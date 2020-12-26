Анатомія "ковід-дисидентства". Чому мільйони вірять у всесвітні змови

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

Багато українців все ще вірять, що коронавірус - це "розроблена в лабораторіях біологічна зброя". До 30% американців вважають хоча б одну теорію змови про походження Covid-19 правдивою. Багато хто хто взагалі сумнівається в існуванні вірусу.

Прихильники таких теорій вважають, що офіційна інформація про вірус насправді брехня, придумана якимись могутніми володарями світу для власних темних цілей. Чому ж пандемія створила ідеальні умови для нової хвилі конспірології?

Таксист з Флориди Брайан лі Хітченс і його дружина Ерін прочитали у Facebook, що коронавірус виник через вишки 5G. Ця теорія дуже їм сподобалася. Правда, їх бентежило одна обставина: якщо коронавірус викликають передавачі 5G, значить, вірус принаймні існує.

А вже з цим пара не могла погодитися.

Тоді у тих же соцмережах вони знайшли нову теорію: уряд придумав коронавірус, щоб відвернути увагу суспільства від чогось важливішого. Ця версія Хітченсів повністю влаштувала.

Заспокоєні Брайан і Ерін не носили масок, не дотримувалися дистанції та інших приписів. І коли в травні обидва захворіли, вони не відразу звернулися до лікарів.

За кілька місяців, коли Ерін лежала у реанімації на апараті ШВЛ, Брайн написав у Facebook: "Багато хто до цього часу думає, що коронавірус - це видумана проблема. Колись і я думав, що його роздули, що це несерйозно".

Пізніше Ерін померла через ускладнення від коронавірусу.

"Шкода, що я не дослухався від самого початку, - сказав Брайан лі Хітченс у розмові з BBC. - Це реальний вірус, який по-різному впливає на людей. Я не можу змінити минуле, я можу жити тільки сьогоднішнім днем і робити більш усвідомлений вибір у майбутньому. Сподіваюся, моя дружина пробачить мене".

Величезна кількість людей в усьому світі вірить в теорії змов.

Одні вважають, що Covid-19 вбив набагато менше людей, ніж говорять медики, інші переконані, що коронавірусу взагалі не існує.

60% жителів Нігерії, 40% жителів Греції, Південної Африки, Польщі та Мексики, 38% американців, 36% угорців, 30% італійців і 28% німців впевнені, що небезпека вірусу "навмисно сильно перебільшена".

Майже дві третини українців принаймні пів року тому вірили у штучне походження нової хвороби. Так 36,7% українських громадян вважали, що "коронавірус спеціально розробили і навмисно поширили у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам", а 29% відповіли, що "зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю" (дані опитування КМІС).

Трохи пізніше 81% українців відповіли, що зустрічали твердження про "розробку коронавірусу в лабораторіях США чи Китаю". Й більше третини з них у це повірили (опитування компанії InMind).

Серед інших версій, у які вірить принаймні частина українців: "коронавірус нічим не відрізняється від грипу", "влада кинула людей і спеціально приховує правду, занижує дані про хворих", "коронавірус шириться через 5G-інтернет", "вірус розкрутили медіа, а насправді він не несе реальної загрози", "коронавірус придумали, щоб організувати "всесвітній електронний концтабір".

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

Майже рік весь світ чекав вакцину від коронавірусу, сподіваючись, що вона покладе край самоізоляції і карантину.

Але як тільки у деяких країнах почалася вакцинація, в інтернеті почали обговорювати потенційну небезпеку препаратів, давати посилання на сумнівні ресурси з вигаданими історіями, а у кожного другого конспіролога знайшовся "близький друг" (або навіть десять), який вже зробив щеплення і знепритомнів після уколу.

Як занепокоєння переростає у недовіру

Джоді Дерінг, медсестра, яка працює у відділенні невідкладної допомоги у Південній Дакоті, всі останні місяці спостерігала, як її пацієнти, навіть вмираючи, до останнього заперечували існування коронавірусу.

Дерінг зізналася, що все це нагадує їй "фільм жахів, який ніколи не закінчується".

"Пацієнти кажуть, що їхню хворобу треба пояснити якось інакше. Вони ображають нас і цікавляться, чому лікарі повинні носити всі ці штуки (Мова про захисні костюми й маски - Ред.), адже у них" немає коронавірусу, тому що його не існує", - говорить жінка.

Одного разу не витримавши, вона написала про це у Twitter і отримала тисячі лайків і коментарів. Один з підписників припустив, що це нормальна реакція людей на невідомий вірус.

"А я думаю, що ті люди, яких я зустрічаю, - просто придурки", - відповіла Дерінг.

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

Та експерти в області психології впевнені, що можуть пояснити цей феномен по-іншому.

Парадокс, але готовність людей вірити у конспірологічні теорії тісно пов'язана з недовірою.

"Теорії змови - це спроба пояснити події, які нам загрожують і не відповідають нашим очікуванням, - вважає Пол Бертен з французького університету Кот д'Азюр. - Недовіра виникає як захисна реакція людини, якщо їй здається, що на неї, фігурально висловлюючись, нападають. Найчастіше це пов'язане з високим рівнем безсилля, гніву, а також з низькою самооцінкою або психологічними проблемами".

Фахівці кажуть, що пандемія коронавірусу, так само як і всі заходи урядів багатьох країн, - це чудове середовище для появи нових конспірологічних теорій. За словами Деніела Фрімана, фахівця з психіатрії з Оксфордського університету, за нинішніх умов люди одночасно побоюються за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, їх турбує фінансове благополуччя і моральний стан: зростає невпевненість в майбутньому.

І в цей тривожний для людей момент "зверху" нав'язують правила, що значно ускладнюють повсякденне життя людини: робота з дому, дотримання соціальної дистанції, необхідність носити маски, обмеження контактів.

І найважливіше - дуже багато людей опинилися в ізоляції з інтернетом.

Заповнити порожнечу

Пол Бертен спільно з колегами опублікував наукову роботу про нові конспірології, породжені пандемією коронавірусу.

Вони дійшли висновків, що віра у теорію змови заспокоює.

Коли людина переконується у якийсь теорії, відчуття невизначеності пропадає, їй здається, що вона вже краще контролює ситуацію.

Більше того, людина часто знаходить в інтернеті однодумців, які стають своєрідною групою підтримки. У такій компанії людям починає здаватися, що вони єдині володіють секретним знанням і мають привілейований доступ до "правдивої" інформації.

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

Величезне значення грає і те, як люди оцінюють нові знання.

Психологи виділяють п'ять стадій оцінки:

люди визначають, чи сумісна нова інформація з їхніми переконаннями;

оцінюють, чи узгоджуються факти один з одним;

звертають увагу на те, як інші ставляться до тієї чи іншої новини;

дивляться на докази;

і, нарешті, визначають, чи достовірнеи джерело.

Але на другому етапі оцінки відбувається поділ. Частина людей починає шукати додаткові факти - вчені називають це аналітичною стратегією, яка вимагає від людини зусиль.

А інші спираються тільки на суб'єктивний досвід - це називається інтуїтивною стратегією.

Саме тут криється причина того, чому міфи складно перемогти фактами.

Коротенько це явище фахівці описують так: "Коли думка тече плавно, люди кивають". Це означає, що ті, хто звик оцінювати інформацію інтуїтивно, набагато більш схильні погоджуватися з недостовірною інформацією, особливо якщо її автор постарався: наприклад, багато разів повторив свою думку, розважив глядача чи читача картинками або жартами.

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

Неправильно думати, ніби всі люди, які постять посилання на конспірологів, справді вірять у теорії змов. Більшість людей репостять недостовірну інформацію, навіть не замислюючись про її правдивість, каже BBC викладач кафедри поведінкових наук Гордон Пеннікук з канадського університету Реджайни.

"Справа у тому, що репост інформації не вимагає зусиль. Більшість людей діляться посиланнями, навіть не відкриваючи статтю і не намагаючись оцінити правдивість заголовка. Причин у такого явища багато, наприклад, деякі женуться за лайками", - говорить Пеннікук.

Зовсім інша мотивація простежується у тих, хто вступає у суперечки в інтернеті і намагається довести правдивість своєї теорії.

Дослідження, яке провів експерт, показує, що людина може позбутися впливу конспірологів, але для цього їй необхідно поставити під сумнів свою інтуїцію.

"Якщо ви перебуваєте в середовищі, де популярні теорії змов, вам буде непросто це зробити. І цілком можливо, що навіть мислячі люди можуть у підсумку повірити в особливо переконливу змову", - вважає він.

"Попри те, що коронавірус з нами вже тривалий час, люди насправді не до кінця розуміють, що відбувається. Ось у Британії раптово з'явився нова варіація вірусу. І людей хвилює, як це сталося, що це означає. Це питання, на які ми не знаємо відповідей. І відсутність цих відповідей утворює порожнечу, яку треба чимось заповнити. Тому деякі люди, які з підозрою ставляться до політиків, вчених, медиків - до всіх еліт, заповнюють порожнечу теоріями змов", - пояснює Деніел Ромер з університету Пенсільванії.

Міф про спирт

Теорії змов з'явилися не за часів нинішньої пандемії.

Дослідження, проведені кілька років тому, виявили, що близько половини американців вірять хоча б в одну теорію змови, яка вже була науково спростована.

Але найбільші побоювання у дослідників викликає найрадикальніша теорія, придумана анонімним користувачем іміджборду 4chan ще в 2017 році - QAnon. Прихильники аноніма переконані, що Дональд Трамп підпільно викриває міжнародну систему сексуальної експлуатації дітей, до якої залучені демократи, послідовники віри у Сатану.

Це могло б видатися смішним, якби не з'ясувалося, що 6% американців - а це 19,7 мільйонів людей - дотримуються цієї теорії.

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

Професор соціальної психології в університеті Кента Карен Дуглас нагадує, що віра людей в теорії змов - не таке вже невинне явище: "Дослідження у цій області говорять, що існує зв'язок між вірою у теорії змов і насильством, навіть тероризмом".

За останні роки прихильники QAnon погрожували політикам, проникали в закриті резиденції, планували викрадення і навіть кілька разів викрадали людей.

З появою коронавірусу фанати QAnon і "ковід-дисиденти" (так називають тих, хто не вірить в існування коронавірусу або вважає, що проблема сильно перебільшена) стали вірними союзниками. До них же приєдналися люди, які переконані, що Земля пласка.

Разом вони заповнили соціальні мережі роликами і статтями, які переконують глядачів у правдивості поглядів ковід-викривачів.

Одразу може здатися, ніби ці люди не приносять ніякої шкоди, а лише сидять у соцмережах та друкують повідомлення про світові залаштунки і фармацевтичні змові. Але Іран вже відчув реальні наслідки від таких теорій: в одній з провінцій був дуже популярний міф, що від коронавірусу відмінно допомагає спирт. В результаті кількість смертей від отруєння технічним спиртом в якийсь момент у березні перевищила число жертв Covid-19.

Багато людей вірять у теорії змови, бо вони пропонують прості відповіді на складні проблеми і дають людині відчуття контролю в хаотичному світі.

"Дослідження" по Youtube

Розуміння ситуації рідко веде до конструктивної розмови з прихильниками теорій змови, особливо якщо конспірологами стають рідні або друзі.

Австралійка Кейсі Едвардс якось помітила у будинку своєї матері постер, що зазвичай вивішують прихильники теорії "пласкої Землі", але спочатку не звернула на це увагу. За якийсь час жінка перестала спілкуватися зі своїми друзями і сказала дочці, що в особі прихильників теорії знайшла своїх однодумців. Незабаром її перестали хвилювати всі інші теми, вона могла обговорювати тільки "пласку Земля", "правду" про теракт 11 вересня і боротьбу з вакцинацією. Жінка спеціально намагалася заразитися коронавірусом, щоб довести, що це несправжня хвороба. А незабаром заявила дочці, яка працює журналісткою, що тій "дають вказівки, про що писати", а її чоловік-вчений - учасник глобальної змови.

Автор фото, MAGERRAM ZEYNALOV / BBC

Гордон Пеннікук розповідає: кожна людина живе у власній реальності, і чим менше збігаються реальності двох людей, тим важче їм знайти спільну мову.

"Воно й так непросто змінити чиюсь думку, а якщо маємо справу з великою кількістю пов'язаних помилкових переконань, то це означає, що потрібно докласти дуже багато зусиль, щоб розірвати цей клубок. Якщо ж помилкові переконання поєднуються з надмірною самовпевненістю, то змінити чиюсь думку практично неможливо" , - вважає Пеннікук.

Деніел Ромер з колегами провели дослідження, яке скоро опублікують: вони прийшли до висновку, що помилкові переконання все ж можна успішно спростовувати.

"Все залежить від того, яким авторитетом користується людина, яка доносить до конспірологів факти. Наприклад, якщо автор конспірологічної теорії несподівано виступить і визнає неправоту своїх переконань. Може бути і таке, що авторитетні лідери впливатимуть на переконання людей", - говорить Ромер.

Конспірологи часто говорять: "Я проводжу своє власне дослідження".

Проблема в тому, що їхнє дослідження, як правило, складається з перегляду сумнівних роликів на Youtube і читання випадкових сторінок у соцмережах.

Багато людей, які вірять у теорії змови, насправді вважають себе здоровими скептиками і дослідниками складних питань.

Експерт з психології Джован Байфорд резюмує: "Якщо ви хочете говорити з конспірологами, то ваша мета - не зробити їх менш допитливими і скептичними, а змінити вектор, куди спрямований інтерес". Багато людей, каже психолог, розраховують, що однієї конструктивної розмови досить, щоб у близької людини "настало прозріння" й вона одномоментно відмовився від своїх поглядів.

Але проблема в тому, що чим більше заплутаний клубок хибних думок, тим важче його розплутати. Віра у теорію змови дає людям почуття переваги, підвищує самоповагу, а від цього не так вже й просто відмовитися.

Ілюстрації Магеррама Зейналова