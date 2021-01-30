Як українка через супутники допомагає фермерам у всьому світі

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, Фото надане Анастасією Волковою

Як краще вирощувати мигдаль в Каліфорнії, цитруси в Бразилії та ріпак у Франції? Українка Анастасія Волкова знає відповіді на ці питання.

Вона народилась у Запоріжжі, захистила дисертацію у Сіднеї і там заснувала стартап FluroSat.

За допомогою супутникових даних її компанія допомагає тисячам фермерів в усьому світі вирощувати урожай.

Анастасія Волкова увійшла до списку новаторів року за версією авторитетного MIT Technology Review, а ВВС включила її у список найбільш впливових та надихаючих жінок 2020 року.

В інтерв'ю ВВС News Україна Анастасія Волкова розповіла, чому вирішила почати бізнес в Австралії, як супутники допомагають рости горіхам і чи працюватимуть її технології на українських полях.

Чому аграрії, чому Австралія?

"Хоча я народилась у місті, але город і земля у нас були завжди. Пам'ятаю, як з мамою та дідусем їздили на Полтавщину до хрещеної садити картоплю. Пам'ятаю ці поля, як ми їх обробляли, але не можу сказати, що виросла на землі", - розповідає Анастасія.

Після навчання в авіаційному університеті у Києві вона отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті, а у 2015 році переїхала займатися наукою до Австралії.

Автор фото, Фото надане Анастасією Волковою

"Коли я ухвалювала рішення про докторантуру за кордоном, то хотіла перевірити, чи зможу там жити, чи будуть там можливості для зростання, для моєї кар'єри? Мені здається, що коли ти живеш в іншій країні, ти можеш експериментувати. Ти можеш наважитися на щось більше".

І зробити це вона наважилась в Австралії. У Сіднейському університеті захистила докторську дисертацію, присвячену візуальній навігації, аналізувала дані супутників, вивчала, як вони змінюється з часом.

"Працюючи над дисертацією, я побачила, що є дуже багато даних супутників, які на той час ще не використовувалися в сільському господарстві. Скільки б ти не дивився на знімки супутників, ти всюди бачиш поля, бачиш ферми, бачиш їх навіть більше, ніж коли стоїш на землі. Чому б це не використовувати? Я зрозуміла, що ці технології можуть бути корисними для аграріїв, особливо в Австралії, яка страждає від посух".

Автор фото, facebook.com/flurosat/ Підпис до фото, На фото поля з ріпаком у Новому Південному Вельсі, Австралія. З цими полями працює компанія FluroSat

У 2016 році виникла ідея зробити FluroSat - компанію, яка використовує супутникові дані, додає науку і в результаті допомагає фермерам. На початку існування компанії значну підтримку їй надав австралійський уряд - їм виділили грант.

"Чому FluroSat виник саме в Австралії? Бо це потребувало багатьох інвестицій і підтримки держави. Велика частина нашої роботи - це наука, а це великі ризики. В Австралії підприємцям допомагають покрити ці ризики. Якби в Україні була така схема фінансування молодих підприємців, це б дуже допомогло".

Але крім інвестицій Анастасії довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати перших агрономів повірити у її технологію і почати її використовувати.

"Пам'ятаю, як я стояла посеред поля біля Сіднею і переконувала перших агрономів, що проєкт спрацює, що урожай буде кращим. Було страшно. Це важко - переконати когось, хто не знає твого проєкту, що він спрацює краще, ніж їхній багатолітній досвід. Але ми вірили у наші технології".

За чотири роки FluroSat налагодив співпрацю з тисячами агрокомпаній з 15 країн світу. Серед них є ті фермери, з якими починалася кампанія на полі під Сіднеєм.

Влітку 2020 року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним із найпрестижніших технічних вишів світу - Ред.) включив Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

У листопаді 2020 року українка увійшла до списку 100 жінок року BBC, як "підприємець та новатор у агросфері, яка використовує науку та технології, щоб розв'язувати проблему продовольчої безпеки".

Що робить FluroSat?

Наразі FluroSat - це невелика компанія, яка складається з 30 людей, з офісами у США, Австралії, Бразилії та невеликою командою в Україні. У Києві працює інженер з командою підтримки розробки продукту.

Стартап аналізує супутникові знімки полів, застосовує технології агробіохімічного моделювання та штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із рослинами.

Щотижня поштою фермери отримують від FluroSat звіти про стан полів - як поводять себе рослини, які є зони ризику, де може з'явитися інфекція. Наприклад, аграрії можуть отримати рекомендації, як і де поливати поля, як краще використовувати добрива.

"Ми даємо фермерам інформацію, яку вони не можуть побачити самі. Бо супутники бачать ці поля в інфрачервоному спектрі. Кажемо, наприклад, що ось у цій частині поля рослини зневоднені, а на іншій - виснажені і потребують добрив. Ми застосовуємо штучний інтелект, агробіохімічні моделі, поєднуємо науку з інформацію з полів. Ми не тільки інтерпретуємо дані, а моделюємо потенціал культури".

Автор фото, facebook.com/flurosat Підпис до фото, Так у Flurosat аналізують мигдалеві сади

Компанія почала з зернових і технічних культур, а зараз працює з понад 25 видами рослин. Серед них і дерева - персики, горіхи, цитрусові.

Анастасія Волкова допомагає вирощувати мигдаль в Австралії, цитруси в Бразилії та Ізраїлі, соняшники в Румунії, кукурудзу у США, ріпак у Франції, горіхи у Туреччині.

"Не всі хочуть збільшити урожай, хтось хоче витрачати менше, щоб виростити той самий урожай. За нашою статистикою, ми бачимо, що можна до 10-20% скоротити витрати добрив на одному полі, зберігши той самий урожай. Просто треба знати, яка частина поля потребує більше добрив, а яка ні. З іншого боку, з використанням наших технологій можна збільшити урожайність від 7 до 25%".

Автор фото, FLUROSAT

А що Україна?

Через чотири роки після заснування компанії технологіями українки Анастасії Волкової зацікавилися в Україні.

"Хоча ми почали з Австралії, далі вийшли на ринок США, але я завжди казала, що хотіла б працювати з полями в Україні. Зараз ми тільки починаємо співпрацю з українськими аграріями. Я майже кожного дня веду переговори з українськими агрохолдингами. Зараз вони дзвонять, цікавляться. Чотири роки тому український ринок був не дуже готовим до цих технологій".

Анастасія Волкова зараз живе і працює у Каліфорнії, де базується один з офісів її компанії. Каже, що за Україною сумує.

"Звісно хотілося б приїздити частіше. У Запоріжжі живе моя мама. Але зараз я, на жаль, нікуди не можу поїхати з США через коронавірус".