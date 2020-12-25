Найкращі українські фільми та серіали 2020. Версія ВВС News Україна

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, кадр з серіалу Спіймати Кайдаша

Цей рік був мало схожим на інші. Ми менше ходили до кінотеатрів, але більше дивилися кіно вдома.

Українські фільми привозили нагороди з престижних фестивалів, а серіали допомагали пережити карантин.

Розповідаємо про українські фільми та серіали 2020 року, які найбільше нам запам'яталися і сподобалися. Суб'єктивний список від ВВС News Україна.

"Мої думки тихі"

Автор фото, TOYCINEMA - КАДР З ФІЛЬМУ "МОЇ ДУМКИ ТИХІ" Підпис до фото, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча називають першою українською комедією, за яку не соромно

Трагікомедія "Мої думки тихі" про молодого звукорежисера і його яскраву маму - смішна і трохи сумна водночас.

Під час шаленої мандрівки Карпатами їм трапляються місця під назвою Твін Пікс та Мулен Руж, контрабандисти, які довго і пронизливо мастять губи гігієнічною помадою, та прикордонники, які говорять зі смішним акцентом.

Фільм Антоніо Лукіча збирав повні зали у кінотеатрах, коли це ще було можна, отримав у прокаті майже 10 млн гривень, що для українського кіно чимало, і дві "Золоті Дзиґи" - премії Української кіноакадемії.

"Спіймати Кайдаша"

Стара історія Івана Нечуя-Левицького написана по-новому Наталею Ворожбит отримала вибухову популярність спочатку на телеканалі СТБ, а потім і в онлайні.

"Кролям дала, свиням дала, тільки сину вашому не дала!" - сварки старої Кайдашихи і Мотрі ми розбирали на цитати, переживали за Лавріна, який пішов на війну, і гадали, чия донька Анджеліна.

Автор фото, СТБ

Поки ми чекаємо на другий сезон Кайдашів, канал СТБ почав знімати третій сезон серіалу "Кріпосна".

Онлайн серіал можна подивитися на сайті СТБ.

"Наші котики"

Перша українська "неполіткоректна" комедія про війну на Донбасі - так називали фільм "Наші котики", який вийшов у прокат наприкінці січня 2020 року.

Автор фото, Lethal Kittens / Наші Котики Підпис до фото, Журналістка Оля на початку фільму мріє отримати Пулітцерівську премію за інтерв'ю з сепаратистами, але потім змінює свої погляди

"Чорний гумор" щодо супротивника, і "добрий" про українських військових - описували стрічку автори. Одним з продюсерів фільму є ексочільниця охорони здоров'я Уляна Супрун, яка назвала такий фільм сміхотерапією.

"Черкаси"

"Черкаси будуть чинити опір" - це не тільки слова мера Черкас Анатолія Бондаренка під час його протистояння з президентом Володимиром Зеленським, а цитата з фільму "Черкаси".

Це перший український фільм про про кримські події 2014 року, про боротьбу, втрату і зраду на тральщику "Черкаси".

Автор фото, Кадр з трейлеру фільму "Черкаси"

"Що залишає після себе фільм "Черкаси"? Хтось з перших глядачів каже, що це відчуття особливої української туги. Хтось з кримських переселенців уточнює, що болісно відчуває те саме, що й тієї весни на півострові", - ділиться враженнями кореспондент ВВС News Україна Альбій Шудря.

"Атлантида"

Фільм Атлантида Валентина Васяновича ще минулого року привіз нагороди з Венеційського, Токійського, Монреальського кінофестивалів. Наступного року тримаємо за нього кулаки на Оскарі.

Стрічку про те, як Україна перемогла Росію у війна на Донбасі, але там залишилися непридатні для життя землі, висунули від України на нагороду американської кіноакадемії.

Автор фото, кадр з фільму Атлантида

Це дивне кіно з довгими статичними кадрами, де на екрані палають вогні Азовсталі, б'є по тобі сильно. Це дуже чесно і дуже боляче.

Фільм був у прокаті восени, а після цього вийшов онлайн на платформі Sweet.tv.

"Земля блакитна, наче апельсин"

Що означає ця назва? Сюрреалістичну суть, яку постійно спостерігаєш у житті прифронтової зони, каже режисерка Ірина Цілик

"Земля блакитна, наче апельсин" - це фільм у фільмі. Історія родини, мами і чотирьох її дітей, які сьомий рік живуть у прифронтовій Красногорівці.

Автор фото, Кадр з фільму "Земля блакитна наче апельсин"

Щоб відволіктися від обстрілів і небезпеки, вони знімають фільм під назвою "2014".

Бомби на Донбасі все ще падають, але діти там хочуть жити, гратися, сміятися і знімати фільм.

Це перша українська стрічка, яка отримала нагороду за режисерську роботу на найбільшому фестивалі незалежного кіно США "Санденс"

"Номери"

Одна з найбільш очікуваних українських прем'єр осені, стрічка "Номери", знімалась, поки її автор Олег Сенцов сидів у російській в'язниці.

Він листувався з кінокомандою з колонії і по фото затверджував акторів.

Прем'єра відбулась на престижному Берлінському кінофестивалі на початку 2020 року.

Це антиутопія, де люди замість імен мають номери, живуть у тоталітарній системі й підпорядковуються суворій системі й верховному правителю — Нулю. "Номери" - це розповідь про ув'язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу.

П'єсу "Номери" пан Сенцов написав ще у 2011 році, незадовго до Майдану і до анексії Криму. Її поставили на сценах Києва та Львова, а потім перенесли на великий екран.

"Віддана"

На початку цього буремного року ми дивилися ніжний фільм "Віддана" з саундтреком "Я - вільна", який ніяк не можна було викинути з голови.

Фільм зняли за прекрасним романом Софії Андрухович "Фелікс Австрія", переможниці Книги року ВВС.

Автор фото, film.ua

Це стрічка про співзалежність, емоційна історія про стосунки між жінками, створена переважно жінками.