"Всі чекають, коли посадять Порошенка". Вислів Зеленського наробив галасу в соцмережах

Автор фото, УНІАН

Слова президента Володимира Зеленського про розслідування справ проти Петра Порошенка викликали бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Одні сприйняли їх як нав'язливе бажання побачити попереднього президента України за ґратами, а інші говорять, що слова Зеленського просто вирвали з контексту.

Що насправді сказав Зеленський

Під час інтерв'ю виданню "Фокус" Зеленського запитали, чи не цікавився він у генпрокурора Ірини Венедиктової, як просувається кримінальна справа проти Петра Порошенка.

"Вона (генпрокурор - Ред.) сама знає, що повинна всіх злодіїв посадити... Ще є авіакатастрофа нашого військового літака Ан-26 на Харківщині. Всі думали, що ніхто не буде покараний, але всіх покарають... Вважаю, що це велика справа, але для більшості це не гучно, оскільки всі чекають, коли посадять Порошенка", - відповів президент.

Соратники Петра Порошенка швидко відреагували на ці слова.

У його партії "Європейська солідарність" назвали їх свідченням того, що Зеленський "є безпосереднім замовником політичного переслідування п'ятого президента".

"Почули лише оці п'ять слів"

У соцмережах фраза також наробила галасу.

Одні пишуть, що насправді людей цікавить зовсім інше, наприклад ціни чи пандемія. Інші натомість відзначають, що ці п'ять слів були вирвані з контексту.

"Насправді, пане президенте, люди чекають Різдва і нового року. Люди чекають, коли закінчиться ковід і коли бодай якось наладиться їхнє життя... Як і належить нормальним, притомним людям... Янукович колись також думав, що люди чекають на йолку на Майдані", - написав на своїй сторінці у фейсбук блогер та політтехнолог Віталій Чепинога.

"Як він собі уявляє українців - всі чекають, щоб посадили Порошенка", - обурюється Владислав Мусієнко.

Водночас деякі користувачі сприйняли слова президента Зеленського зовсім по-іншому.

"Шо цікаво: Зеленський у фразі "всі чекають, поки посадять Порошенка" мав на увазі, що ця тема його замучила, він не хоче про неї чути, хоче говорити про що завгодно, тільки не про це, та залиште ж мене в спокої, бідосю!.. Но фіг! "Усі" почули лише оці п'ять слів!"- написав у фейсбуку Олександр Михельсон.