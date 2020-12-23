Як Гладковські судяться з Бігусом через розслідування часів Порошенка

Віталій Червоненко

BBC News Україна

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олег Гладковський у залі суду в жовтні 2019 року

Національне антикорупційне бюро продовжує розслідувати можливі зловживання в оборонній сфері колишнього соратника президента Петра Порошенка - Олега Гладковського та його сина Ігоря.

Ті заперечують свою провину та судяться проти авторів журналістського розслідування Bihus.info. У ньому стверджувалось, що друзі президента Петра Порошенка могли красти на оборонних замовленнях.

Розслідування мало величезний резонанс і могло суттєво вплинути на хід президентських перегонів 2019 року.

НАБУ розслідує справи щодо Олега Гладковського, який працював в РНБО, і щодо його сина Ігоря, який, як стверджують журналісти, незаконно заробляв на армійських контрактах через вплив батька.

Гладковські зі змінним успіхом відстоюють свою позицію і в протистоянні з НАБУ, і у власних судових спорах із журналістами.

Нещодавно Денис Бігус та його команда добились скасування рішення суду, що їхній сюжет неправдивий. А НАБУ оголосило підозру у корупції Ігорю Гладковському через епізод, про який саме і йшлось у сюжеті журналістів.

Адвокати батька та сина стверджують - справи не містять доказів та не мають судових перспектив, а тому сподіваються захистити честь та гідність у судах. Якщо не в українських, то європейських. Наразі вони обидва перебувають на свободі.

Судовий успіх Бігуса

Ще 3 липня цього року Подільський районний суд Києва зобов'язав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність до корупційних схем в Укроборонпромі Ігоря Гладковського - сина колишнього високопосадовця та давнього соратника Петра Порошенка Олега Гладковського.

Тоді суд задовольнив позов сина про захист честі, гідності та ділової репутації.

Спростувати мали звинувачення, що Ігор Гладковський начебто організовував схеми з відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу.

Також з рішення суду випливало, що пан Гладковський не мав відношення до компанії "Оптимумспецдеталь", яка нібито причетна до розкрадань в оборонці, контрабанди дорогих деталей з Росії та відмивання грошей.

Саме про це було розслідування проєкту Bihus.Info у лютому 2019 році. Його авторами були Денис Бігус та Леся Іванова.

Президент Петро Порошенко тоді швидко звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Батько та син заперечували звинувачення й обіцяли захистити своє ім'я у суді.

Автор фото, Youtube Підпис до фото, Денис Бігус у відео, яке викликало політичний скандал

І спочатку це їм вдавалось. Влітку 2020 року після рішення Подільського суду Києва ЗМІ писали, що служителі Феміди фактично виправдали Гладковських.

Проте команда журналістів-розслідувачів подала апеляційну скаргу й знову відіграла ситуацію на свій бік.

9 грудня Київський апеляційний суд задовольнив скарги журналістів по "справі Гладковського" і повністю скасував рішення суду першої інстанції. Тобто усе розслідування журналістів знову визнане "актуальним".

А вже 21 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч грн неправомірної вигоди Ігорю Гладковському. І якраз за епізоди, про які йшлось у журналістському розслідуванні.

Ігор Гладковський нібито "зловживав впливом" й отримував прибуток від корупційної схеми постачання деталей компанією "Оптимумспецдеталь" державному "Укроборонпрому".

Відповідь Гладковських

Адвокат Ігоря Гладковського Сергій Козій у розмові з ВВС News Україна підтвердив вручення підозри.

Але заявив, що підзахисний заперечує провину, незгоден з підозрою та буде її заперечувати у суді.

"Вважаємо, що підстав для оголошення підозри немає. Який там міг бути вплив і чим це підтверджується? Доказів ми не отримали. Ми не розуміємо, на якій підставі слідчий детектив зробив такий висновок", - повідомив адвокат.

Захисник прогнозує, що найближчим часом Ігор Гладковський буде ходити на допити як підозрюваний. Але жодної інформації про те, коли справу можуть передати до суду, чи коли суд може обирати запобіжний захід, захист не має.

Адвокат наголосив, що слідство досі не показало матеріалів справи, а тому їм дуже складно коментувати аргументацію НАБУ.

А на іншому фронті - судового протистояння з журналістами - адвокат Ігоря Гладковського анонсує контрнаступ.

"Плануємо подавати касаційну скаргу", - запевнив Сергій Козій. Захисники ще не отримали повного рішення суду, але вже готуються до касації.

ВВС News Україна також поспілкувалась з Русланом Волинцем - адвокатом Олега Гладковського, який був заступником секретаря РНБО і бізнес-партнером Петра Порошенка.

У справі сина свого підзахисного він прогнозує касацію до Верховного Суду, а якщо і там не буде успіху, то і до Європейського суду з прав людини.

Автор фото, Youtube Підпис до фото, Ігор Гладковський у березні 2019 році випускав програми, в яких заперечував звинувачення Дениса Бігуса та пародіював його передачу

Юридичні позиції батька та сина Гладковських він вважає сильними і наполягає на їхній невинуватості.

Окрім касації у справі сина, у Вінниці, за місцем офіційного проживання Бігуса, Олег Гладковський судиться через сюжет 2019 року. На географії суду наполягає позивач.

У межах судового позову у Вінниці захист Гладковського-старшого оскаржує деякі конкретні твердження сюжету, які кілька експертів, за його словами, вже визнали недостовірними.

У цьому судовому спорі справа ще далека до вердикту.

Паралельно захист Олега Гладковського також протистоїть НАБУ.

Нагадаємо, що ще 17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського, а 19 жовтня суд арештував його. Гладковському-старшому інкримінували використання посади першого заступника секретаря РНБО для отримання компанією "Богдан Моторс" неправомірної вигоди у межах державного оборонного замовлення.

Проте ще у жовтні 2019 року Гладковський вийшов під заставу у 10 млн гривень. А зараз його адвокат вказує, що справа фактично зупинилась.

Адвокат, як і його підзахисний, заперечують провину.

"На Олегу Гладковському немає вже зобов'язань, окрім застави. Всі інші зняті. Остання слідча дія була ще в червні - ознайомився з матеріалами справи. Справу до суду ще не передали", - пояснив Руслан Волинець.

Наміри Bihus.Info

У розмові з ВВС News Україна Денис Бігус розповів, що його команда готова пройти як українські, так і європейські судові інстанції у суперечці з Гладковськими, "оскільки упевнені у своїй правоті та безглуздості позову Гладковського".

"Після такого рішення апеляції, а тим паче після підозри від НАБУ - вже не дуже зрозуміло, навіщо і з чим він взагалі збирається йти до Верховного Суду", - вважає журналіст.

Суд із Гладковським-старшим у Вінниці Бігус назвав "дошкулянням журналістам і банальним пласким піаром". Він наполягає, що всі відповідачі перебувають у Києві й тут би мав відбутись суд.

"Я родом з Вінничини й досі там зареєстрований. У Гладковського за це вчепились і наполягають судитись у Вінниці. Сам він туди навряд чи буде їздити, а нам доведеться кататись туди-сюди замість роботи", - поскаржився Бігус на майбутню втрату часу.

Загалом Денис Бігус переконаний, що справа НАБУ проти Гладковського-молодшого підтверджує багато деталей розслідування журналістів та додає їм ваги.