Як "правосек" вижив у російській в’язниці. Політв'язень Шумков повернувся з Росії

В'ячеслав Шрамович, Олексій Барановський

для ВВС News Україна

Олександр Шумков - один з тих, кого називають українськими політв'язнями в Росії. Більше трьох років він провів там у в'язниці за участь у, як кажуть у Росії, "забороненій екстремістській організації" - "Правому секторі".

У ніч на п'ятницю Олександр Шумков зміг повернутися в Україну - попри погрози "розкрутити" нові справи чи взагалі "не залишити територію Росії живим".

Хто такий Олександр Шумков

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Олександр Шумков і Дмитро Ярош, 2014 рік

31-річний Олександр Шумков був активним учасником Майдану та "Правого сектору". Відомий також як "охоронець Яроша", адже виконував функції охорони екслідера "правосеків" та згодом депутата.

Пізніше Шумков пішов служити у ЗСУ, його залучали до розслідувань військової прокуратури Херсонського гарнізону.

У серпні 2017 року зник з місця служби, а вже за місяць за дивних обставин опинився у СІЗО російського Брянська й згодом отримав більше трьох років колонії за "участь в діяльності української екстремістської організації "Правий сектор", спрямованої проти інтересів РФ".

Сам він вважає, що його вивезли туди у несвідомому стані. Це, за його словами, були люди, проти яких він вів "розслідування через наркотрафік з Росії".

"Жорсткий прийом" у Росії

За даними російського слідства, ФСБ затримала його на автомобільному пункті пропуску під час спроби в'їзду в Росію.

"Коли отямився на території РФ, то у ФСБ пройшов через різне - били електричним струмом, надягали протигаз", - розповідає Олександр Шумков.

"Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їхній улюблений метод катувати політичних чи військових в'язнів. Багато тих, хто відбуває строк у "централах" (Центральних в'язницях Росії. - Ред.) по 205-й чи 208-й статтях (Теракт чи організація незаконного збройного формування. - Ред.) проходили через цю процедуру", - розповідає чоловік.

Після засудження його відправили у колонію міста Торжок Тверської області.

Там "прийом" також був жорстким.

"Адміністрація колонії дивиться, хто з нових засуджених потенційно небезпечний. На прийомі пропонується - хоча це не можна назвати добровільною процедурою - пройти через таке приниження як в зад взяти брудну ганчірку і протерти те місце, де ходили співробітники колонії", - пригадує він.

"Я відмовився і за це мене побили. При цьому згадували, що був на Майдані, воював на Донбасі і так далі", - додає Олександр Шумков.

Без обміну

Підпис до фото, Шумкова могли обміняти ще минулого року, але не склалося

Всі роки Шумков значився у списках на "обмін в'язнями" між Україною та Росією. Але на обмін він так і не потрапив, відсидів вирок до "дзвінка".

У тій же колонії сидів кримчанин Володимир Балух, якого обміняли у вересні 2019 року.

"Можливо, в той момент Балуху, Карп'юку, Сенцову та іншим хлопцям дійсно обмін був більше потрібен, може, вони б не дожили до наступного. А я молодший і витриваліший", - розмірковує вже колишній в'язень.

"А, може, були якісь інтриги в Україні, хтось був незацікавлений, щоб я повернувся", - додає він.

При цьому вважає, що Україна його не забула: "Консульство робило свою роботу і я це навіть в ізоляції відчував. Але треба розуміти, що робили вони це завдяки увазі ЗМІ, громадськості та омбудсмана".

Життя в колонії

Автор фото, 69.FSIN.SU Підпис до фото, Колонія у Торжку

З іншими в'язнями російської колонії в українського "правосека", за його словами, були "рівні, навіть дружні відносини".

"Російська в'язниця зараз - це "тюрма народів". Там, окрім росіян, можна зустріти і українців, і кавказців, і людей з Середньої Азії", - каже чоловік.

"Коли був у жилій зоні колонії, то українців перестали називати "хохлами", - відзначає Шумков.

А з адміністрацією відносини були гіршими, через що Шумков періодично потрапляв у "карцер" - звільняли його також зі штрафного ізолятора колонії.

"Я дотримувався своїх принципів, основний з яких - не працювати на державу, яка є агресором для моєї батьківщини. Дехто з адекватних співробітників колонії це розумів але все одно вимушені були виписувати за це на мене акти", - каже Шумков.

"Розкрутити" на нові справи

Підпис до фото, Шумков вважає, що його могли залишити у колонії ще на кілька років

Вже колишній російський в'язень розповідає, як його намагалися долучити до інших справ.

"У листопаді 2019 року приїздила делегація з Луб'янки (ФСБ. - Ред.) з приводу справи Романа Чирки. Вимагали стати секретним свідком", - пригадує Шумков.

Роман Чирка - справжнє ім'я Ігор Пирожок - одесит, якого пов'язують зі створенням праворадикальних організацій у Москві в 1990-х. Пізніше він намагався приєднатися до "Правого сектору" на Житомирщині, а у 2015 році його затримувала СБУ за спробу продати гранати з зони АТО.

Зараз він засуджений у Росії за екстремізм.

Офіційно про спроби залучити Шумкова до справи Чирки ФСБ не повідомляла.

"Я його взагалі не знаю. Коли відмовився бути свідком, мені погрожували, що живим я територію Росії не залишу", - розповідає Олександр Шумков про зустріч з людьми, які називалися "фсбшнками".

"Або ж мене обіцяли "розкрутити" по інших кримінальних справах. Цитую одного з них: ти ж розумієш, що російський кримінальний кодекс дуже широкий", - переповідає чоловік.

Олександр Шумков також вважає, що спровокувати його намагалися і незадовго до закінчення строку: "На початку листопада один зі співробітників несподівано вдарив мене в обличчя. Напевно, знаючи мій характер, сподівалися, що я відповідатиму і так могли б "розкрутити" мене по статті за напад на співробітника колонії. Я стримався".

Повернення

Підпис до фото, Перші хвилини в Україні. Поруч - Ігор Мазур з позивним "Тополя", ветеран АТО

Після звільнення з колонії у Торжку Олександр Шумков ще на два дні потрапив у центр утримання нелегалів (адже на територію Росії, він, як вважається, потрапив незаконно), звідки вирушив в Україну.

"Зараз я в ейфорії фізично та емоційно, бо вже на волі. Особливих скарг на здоров'я немає", - каже чоловік.

В Україну потрапив через пункт пропуску Бачівськ у Сумській області. На повернення Шумкова відреагував і президент Зеленський: "Україна завжди пам'ятає про своїх громадян, які були незаконно позбавлені волі в інших країнах. І ми будемо продовжувати боротьбу за їхнє звільнення, допоки останній полонений не повернеться додому й не обійме своїх рідних".

Чітких планів Олександр Шумков зі зрозумілих причин ще не має, каже, що буде займатися громадською діяльністю і обіцяє згодом озвучити свою версію того, як саме і чому він опинився у Росії в 2017 році.

BBC News Україна спілкувалася з Олександром Шумковим через його адвоката Олексія Барановського.