Сам собі посольство. Як українець рятував земляків на Шрі-Ланці під час пандемії

Галина Корба

ВВС News Україна

Автор фото, Христина Євстігнєєва

Підприємець Володимир Притула в розпал пандемії COVID-19 несподівано для себе замінив посольство України на Шрі-Ланці та Мальдівах. Він допомагав з евакуацією, рятував від в'язниці та просто заспокоював сотні українців, які раптово застрягли в тропічному раю.

"Це було схоже на фільм "Місія неможлива", - сміється Володимир Притула, згадуючи пригоди, які йому довелось пережити за цей рік.

Спершу пандемія паралізувала авіаперевезення та болісно вдарила по туристичному бізнесу на острові, а потім бізнесмен взяв на себе роль цілого посольства або щонайменше консульства. Адже ні на Шрі-Ланці, ні на Мальдівах Україна окремого дипломатичного представництва не має.

Його функції виконує посольство України в Індії, яке після глобального локдауну опинилося під завалами скарг та заяв охоплених панікою українців за кордоном.

Внесок Притули міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "неоціненною допомогою". Про це йдеться в окремому листі з вдячністю, який міністр адресував небайдужому українцю та його команді. Вдячність за "сумлінну волонтерську діяльність" висловило також посольство в Індії.

"Шрі - це магніт, сюди тягне"

Для 32-річного Притули дипломатія - не порожній звук. Він закінчив Інститут міжнародних відносин у Києві, потім працював за фахом спершу в уряді, а потім в неурядових організаціях. Займався в основному питаннями європейської інтеграції.

Втім, коли він вирішив кардинально змінити своє життя, то обрав не Європу, а Азію. У 2015 році він з другом та маркетологом Віктором Скрябіним вирішив заснувати власний бізнес. І не де-небудь, а на екзотичній Шрі-Ланці.

Автор фото, Христина Євстігнєєва

Притула згадує, що вибір був емоційним, адже на той момент Шрі-Ланка була єдиною азійською країною, де хлопці встигли побувати.

"Шрі - це магніт, сюди тягне", - ділиться Притула.

Бізнес-партнери заснували туристичну компанію Sweet Lanka, яка спеціалізувалася на непакетних турах.

Бізнес розвивався стрімко, згадує Притула.

Вже у 2018 році компанія організувала мандрівки для 150 індивідуальних туристів з України та створила власну мережу невеличких готелів та гестхаусів в різних кінцях країни. За той рік мережа прийняла понад 2,5 тис. туристів з усього світу - були гості навіть з Чилі та Нової Каледонії.

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Але у 2019 році туристичний бізнес на Шрі-Ланці підкосила серія терактів, які забрали життя 267 людей. А в 2020-му весь туризм на райському острові фактично зупинився через пандемію коронавірусу.

Втім нові труднощі принесли нові можливості, і дипломатична робота, яку Притула покинув в Україні, наздогнала його на Шрі-Ланці.

Операція евакуація

17 березня 2020 року після раптового скасування авіарейсів на Шрі-Ланці Володимир Притула та його бізнес-партнер зауважили, що в телеграм-чат "Українці на Шрі-Ланці", де зазвичай великої активності не було, додалися одразу 700 нових користувачів. Серед людей почалася паніка.

"Я просто написав на Facebook посольства України в Індії і запропонував нашу допомогу на волонтерських засадах, розуміючи, що тут немає жодного представництва, а почесний консул помер минулого року", - згадує Притула.

За його словами, український посол в Індії Ігор Поліха перетелефонував йому вже за кілька хвилин. Вони визначили план дій. Саме так Володимир Притула та Віктор Скрябін стали офіційно уповноваженими представниками посольства в країні.

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Передусім, каже Притула, на них лягла комунікація - зібрати інформацію про всіх людей, які потребували допомоги, та тримати їх в курсі щодо всіх змін через різні платформи.

"Уявіть, що 11 людей, які працюють у посольстві, потрапляють під нескінченний потік повідомлень із звинуваченнями, погрозами та вимогами негайно владнати ситуацію", - каже Притула.

"За два дні ми розвантажили посольство, яке отримувало сотні повідомлень від застряглих українців у країнах акредитації - Індії, Непалі, Бангладеш, Мальдівах та Шрі-Ланці. Люди в паніці писали їм по декілька повідомлень і у Facebook, і на емейл, і телефонували. Кожен очікував негайної реакції".

В результаті волонтери-дипломати допомогли організувати три спеціальні рейси для евакуації українців зі Шрі-Ланки та Мальдів. Загалом вдалося повернути додому приблизно 500 українців.

"Ми відстежували найдрібніші деталі на флайтрадарі: як літак вилітав з Києва, сідав на дозаправку в Еміратах. Бо ситуація була дуже нестабільна і нам доводилося про все це інформували українців, які майже втратили надію повернутися додому. Ситуація буквально змінювалася щохвилини", - зізнається Притула.

Автор фото, Христина Євстігнєєва

За його словами, 24 березня спецрейс вилетів зі Шрі-Ланки і по дорозі в Україну сів на дозаправку в Шарджі (Об'єднані Арабські Емірати). Але поки літак летів, в ОАЕ ввели комендантську годину, тож літак заправили, але не випускали в Україну.

"У цю ніч не спали ані пасажири цього літака, ані ми, ані працівники МЗС чи посольства, поки, врешті-решт, не домоглися вильоту із затримкою в дві години", - згадує дипломат-волонтер.

За цей час доводилося також збирати гроші на квитки для тих, хто застряг на Шрі-Ланці без грошей, провідувати хворих на малярію, витягувати земляків з ланкійської в'язниці та інших халеп.

Зараз на острові залишається лише близько двох десятків українців. Більшість вирішили перечекати карантин в тропіках і додому не поспішають. На Мальдівах - 120 українців, які переважно працюють у місцевих готелях.

Шрі-Ланка відчиняється

До пандемії влада на Шрі-Ланці підійшла дуже суворо з самого початку. Тут закрили аеропорти, перестали приймати туристів, запровадили суворий режим соціального дистанціювання.

Як тільки в країні виявляли спалах коронавірусу, ці регіони негайно ізолювали та вводили там комендантську годину.

Автор фото, Getty Images

Притула згадує, що з червня до жовтня життя тут було "як в раю", адже на Шрі-Ланці практично не було нових випадків коронавірусу. Але восени ситуація погіршилася - тепер тут щодня фіксують 600-800 нових хворих.

Загалом за весь час, за даними Інституту Джона Гопкінса, в країні було 38 тис. хворих, 183 людини померли.

Але навіть попри це у грудні влада Шрі-Ланки вирішила таки відкрити країну для туристів - з 26 грудня аеропорти знову відкриються.

Але їхати сюди можна буде лише з суттєвими обмеженнями.

Автор фото, Getty Images

По-перше, дозвіл стосується лише пакетних турів. Крім того, перед посадкою в літак туристи повинні показати свіжий тест на COVID, зроблений не пізніше ніж 72 години тому. Ще один платний тест доведеться пройти вже в готелі після прильоту.

Зупинятися можна буде лише в окремих великих готелях, які можуть забезпечити необхідний рівень ізоляції.

Індивідуальні мандрівники, яких обслуговувала компанія Sweet Lanka, поки що в країну приїхати не зможуть, каже Притула. Тож його бізнес залишиться "в стані анабіозу".

Але він не засмучується і покладає великі надії на майбутнє. В тому числі у ролі уповноваженого представника України на Шрі-Ланці. Наприклад, планує розвивати співпрацю між країнами у різних напрямках.

Розмірковуючи про те, що дипломатія, яку він покинув у Києві, знайшла його у другій півкулі, Притула доходить висновку, що насправді "міжнародка" завжди була з ним.

Автор фото, Христина Євстігнєєва

"Займаючись бізнесом, я зрозумів, що робота в туризмі - це і є міжнародні відносини, тільки з більш лояльними бюрократичними рамками", - зізнається він.

"Від дипломатичної долі не втекти", - додає Притула.