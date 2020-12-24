В Україні зростає смертність. Де і чому?

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, unian Підпис до фото, В деяких областях України смертність зросла на 20-30%. Чи є це наслідками пандемії?

В Україні помирає більше людей, ніж у попередні п'ять років навіть з врахуванням жертв Covid-19.

Так, у жовтні 2020, за даними Держстату, померло на 9 тисяч більше людей, ніж у цей місяць у 2015-2019 роках.

При цьому у жовтні цьому Covid-19 забрав життя понад трьох тисяч людей.

Окрім коронавірусу у жовтні в Україні майже у два з половиною рази зросла кількість смертей через хвороби органів дихання, а смертей від пневмонії стало більше у чотири рази.

Якщо загалом по країні рівень смертності зріс приблизно на 20% у жовтні і на 15% у вересні, то в деяких регіонах помирали в рази більше людей.

Статистика смертності показує, що наслідки пандемії можуть виявитися набагато страшнішими, ніж ми собі уявляли.

Надлишкові смерті. Де вони беруться?

За час пандемії коронавірусу у багатьох країнах світу померло більше людей, ніж за такий самий період у попередні роки - навіть з урахуванням жертв Covid-19. Це називається надлишкові смерті. Це смерті, що перевищують середні показники попередніх років.

Зазвичай вчені пояснюють "надлишкову смертність" частково недостатньо точним підрахунком статистики Covid-19, частково - впливом пандемії на перевантаженість лікарів та медзакладів або іншими факторами.

Що ж вплинуло на надлишкову смертність в Україні і від чого люди помирають найчастіше?

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"Причина ніколи не буває одна, - говорить про зростання смертності лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв, - Скоріш за все, не враховано певну кількість смертей від Covid-19, коли якась бабця в селі задихалася, померла. Ніхто не розбирався, був то коронавірус чи ні. Поставили, наприклад, діагноз "серцева недостатність" або "пневмонія" і все".

Ще однією ймовірною причиною підвищеної смертності лікар називає те, що люди все менше звертаються до лікарів, бо просто бояться йти у лікарні через Covid-19.

"Іноді люди чекають до останнього. Коли швидка забирає їх вже до реанімацій. Крім того, скасовані планові операції, а скасоване планове втручання рано чи пізно стає ургентним".

Також великим ударом по медичній системі є те, що сімейні лікарі перевантажені ковідним хворими і фактично, за словами лікаря Жигарєва, не займаються іншими пацієнтами.

А ще важливим фактором погіршення здоров'я людей лікар називає стреси і нервозність через всю цю ситуацію в цілому.

У чотири рази більше пневмоній

Версію лікаря про можливе недовиявлення Covid-19 підтверджує і статистика.

У жовтні 2020 року у порівнянні з 2019-м в Україні на 230% зросла кількість смертей через хвороби органів дихання. При цьому на 340% збільшилась кількість смертельних пневмоній.

Якщо у жовтні 2020-го від хвороб органів дихання померла 2501 людина, з них 1998 від пневмонії, то у 2019 це були в рази менші цифри - 1085 та 579 відповідно.

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При цьому коронавірус, за даними МОЗ, у жовтні забрав понад три тисячі життів українців. Можливо, серед тих пневмоній якась частина була спричинена коронавірусом.

Хоча, смерті від пневмоній і зросли у кілька разів, серед причин смертності ця хвороба далеко не лідер.

Як і раніше, найбільше українців помирає від хвороб систем кровообігу: у жовтні 2020 таких смертей було 37,5 тисяч, а у жовтні 2019 - 33,5 тисячі.

Де помирають найбільше?

Якщо за два перших місяці осені смертність в середньому в Україні зросла на 15 і 20 відсотків відповідно, то в деяких регіонах зростання смертності сягнуло подекуди 30% і більше.

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Для порівняння ми взяли вісім регіонів України, які найчастіше згадувалися на брифінгах МОЗ як області з найбільш поширеними випадками Covid-19.

Так, у Тернопільській та Чернівецьких областях смертність у вересні 2020 року зросла на 30 і більше відсотків у порівнянні з вереснем 2019 року. Тобто у цих областях померло на третину більше людей, ніж зазвичай.

Суттєве зростання смертності помічено у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Київській областях.

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

За 10 місяців пандемії у Чернівецькій області від коронавірусу померли 748 людей.

Чи може більша кількість смертей у регіоні бути пов'язана з пандемією, ми запитали у департаменті охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Але для чиновників дані з Держстату про зростання смертності виявилися новиною. Вони пообіцяли розібратися у них пізніше.

Так само відмовились коментувати інформацію про підвищення смертності в департаментах охорони здоров'я ще кількох регіонів.

Від коронавірусу насправді могли померти більше людей, ніж показує статистика, допускає лікарка інфекційної лікарні у Чернівцях Ольга Кобевко.

Пані Кобевко - на передовій боротьбі з коронавірусом від початку пандемії. Вона не боїться говорити про стан справ у медичній сфері, раніше часто розповідала ЗМІ про брак костюмів для лікарів і кисню для пацієнтів.

За спостереженнями лікарки, близько 10-20% пацієнтів можуть мати всі симптоми коронавірусу, але не мати підтверджених тестів. Тоді діагноз Covid-19 їм не ставлять, хоча тест може бути помилковим.

Крім того, каже пані Кобевко, раніше довго робили ПЛР-тести: людина могла померти, в її діагнозі писали щось інше, не Covid-19, і це не йшло у статистику. А вже після смерті приходив позитивний тест. Зараз ПЛР-тести роблять швидше, каже пані Кобевко.

Також, за її словами, окрім пневмонії від коронавірусу бувають інші ускладнення - наприклад, тромбоз легенів. Він також може призвести до смерті, а за відсутності підтверджених діагнозів, такі випадки теж не йдуть у статистику.

"Певні регіони мають певні особливості. Навіть коли захворюваність більша, медична система однакова, то смертність може відрізнятися", - говорить лікар Жигарєв.

Він радить дочекатися статистики Держстату щодо причин смертності у кожній області окремо і вже тоді аналізувати причини такого зростання.

Але разом з тим згадує ситуацію у Харкові, де він на початку осені був у складі місії ВООЗ для моніторингу і оцінки ситуації.

За його словами, ситуація у Харкові з госпіталізацією пацієнтів була катастрофічною.

"У Харкові тривалий час не були адекватно вибудовані маршрути пацієнтів. Їх майже всіх звозили до однієї обласної харківської лікарні і вони там просто помирали. Завантаженість цієї лікарні була на 130%. Це тривало декілька місяців".

У Харківській області за 10 місяців пандемії померло 1008 людей.

У жовтні 2020 року рівень смертності з усіх причин там збільшився майже на 30% у порівнянні з 2019 роком.