Новий штам коронавірусу: що ми про нього знаємо

Джеймс Галлахер

Кореспондент ВВС з питань науки і медицини

Автор фото, PA Media

Швидке поширення нового штаму коронавірусу викликало запровадження жорсткого локдауну в Лондоні й на південному сході Англії, скасувало різдвяні послаблення для жителів Англії, Шотландії та Уельсу і змусило низку країн заборонити на авіасполучення з Британією.

Як так сталося, що за лічені місяці вірус настільки мутував, що змусив владу вжити екстрених заходів?

Наукова рада, що консультує британську владу, "з певною часткою впевненості" заявляє, що новий штам легше передається від людини до людини, ніж попередні.

Поки що багато чого незрозуміло, оскільки новий штам вивчений мало.

Віруси постійно мутують, і тому надзвичайно важливо стежити за їхньою поведінкою.

Чому цей новий штам викликає побоювання?

Сукупність трьох факторів привертає особливу увагу вчених:

Він швидко витісняє інші штами цього ж вірусу;

Мутація відбувається в тих частинах вірусу, які є особливо важливими;

Деякі з цих мутацій вже продемонстрували в лабораторних умовах підвищену здатність вірусу проникати в клітини.

Усе це разом передбачає, що вірус може швидше поширюватися.

Проте абсолютної впевненості у цьому в нас поки що немає.

Нові штами можуть ставати більш поширеними лише тому, що опиняються в потрібному місці в потрібний час. Наприклад, в Лондоні, де донедавна діяв другий рівень обмежень.

Введення четвертого, найвищого рівня обмежень пояснюють прагненням скоротити поширення цього нового варіанту.

"Потрібно проводити лабораторні дослідження. Але чи будемо ми чекати тижні, а то й місяці? Ймовірно, ні, враховуючи нинішні обставини", - пояснив ВВС логіку подій професор Нік Ломан з британської медичної Асоціації з розшифровки геному нового коронавірусу (Covid -19 Genomics UK Consortium).

Наскільки швидко він поширюється?

Вперше цей новий штам виявили у вересні.

Уже в листопаді приблизно 25% всіх заражень в Лондоні були якраз цим варіантом коронавірусу. А до середини грудня їх стало понад 65%.

На прикладі результатів тестів, зроблених у британській лабораторії Milton Keynes Lighthouse Laboratory, ми бачимо, як цей штам почав домінувати в лабораторних аналізах.

Математики намагаються розрахувати поведінку інших штамів коронавірусу, щоб зрозуміти, наскільки агресивнішим може бути новий.

Однак тут треба враховувати не тільки поведінку самого вірусу, а й те, як будуть поводитись люди.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що новий штам може бути на 70% заразнішим, і саме з цієї причини на 0,4 може вирости індекс репродукції (який показує, чи росте кількість заражень, чи зменшується).

Про ці 70% розповів минулої п'ятниці доктор Ерік Фольц з Імперського коледжу Лондона. Під час виступу він сказав: "Поки що занадто рано робити висновки ... але з того, що ми вже бачимо, він поширюється дуже швидко, набагато швидше, тому важливо продовжувати спостерігати за ним".

Немає конкретної цифри, яка б з точністю вказувала на те, наскільки більш заразний цей новий штам.

Вчені, які ще не оприлюднили дані своїх досліджень, називали мені як набагато вищий відсоток, так і значно нижчий, ніж 70%.

І залишається ще питання щодо того, чи дійсно він більш заразний, ніж попередні варіанти?

"Тих даних, які є у відкритому доступі, зовсім недостатньо для того, щоб зробити чіткий і безумовний висновок про те, що заразність у вірусу стала вищою", - говорить професор Джонатан Болл, вірусолог з Ноттінгемського університету.

Наскільки він поширився?

На сьогодні вважають, що цей штам або виник у пацієнта у Британії, або був завезений з іншої країни, де за мутаціями коронавірусу особливо не стежать.

Цей штам зараз виявляють у всьому Сполученому Королівстві за винятком Північної Ірландії, з концентрацією в Лондоні, а також у графствах на півдні і сході Англії. В інших районах, здається, він не дуже прижився.

Дані міжнародного проєкту Nextstrain, що стежить за генетичним кодом усіх вірусних зразків з усього світу, дозволяють припустити, що новий штам коронавірусу, що з'явився в Данії та Австралії, прийшов з Британії.

Нідерланди теж зафіксували кілька випадків цього штаму.

Схожий варіант, який виник у Південній Африці, має деякі характеристики, властиві новому штаму, але, як виглядає, не пов'язаний з британським.

Чи траплялися подібні мутації раніше?

Так. Коронавірус, вперше виявлений в китайському місті Ухань, - не той, який виявляють зараз по всьому світу.

Мутований штам D614G виник в Європі в лютому і став основним у всіх країнах світу.

Інший, A222V, поширився по всій Європі з відпочивальниками з Іспанії.

Що ми знаємо про мутації британського штаму?

В опублікованій первинній розшифровці аналізу нового штаму йдеться про потенційно важливі зміни 17 характеристик.

Зміни стосуються шиповидного білка - свого роду ключа, яким вірус відмикає дверцята в клітини.

Одна з мутацій, N501Y, відповідальна за найважливішу частину цього шипа, відому як рецептор-зв'язуючий домен (RBD).

Саме тут шип вперше входить в контакт з поверхнею клітини. Будь-які зміни, які допоможуть вірусу проникати всередину, найімовірніше, дадуть цьому штаму перевагу.

"За всіма параметрами схоже, що це важлива адаптація," - зазначає професор Ломан.

Неодноразово фіксувалася і ще одна мутація (делеція H69/V70), - зокрема, у заражених норок на фермах в Данії, - під час якої відбувається знищення крихітної частини шипа.

Дослідження, що проводить професор Раві Гупта з Кембриджського університету, показують, що в лабораторних умовах ця мутація збільшує інфекційність коронавірусу вдвічі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Изменения касаются шиповидного белка - своего рода ключа, которым вирус отмыкает дверцу в клетки

Під час цих же експериментів вчені припустили, що ці мутації роблять менш ефективним лікування хворих за допомогою переливання крові пацієнтів, які перехворіли на ковід.

"Випадки все ростуть і ростуть, і це турбує уряд, турбує нас, турбує всіх учених", - сказав професор Гупта в інтерв'ю ВВС.

Звідки прийшов новий штам?

Цей штам зазнав несподівано багато мутацій.

Найбільш імовірне пояснення таке, що він виник у пацієнта з ослабленою імунною системою, яка не змогла подолати цей вірус.

Замість цього організм цієї людини став свого роду сприятливим середовищем для мутації коронавірусу.

Чи став ковід смертельнішим?

Наразі немає жодних свідчень того, що це так. Але ситуацію треба тримати під контролем.

Однак навіть сам факт того, що заражених стає більше, може створити проблеми в лікарнях.

Якщо новий варіант буде легше передаватися, більшій кількості пацієнтів знадобиться лікування в стаціонарі.

Чи будуть ефективні вакцини проти нового штаму?

Практично точно можна сказати - так. У всякому разі на найближче майбутнє.

Усі три провідні світові вакцини викликають імунну відповідь організму на наявний білок шипа коронавірусу.

Вони налаштовують імунну систему на те, щоб вона атакувала різні складові вірусу, а це значить, що навіть попри те, що частина шипа мутувала, вакцини як і раніше будуть ефективними.

"Однак якщо ми проґавили ще низку мутацій, тоді треба буде хвилюватися", - говорить професор Гупта.

"Цей вірус потенційно налаштований на те, щоб обійти захист, який дає вакцина. Він вже зробив до цього низку кроків," - каже вчений.

Таке може статися, якщо вірус мутує настільки, що вакцина виявиться бездіяльною, а вірус продовжить заражати людей.

І це, ймовірно, викликає найбільше побоювань у зв'язку з новим коронавірусом і, зокрема, з новим штамом, який показує, що він здатний адаптуватися так, щоб заражати все більше людей.

"Цей вірус, як видно, зможе породити мутантів, здатних протистояти вакцині", - такими словами в минулу п'ятницю завершив свою презентацію професор Девід Робертсон з Університету Глазго.

І тоді ми опинимося у такій же ситуації, що й з грипом, коли вакцину необхідно регулярно видозмінювати.

На щастя, ті вакцини проти коронавірусу, які ми вже отримали, легко піддаються такихм змінам.