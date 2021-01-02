Розкопки в яйці та похід на часник. Дивовижний світ продуктів у фото

Стівен Макензі

BBC

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Інженери риють яєчний жовток

Іноді Джекі Гордон прокидається посеред ночі та починає ритися в холодильнику. Але не тому, що вона раптово зголодніла. Насправді Джекі шукає ідеї для свого наступного твору мистецтва.

Під час локдауну ця 63-річна жителька Глазго отримала можливість попрактикуватися у своєму хобі - створенні дивовижних мініатюрних композицій, для яких вона використовує звичайні продукти й предмети побуту.

За фахом вона науковий консультант, що спеціалізується на питаннях психічного здоров'я. У вільний час Джекі любить знімати природу - пейзажі та тварин. Минулого року вона кілька днів вчилася знімати білок та зайців у горах Шотландії з відомим фотографом дикої природи Енді Говардом.

Через пандемію коронавірусу Джекі кілька місяців не могла виїжджати з рідного міста.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Туристи йдуть по тістечку

Оскільки знімати їй стало нікого, Джекі почала робити фото своєї собаки Оллі. Але їй стало шкода улюбленця, якому доводилось так багато позувати.

Тоді Джекі вирішила спробувати макрозйомку, тобто - фотографування невеликих предметів з близької відстані.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Зима в Грінсленді

Але, за її словами, їй швидко набридло фотографувати звичайні об'єкти, на кшталт квітів.

"Приблизно кілька місяців тому я почала знімати фігурки Lego, але потім мені захотілося робити фото, які були б схожі на сцени з життя та дивували", - сказала вона.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Телевізійна програма Strictly Come Dancing (в Україні вона відома як "Танці з зірками")

Зараз Джекі використовує продукти та мініатюрні фігурки з наборів іграшкових потягів, створюючи кумедні сценки з життя, які вона потім фотографує та викладає у соцмережі на радість друзям та родичам.

"На перших фото я показала шанувальників скандинавської ходьби, що підіймаються на заморожені горошини. Перше фото далося мені дуже важко! Ми потім з Полом [її партнером] кілька днів їли розморожений горох. Але мене цей процес зачепив", - каже вона.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Сходження на часникову гору. Джекі бере ідеї в тому, що знаходить в холодильнику

А якось Джекі й Полу довелося вечеряти вареними яйцями після того, як вона вигадала композицію під назвою "Нумо копаймо". На ній залізничні інженери розкопують яєчний жовток.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Джекі взялася за макрозйомку під час локдауну

"Розставляти фігурки для мене - найбільше задоволення, хоча це не так просто. Вони прилипають до пальців, падають і в принципі не слухаються. Іноді потрібно кілька годин, щоб зробити все як треба і отримати необхідний ефект. Я повністю занурююся у цей процес", - каже вона.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Створення сцен для фото вимагає терпіння

Деякі сценки демонструють речі, за якими Джекі дуже сумує під час пандемії. Наприклад, подорожі світом, тривалі прогулянки морським узбережжям.

"Зазвичай ідеї до мене приходять, коли відчиняю холодильник або шафу. Іноді це відбувається серед ночі, бо у мене буває безсоння, - розповідає вона. - Я вигадую кадри, дивлюся на них, потім розумію, що мені не подобається, а потім знову риюся в холодильнику і в шафі в пошуках натхнення".

Коробка з тістечками надихнула Джекі на ідею - вона розмістила фігурки туристів у зефірі наполовину з'їденого тістечка.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Для сцен Джекі використовує фігурки з наборів іграшкових залізниць

Інтерес до фото з'явився у Джекі під впливом її батька Пітера. Коли вона була дитиною, їй дуже подобалося проявляти плівку та друкувати знімки. І Пітер завжди домагався ідеального кадру.

"Під час наших поїздок у відпустку тато брав різнокольорові напої, щоб отримати необхідне поєднання кольорів, яке відповідала б його художньому баченню", - згадує вона.

Автор фото, Jacki Gordon Підпис до фото, Джекі сподівається випустити альбом з роботами

"Він помер в 2002 році. Мені так хочеться, щоб він був поруч, і ми могли б разом радіти фотографуванню. Але моя мама Джоан весь час хвалить мої роботи і постійно підвищує мою самооцінку", - розповіла Джекі.

Джекі вже створила близько 70 мініатюрних сцен і сподівається в майбутньому випустити фотоальбом.

"А поки я буду й надалі намагатися робити ці темні дні якомога яскравішими для себе та для інших", - каже вона.