, і сам Темур, і оприлюднене його листування з батьком. Там лунають обіцянки залишити жінку без копійки і радше спалити гроші, ніж заплатити їй.

Темур розповів, що за кілька місяців до завершення шлюборозлучного процесу його батько, який зберігав усі гроші в Швейцарії, почав активно виводити активи до юрисдикції, де виконати рішення англійського суду було б неможливо.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ахмедов заробив гроші на нафтогазовому бізнесі в Сибіру

Фархад Ахмедов намагався надіслати гроші спочатку в Катар, потім в ОАЕ, проте через труднощі був готовий навіть все перевести в Росію. Але в останній момент зупинився на трасті в Ліхтенштейні.

Тетяна та її адвокати переконані, що Фархаду в цьому активно допомагав син.

А як непрямий доказ наводять спроби Темура перешкодити процесу: всупереч вимозі судді він не розкрив всі активи (змовчав про "ролс-ройс" і "мерседеси") і не здав юристам телефони та комп'ютери, на яких могли бути документи, що стосуються справи.

Темур стверджує, що адвокати матері намагаються виставити його перед суддею махінатором і злочинцем, вириваючи його слова з контексту, і що листування та телефони він не здав, оскільки вважав несправедливим ділитися інтимними подробицями свого життя.

Але після того, як до нього прийшли з обшуком і пристрої вилучили силоміць, він розкаявся, заспокоївся і поділився, чим міг.

Темур не заперечує і той факт, що допомагав батьку в організації виведення активів, однак стверджує, що його роль була виключно секретарською. А сама ідея належить батьку і "поважним людям в костюмах", яким він безмежно довіряв.

І нехай він усвідомлював мету операції - заховати гроші від Тетяни - але з огляду на молодість і недосвідченість не лише не був архітектором "схем" виведення грошей, але у свої 20-21 рік навіть не розумів до кінця всіх тонкощів того, що відбувалося за його участі.

Він просто хотів набратися досвіду і виправдати довіру батька як старший син - "так заведено на Сході, в Росії, така у нас культура", пояснив він на суді.

Турбота про сина чи помста дружині?

Поки сотні мільйонів доларів, яхта, картини й літак подружжя Ахмедових їхали якнайдалі від Британії в очікуванні неминучого розподілу майна, десятки мільйонів вирушили зі Швейцарії у зворотному напрямку - до Лондона.

Фархад переказав сину Темуру майже 70 млн доларів протягом року, що передував розлученню. Адвокати його колишньої дружини переконані, що в такий спосіб він ховав гроші від неї.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Неоготика Високого суду Лондона - гідна декорація для сімейної драми

Темур і його юристи називають ці звинувачення сміховинними та нелогічними: навіщо переказувати гроші британському громадянину до Великої Британії, щоб заховати їх від британської громадянки, озброєної рішенням англійського суду?

Вони стверджують, що всі ці перекази - батьківська турбота і спроба поставити на ноги старшого сина, дати йому початковий капітал для трейдингу, яким той збирався займатися.

Батько завжди буд щедрим до дітей, і до розлучення їхня мати не бачила жодного криміналу у розмірах цих витрат. Тетяна визнала на суді, що не заперечувала проти купівлі для 19-річного Темура ультрафешенебельної квартири у Лондоні вартістю 55 млн доларів.

Однак 70 млн, перерахованих Темуру за кілька років, вона вважає не подарунком, а виведенням активів Фархада з метою не платити їй. Грошей цих у Темура немає: він заявив у суді, що втратив їх, торгуючи на фінансовому ринку.

Тетяна Ахмедова синові не вірить. Вона каже, що у суперечках з чоловіком про варіанти мирової угоди син доволі агресивно ставав на бік батька, проте підозри в тому, що він може ще і допомагати йому ховати від неї гроші та активи, з'явилися пізніше завдяки самому Фархаду.

Мільярдер, розсерджений неприємними сюрпризами при переказі грошей зі Швейцарії на Близький Схід, спересердя звільнив свого давнього розпорядника, який знав усі фінансові справи родини, розповів на суді Темур. Той вирушив до Тетяни й виклав їй свою версію подій, а її юристам передав документи.

З цим усім вони й вирушили до суду.

Чим і коли все може завершитись

У Тетяни Ахмедової та її юристів дві мети. Домогтися визнання Темура спільником Фархада, щоб змусити його виплатити матері понад 100 млн доларів, отриманих від батька. І спробувати отримати право звернути стягнення на гроші у люксембурзьких трастах.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Ахмедови йдуть до суду 7 грудня 2020 року

Позиція Фархада між тим залишається незмінною, і судячи зі свідчень Темура, старший син поділяє думку батька у цій суперечці. Обидва вважають Тетяну Ахмедову пішаком у руках юристів.

Фархад називав розлучення спробою англійського суду експропріювати його російський капітал на користь британської скарбниці, адвокатів і компанії, яка фінансує судову справу Тетяни. Темур сказав на суді, що мати судитися з ним насправді не хоче, а позов триває лише з волі спонсорів процесу.

Він стверджує, що його батько неодноразово пропонував Тетяні мирову: 100 млн, маєток під Лондоном і спільне з синами володіння колекцією картин. Але вона відмовилася.

У Тетяни своя версія: їй пропонували бути утриманкою в цьому маєтку - фінансування майбутніх витрат, але жодної копійки з нажитого за роки сімейного життя. Вона каже, що позивалася проти сина з важким серцем, звинувачує в цьому підступність колишнього чоловіка і сподівається відновити відносини з Темуром у майбутньому.

Якщо Темур виграє справу, то шанси отримати присуджені внаслідок розлучення гроші різко зменшаться не лише для колишньої дружини російсько-азербайджанського мільярдера, а й для тих, хто піде до англійського суду, наслідуючи її приклад, - оскільки право в Англії прецедентне.

Якщо ж Темур Ахмедов програє, уникнути виплат за прикладом батька йому буде набагато складніше, оскільки він - британський громадянин і мешкає переважно в Англії й у Франції.

Щоправда, на суді Темур казав, що замислювався про російське громадянство і переїзд до Росії. Особливо у дні чемпіонату світу з футболу, коли він з друзями навідався до Москви. Потім марення минуло, зізнався він. Та й вимога російського консульства здати аналіз крові охолодила: "не люблю, коли мене колють голками у судини", - сказав Темур на суді.

Слухання триватимуть ще тиждень, а на вердикт у подібних справах у судді зазвичай йде кілька місяців. Після чого можлива - і дуже ймовірна - апеляція, яка забере кілька років.