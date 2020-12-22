Чому ймовірний ФСБшник говорив з Навальним та інші питання до плівки з "отруйником"

Володимир Дергачов, Анна Пушкарська, Єлизавета Фохт, Ольга Шаміна, Сергій Горяшко, Наталія Зотова

ВВС

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Олексій Навальний виклав 45-хвилинний запис діалогу з людиною, яку він називає працівником російської ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Він, імовірно, стежив за Навальним і був причетний до його отруєння. Сама ФСБ цей запис назвала підробкою.

Чому у розмові політик детально розпитував про свою білизну? Як він телефонував з "комутатора ФСБ"? Чи згодиться такий доказ у суді та чи очікувати кримінальної справи про отруєння? Чи готуватись Росії до нових санкцій і як відповість на новий виклик Кремль?

Російська служба ВВС відповідає на головні запитання про розслідування Навального і його наслідки.

Чому Навальний весь час розпитував про труси?

Однією з головних інтриг навколо замаху на політика 20 серпня залишалось запитання, куди отруйники нанесли отруту. Соратники Навального відразу винесли з готельного номера політика у Томську три порожні пляшки та інші речі, до яких він міг торкатися. Все це вони передали німецьким медикам, завдяки чому ті знайшли сліди "Новачка".

У розмові з ймовірним учасником операції Навальний запитував, на який саме елемент одягу нанесли отруту. Співрозмовник відповідає, що їздив "замивати" одяг. Ці запитання допомогли зрозуміти механізм всього отруєння, пояснила ВВС прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

Ще у вересні припущення про те, що отруту нанесли на білизну політика, висував один з розробників "Новачка" Володимир Углєв. Про це він розповів після новин про те, що фахівці лабораторії бундесверу виявили "Новачок" у крові, сечі та шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

Углєв припустив, що, одягаючись, політик забруднив руки та заніс отруту на слизову оболонку очей і носа. Але оточення Навального не постраждало, бо кількість речовини під час контакту з опозиціонером була значно нижчою за граничні дози.

Чому взагалі ймовірний працівник ФСБ розповідає телефоном деталі секретної операції?

Решта ймовірних членів групи, що стежила за Навальним, відразу кидали слухавки та вочевидь радилися з керівництвом, коли їм дзвонив опозиціонер. Якщо з Навальним дійсно говорив Кудрявцев, його довірливість можна пов'язати з чотирма причинами.

Навальний телефонував вранці 14 грудня. Тобто до публікації розслідування про групу працівників ФСБ, що стежать за ним, тому Кудрявцев і не знав, що його і колег вже розсекретили.

За допомогою спеціальної програми дзвінок здійснили з номера, що імітував комутатор, з якого чекісти спілкувалися один з одним. Цей номер розслідувачі Bellingcat отримали під час аналізу телефонних переговорів ФСБ.

Посилання на авторитет секретаря Радбезу, ексдиректора ФСБ Миколу Патрушева. Саме його помічником представився Навальний.

Але всі ці пункти навряд чи спрацювали, якби Кудрявцев був оперативним працівником, що чітко дотримується внутрішніх інструкцій та розуміє, що можна, а що не можна говорити по звичайному каналу зв'язку.

З розслідування Bellingcat випливає, що Кудрявцев - саме технічний фахівець, якого залучили для проведення операції, прокоментував ВВС історик спецслужб і колишній радник голови ФАУЗІ (Федерального агентства урядового зв'язку та інформації при президенті Росії. - Ред.) Андрій Солдатов.

"Зрозуміло, чому він потрапив на гачок і почав все це розповідати. Тому що в таких операціях такі люди мають підпорядковану роль, а оперативники вирішують, як і що робити", - пояснив Солдатов.

На його думку, Кудрявцева захопили зненацька.

"Такі люди [неоперативні працівники] варяться у внутрішній системі, ніколи не контактують з людьми за межами системи ФСБ. Він навіть подумати не міг, що йому може зателефонувати якийсь пранкер", - підсумував експерт.

Залишається питання, чому після підозрілих дзвінків іншим членам групи керівництво додатково не попередило Кудрявцева, що не можна нічого розповідати телефоном.

Подив викликає й те, чому працівник ФСБ, що стежив за Олексієм Навальним, не впізнав голос відомого політика - адже той навіть не скористався програмою для зміни тембру.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навального перевезли до Німеччини ще в серпні, невдовзі після замаху. Його одяг залишився в Росії

Прессекретарка Навального Ярмиш вказує, що Кудрявцев, судячи з розслідування, їздив за опозиціонером лише до міста Кірова, і потім двічі до Омська.

За словами Ярмиш, Кудрявцев був на периферії групи ФСБ, що стежила за Навальним, а не їздив за Олексієм три роки.

"Але чому не впізнав [голос політика], не розумію", - каже вона.

Як Навальний зателефонував з "комутатора ФСБ"?

Навальний пише, що взяв "найпростішу програму" - такими користуються телефонні пранкери, щоб приховати номер, з якого телефонують, а натомість підставити потрібний номер.

Дійсно, щоб змінити номер не потрібні ні спеціальне обладнання, ні знання. Є безліч застосунків, зокрема на Android та iOS. Чим активно і користуються пранкери та телефонні шахраї (на кшталт дзвінків від "служб безпеки банку" з проханням надати код кредитки).

Ось як технічну підготовку описував пранкер Лексус (Олексій Столяров): "Головне, щоб був комп'ютер чи ноутбук. Все, чим ми користуємось, доступне кожному. Переважно ми користуємося скайпом, але можна встановити іншу програму IP-телефонії. Іноді потрібні мобільні телефони".

Чому Навальний оприлюднив розмову лише за тиждень?

У Фонді боротьби з корупцією чекали реакції російської влади, пояснила ВВС Кіра Ярмиш.

Навальний дзвонив Кудрявцеву за три дні до пресконференції президента Володимира Путіна, яка відбулася 17 грудня.

Російський лідер тоді назвав розслідування щодо стеження за політиком "легалізацією матеріалів американських спецслужб". Російські спецслужби знають, що американські колеги відстежують їхню геолокацію, і не вважають за потрібне ховатися, коли користуються телефонами, пояснив Путін.

Фактично президент і його прессекретар Дмитро Пєсков визнали стеження ФСБ за Навальним, але категорично заперечували причетність її працівників до отруєння.

"[Путін казав], що спецслужби наглядають за тими, хто контактує зі спецслужбами інших держав. І до цього ще можна додати, що спецслужби наглядають за тими, хто допускає висловлювання, які закликають до насильницької зміни влади", - зазначав Пєсков.

ВВС надіслала прессекретарю президента запитання про реакцію Кремля на оприлюднену плівку.

Чи можуть нейромережі підробити голос? Як перевірити справжність плівки?

Навальний стверджує, що будь-яка фонографічна експертиза підтвердить, що голос на плівці належить Кудрявцеву.

На ринку є програми синтезу чужої мови, наприклад, компанія Тимура Бекмамбетова навчила нейромережі говорити голосами знаменитостей. Проєкт Vera Voice аналізує мовлення людини, наприклад, актора й озвучує його голосом будь-які тексти. Є й інші синтезатори мовлення.

Слідчий може оглянути смартфон зі справжнім записом, прослухати його, розшифрувати та, якщо визнає запис таким, що стосується справи, може верифікувати його. Про це ВВС сказав московський адвокат, що попросив про анонімність.

"Способи перевірки таких доказів добре відомі. Це може бути фонографічна або фоноскопічна експертиза, що містить монтаж або інші спотворення запису, допит співрозмовників, отримання зразків їхніх голосів", - пояснив юрист.

Але, навіть якщо підробка фонограми в теорії можлива, то в разі телефонної розмови є достатньо способів перевірити вірогідність її запису.

У Росії за "законом Лугового-Ярової" впродовж пів року оператори зв'язку мають зберігати всі телефонні переговори.

Є інші опосередковані докази - наприклад, білінг телефонних переговорів: можна подивитися, чи було з'єднання в цей час, і прив'язати його до геолокації.

Тепер влада не зможе не порушити кримінальну справу? І чи такий "пранк" взагалі приймають в судах?

Кримінальну справу щодо замаху на Навального досі не порушено.

На всі запитання про відсутність кримінальної справи російська влада, зокрема Володимир Путін, посилалися на відсутність відповідей від влади Німеччини, куди перевезли опозиціонера, який був у комі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після публікації розмови прихильники Навального почали виходити з пікетами до будівлі ФСБ

На необхідність порушення кримінальної справи нові відомості з плівки не впливають - вони лише уточнюють важливі обставини, але на стадії порушення справи це і не потрібно. Про це розповів ВВС адвокат Санкт-Петербурзької колегії адвокатів Борис Грузд.

На думку Грузда, кримінальну справу не порушили через політичну волю, а не через відсутність законних підстав.

"Що ж до змісту розмови, то це, безумовно, серйозний доказ ймовірного злочину", - переконаний він.

Грузд зазначив, що кримінальний процесуальний кодекс не має перешкод для залучення запису як доказу.

А для встановлення істини у кримінальній справі не має значення, як отримано доказ. Неприпустимими можуть бути лише докази, при збиранні яких силовики порушили закон, наприклад, провели незаконний обшук.

Приватні ж особи не зобов'язані збирати докази за правилами, хоча якщо вони під час збору фактів порушили закон, то мають нести окрему відповідальність за це порушення.

До того ж у Росії, на відміну від низки інших країн, немає заборони на запис власної телефонної розмови, зазначає Грузд.

"У рішеннях Верховного суду Росії неодноразово фігурували такі телефонні записи. І те, що Навальний дзвонив під вигаданим ім'ям, значення не має", - додав юрист.

Однак адвокати та потерпілі не можуть самостійно надавати докази. Їхні матеріали визнає доказами дізнавач, слідчий або суддя, уточнив адвокат, який побажав зберегти анонімність.

"Інше питання, як оцінюватимуть зміст розмови. Можливо, опоненти скажуть, що слова про труси взагалі не стосуються персонажу, чиє отруєння розслідують, пояснення можуть бути різні. А далі необхідно встановлювати їхній зв'язок з тим, що хочуть довести", - пояснив експерт.

Водночас у російських судах на практиці часто відхиляють клопотання про долучення записів як доказів, розповів ВВС адвокат, колишній слідчий Вадим Багатурія.

Чи призведе скандальна плівка до нових санкцій?

Росія давно виглядає "слабкою, але дуже верткою й здатною ухилитися від загроз" на міжнародній арені, сказав ВВС ексрадник керівника кремлівської адміністрації Гліб Павловський.

На його думку, коронавірус затьмарює будь-які отруєння. На тлі стрімкої ізоляції Британії та пандемії "більшості урядів абсолютно не до російського ФСБ", і люди менше цікавляться політикою, вважає експерт.

Проте на Росію вже накладали санкції за попередні епізоди ймовірного використання "Новачка".

Отруєння Сергія і Юлії Скрипаль "Новачком" у Великій Британії в 2018 році запустило хвилю санкцій в рамках закону про контроль за поширенням хімічної та біологічної зброї 1991 року.

Ці санкції реалізують у два етапи. Поки США запровадили лише перший з них, обмеживши експорт технологій для оборони та озброєнь, а також фінансову допомогу Росії - санкції дублюють обмеження, впроваджені після анексії Криму.

Другий етап санкцій передбачає майже повне замороження торговельних відносин, розрив дипломатичних зв'язків та заборону на авіаперевезення над територією США для урядових компаній. Під цей опис підпадає "Аерофлот". Але цей етап санкцій так і не запровадили.

Головний економіст "Альфа-банку" Наталія Орлова каже, що поки санкційна риторика щодо Росії найбільше фокусувалася на будівництві газопроводу "Північний потік" та інших "більш відчутних" проєктах.

За словами Орлової, ситуація навколо Навального може бути використана і як нагода для нових санкцій, і як нагода для політичного діалогу. Але у будь-якому випадку чинитиме тиск на ринки та інвесторів.

Доцент департаменту міжнародного права Вищої школи економіки Гліб Богуш не пригадує на практиці, щоб санкції запроваджували після підтвердження важливих фактів "пранками". Але з точки зору міжнародного публічного простору та публічного ефекту, для преси, для парламентарів, цей запис, звичайно, "доповнює сприйняття", каже він ВВС.

На його думку, цей додатковий фактор навряд чи щось змінить у політиці інших країн: ті держави, від яких можна було чогось очікувати, свої висновки давно зробили, а від інших очікувати обурення навряд чи варто. Підстав для нових санкцій проти Росії експерт не бачить: персональні санкції проти низки високопосадовців вже запроваджені, реакція на плівку буде здебільшого у медійному полі, каже він.

На думку Марка Галеотті, дослідника російських збройних сил і спецслужб, в західних спецслужбах ситуація, в якій опинилася ФСБ, багатьом може здатися "кумедною".

"Але я сподіваюся, що люди не зроблять хибного висновку про те, що Росія - це така некомпетентна країна з придуркуватими агентами-неуками", - каже експерт. Він нагадав, що вихід розслідувань про отруєння Навального збігся з найбільшою хакерською атакою на американські держоргани, зокрема Мінфін США.

Про цю атаку в середині грудня повідомили Reuters та The Washington Post.

Як розповіли ці ЗМІ, протягом кількох місяців хакери відстежували внутрішній трафік електронної пошти мінфіну. Для обговорення атаки, в котрій запідозрили Служби зовнішньої розвідки Росії, навіть збиралася рада з нацбезпеки, дізналась WP.

Яка лінія захисту у російської влади, чи є переконливі контраргументи, що ФСБ не причетна до отруєння?

У понеділок ФСБ поширила коментар щодо плівки Навального. У ФСБ назвали відео підробкою та спланованою провокацією з метою дискредитації відомства та його працівників.

"Зробити" розслідування "було неможливо без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб", - запевнили у ФСБ.

А підміну номера абонента у відомстві назвали "прийомом іноземних спецслужб, неодноразово апробованим в антиросійських акціях".

Силовики обіцяли перевірити публікацію і дати їй процесуальну оцінку. Це означає, що вони не відкидають можливості порушення справи.

Кремль не припинить заперечувати причетність до отруєння, вважає ексрадник кремлівської адміністрації Гліб Павловський.

"Вони будуть стверджувати, що це невідомо хто, можливо, навіть член команди Навального, що все це постановка", - розповів він ВВС.

Річ не в силі доказів, а в тому, хто чий бік обирає, пояснює політолог. Адже багато росіян звикли автоматично обирати бік влади.

"Тому влада може просто промовчати, вона може говорити дурниці. Вірять [в цю розмову] лише ті, хто вірять Навальному - а вони й так йому вірять, навіть якби не було цього відео. А ті, хто не вірить, казатимуть - це театральна мізансцена, це ЦРУ. У цьому сенсі Путін може почуватися спокійно", - зазначає Павловський.

Наслідки цього запису будуть радше не для Кремля, а для його опонентів, вважає голова аналітичної компанії R.Politik Тетяна Станова: "Влада перейматиметься самим фактом існування персональних даних на чорному ринку".

Про проблеми через розслідування Bellingcat раніше повідомив Daily Storm.

Позиція влади буде значно жорсткішою стосовно всіх, хто має якесь відношення до Навального, додає Станова.

Вона переконана: ще донедавна Путін не сприймав Навального серйозно, а загроза отруєння походила від оточення президента. На думку політолога, голова держави й тепер не вважає опозиціонера супротивником, тому що Навальний в очах Путіна - не самостійний суб'єкт, "а інструмент в руках Заходу".

"Навальний - це танк, який на тебе спрямований дулом. І як зброя він підлягає знищенню. Я вважаю, що тиснути [опозицію] будуть серйозно. Поки він у Берліні, напевно, йому нічого не загрожує. Якщо він повернеться до Росії, шанси, що він сяде - і надовго - дуже великі", - прогнозує експертка.

Навального спробують не пустити до Росії, припускає Станова. Але законними методами неможливо заборонити громадянину країни повернутися на батьківщину.