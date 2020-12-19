Нова Вифлеємська зірка? Поєднання планет викликало різдвяний спір астрономів та теологів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дискусії про те, чим була Вифлеємська зірка, яка привела волхвів до місця народження Христа, тривають протягом століть

Найближчими днями відбудеться унікальне астрономічне явище: дві надмасивні планети - Сатурн і Юпітер - підійдуть на нічному небокраї один до одного настільки близько, що з точки зору земного спостерігача будуть виглядати однією яскравою зіркою.

Це рідкісне явище в 2020 році буде особливим з двох причин.

По-перше, так близько ці дві планети останнього разу сходилися приблизно 800 років тому, більше такого за нашого життя не відбудеться.

По-друге, той факт, що їх з'єднання відбудеться 21 грудня, в день зимового сонцестояння, - якраз напередодні західного Різдва - породило теорії про те, що, можливо, саме з'єднання Юпітера і Сатурна описане в Новому завіті як Вифлеємська зірка. Що зійшла близько 2000 років тому та стала провісником народження Ісуса Христа.

Зближення Сатурна і Юпітера вже почалося, кожного ясного вечора ці два небесних тіла можуть бачити практично всі мешканці Землі.

Однак їх візуальне "злиття" відбудеться саме в найдовшу ніч, і за ясної погоди буде спостерігатися у лінії горизонту в південно-західній частині неба.

Автор фото, DETLEV VAN RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY Підпис до фото, Поєднання планет

Астрономи кажуть, що це можна буде побачити не тільки за допомогою телескопів і звичайних біноклів, але навіть неозброєним оком. І найкраще - з високої точки.

Триватиме воно протягом п'яти днів.

"У будь-який з найближчих вечорів, якщо небо буде ясним, то варто скористатися цим шансом, оскільки погода [в Британії] не така вже хороша", - відзначає доктор фізичних наук Каролін Кроуфорд з Інституту астрономії Кембриджського університету.

У Британії зближення двох небесних гігантів можна буде спостерігати в понеділок з 16:30 за Гринвічем (18:30 за київським часом), а о 18:37 відбудеться злиття планет.

Щоб астрономам-любителям було простіше знайти ці планети на небосхилі, радять перш за все знайти сузір'я Козерога і дві розташовані поруч зірки - Дабіх і Альгеда.

Сатурн і Юпітер будуть розташовуватися трохи нижче і правіше - вони будуть набагато яскравішими, ніж ці зірки.

Можна також скористатися одним з численних астрономічних додатків з доданою реальністю для смартфонів, на зразок Star Walk, які допомагають зорієнтуватися на карті зоряного неба.

Тим часом професор теоретичної астрофізики з Університету Ексетера Меттью Бейт вже встановив свій телескоп на даху фізичного факультету і в суботу-неділю буде вести пряму трансляцію в YouTube.

Тож за цим екстраординарним явищем можна буде спостерігати навіть з дому, що в умовах пандемії особливо актуально.

Як вказує професор, нинішня астроподія унікальна ще й тому, що ніхто раніше не спостерігав такого тісного злиття цих двох планет в телескоп.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Вчені та теологи досі сперечаються про те, що побачили в небі біблійні волхви

"Примітно, що Галілей вперше спостерігав Юпітер і Сатурн в 1610 році, а це за 13 років до останнього по-справжньому близького злиття. Однак немає жодних свідчень того, що хто-небудь спостерігав за злиттям 1623 року за допомогою телескопа", - зазначив професор Бейт.

Небесні тіла і земні правителі

У давнину вважалося, що подібні астрономічні явища впливають на земні долі. Їх вважали передвісниками екстраординарних подій, частіше з руйнівними властивостями.

Добре задокументована "Юліанський зірка" або "Планета Цезаря" - довгохвоста комета, яка з'явилася на небі через кілька місяців після вбивства Юлія Цезаря в 44 р до н.е.

Давньоримський історик Пліній-старший записав, що комета була настільки яскравою, що видно було навіть удень, а багато римлян розцінили її появу як знак божественності Цезаря.

Теорію про те, що згаданою в Євангеліє від Матвія Вифлеємською зіркою, яка вказала шлях волхвам до місця народження Ісуса, може бути саме злиття Сатурна з Юпітером, висловлював ще в ХVII столітті німецький астроном Йоганн Кеплер. Він автор книг "Таємниця світобудови" та "Гармонія світу".

Він спостерігав це явище в 1603 році та підрахував, що попередня подібна подія мала статися в 7 році до н.е.

Однак низка вчених вважають, що Вифлеємською зіркою могла бути комета Галлея, яка періодично повертається і, за підрахунками астрономів, проходила над Землею приблизно за 5-10 років до "офіційної" дати народження Ісуса Христа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На фресці Джотто "Поклоніння волхвів" Вифлеємська зірка зображена у вигляді комети

Частково на цю ж версію вказують і фрески італійського живописця Джотто 1303-05 років, який зобразив Різдвяну зірку у вигляді комети в падуанській капелі Скровеньї. Відомо, що комета Галлея проходила над Землею в 1301 році.

Однак низка теологів вважають, що в євангельському оповіданні про появу на небі надзвичайно яскравої зірки навряд чи йде мова про астрономічну подію, і трактувати його слід, скоріше, в богословському сенсі.

Зірка в описі у Матвія, швидше за все, не могла бути "звичайним" природним явищем, вважає дослідник ранньохристиянської літератури, професор релігієзнавства Феррум-коледжу Ерік Ванден Ейкель.

"Матвій пише, що волхви прибули до Єрусалиму "зі сходу". Після цього зірка веде їх до Вифлеєма, на південь від Єрусалима. Це значить, що зірка робить різкий поворот наліво. Астрономи погодяться зі мною в тому, що зірки не роблять різких поворотів", - пише дослідник у своїй статті.

Більше того, коли волхви прибувають до Вифлеєма, зірка виявляється досить низько в небі, щоб привести їх до конкретного будинку.

"Зірка йшла перед ними і зависла над конкретним місцем, діючи немов стародавній GPS-пристрій, - говорить доктор Аарон Адер з фізичного факультету Університету штату Огайо. - Подібний опис переміщень Зірки лежить за межами фізичних можливостей будь-якого астрономічного об'єкта".

І все ж професор Кроуфорд не виключає такої можливості: "Дві тисячі років тому люди набагато краще були інформовані про те, що відбувається на небі, тому немає нічого неможливого в тому, щоб під Вифлеємською зіркою розуміти планетарне злиття, подібне до того, що ми незабаром зможемо спостерігати".