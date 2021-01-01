Календар 2020 у фото: яким ми запам'ятаємо цей рік

Автор фото, Getty Images

Пам'ятаєте, коли світ був сповнений надій і з нетерпінням чекав на нове десятиліття у 2019 році?

Що ж, не так сталося, як гадалося. Пандемія коронавірусу змінила наш світ і завдала величезного болю.

Але 2020 рік був також роком краси, гумору та стійкості людини - як можемо бачити на цих фотографіях, зроблених кожного місяця року, що минув.

СІЧЕНЬ

У Китаї з'являється смертельний вірус, і про нього мало що відомо. За відсутності належних захисних засобів деякі люди шукають альтернативи у повсякденних речах.

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ЛЮТИЙ

Супермісяць зачарував людей по всьому світу. Одну з головних астрономічних подій року зафіксували у турецькому місті Едірне, на тлі мінаретів мечеті Селіміє 16 століття.

Автор фото, Getty Images

БЕРЕЗЕНЬ

Через коронавірусні обмеження багато з нас провели значну частину 2020 року в інтернеті - спілкувалися з друзями, працювали, робили покупки, або, як цей учитель з Гонконгу, записували онлайн-урок для свого класу.

Автор фото, Getty Images

КВІТЕНЬ

Заходи із соціального дистанціювання відкрили простір для безмежної творчості. Наприклад, цей римсько-католицький священник у США благословляв свою громаду свяченою водою, використовуючи водяний пістолет.

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ТРАВЕНЬ

Вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту американською поліцією спричинило глобальний рух проти расизму та жорстокості поліції.

Цей протест у Сакраменто, штат Каліфорнія, був першим із багатьох, що відбулися по всій країні.

Автор фото, Getty Images

ЧЕРВЕНЬ

В очікуванні урочистого відкриття після першого карантину музиканти театру Gran Teatre del Liceu у Барселоні виступили перед аудиторією з понад двох тисяч рослин. Вони намагалися підкреслити важливість мистецтва у ці важкі часи.

Автор фото, Reuters

ЛИПЕНЬ

Кенійська жінка безпорадно спостерігає, як рій сарани спускається на її землю. Знищивши посіви в Ірані, Пакистані та Індії, комахи поширилися у Східній Африці.

Автор фото, Reuters

СЕРПЕНЬ

Один з найпотужніших без'ядерних вибухів в історії стався у порту Бейрута у Лівані. Понад 200 людей загинули та тисячі були поранені. Піаніст Раймонд Ессаян, зображений на фото, зазнав струсу мозку і залишився без даху над головою.

Автор фото, Getty Images

ВЕРЕСЕНЬ

Амазонські тропічні ліси Бразилії зазнали найстрашніших за десять років пожеж, що викликало тривогу серед екологів та природоохоронних груп. Цей ягуар вижив під час пожежі в Пантаналі, але його лапи обгоріли.

Автор фото, Reuters

ЖОВТЕНЬ

Уряди усього світу жонглювали пом'якшенням та посиленням карантинних заходів, оскільки випадки коронавірусу постійно падали та зростали. Багато підприємств заявляли, що на них чекає похмуре майбутнє через коронавірус.

Цей ресторан у столиці Італії Римі використав скелет, щоб символізувати свою справу, що вмирає.

Автор фото, Getty Images

ЛИСТОПАД

Мітрі Чітінунда з Таїланду раніше був радикальним прихильником монархії. Але безпрецедентні протести цього року, що вимагають демократичних реформ та обмеження влади короля, змусили його змінити погляди. Волосся Мітрі тепер прикрашає знак із трьома пальцями, натхненний "Голодними іграми" і використаний протестувальниками по всьому Таїланду.

Автор фото, Reuters

ГРУДЕНЬ

Поки коронавірус шириться Землею, космічні перегони тривають. Китай став другою країною в історії, яка встановила свій прапор на поверхні Місяця. Місія Chang'e-5 успішно привезла на Землю перші зразки гірських порід за 44 роки.

Автор фото, EPA

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