Які загрози Чорнобиль несе людству сьогодні. Документальний фільм ВВС

"Коробка сірників" з радіацією - і гасити її знову доводиться українським пожежникам.

Так про Чорнобильські ліси відгукуються самі рятувальники, а також лісники, вчені та всі, хто знайомий з їхнім станом.

BBC вдалося зібрати свідчення про те, що насправді відбувалося під час нещодавніх пожеж навколо ЧАЕС.

У квітні 2020-го сотні пожежників боролися з вогнем у зоні відчуження. При цьому вогнеборці працювали в радіоактивних лісах без карт, зв'язку, сучасного оснащення.

Крім того, водойми в зоні після безсніжної зими зміліли. Іноді там не було можливості набрати води. Про наслідки змін клімату в Україні чи не вперше заговорили на повний голос.

Але, як виявилося, країна поки що не готова діяти. Влада заявляла, що все під контролем саме в ті дні, коли вогонь уже дійшов до внутрішніх дворів об'єктів ЧАЕС. А Київ накрило смогом від пожеж.