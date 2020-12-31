Найпопулярніші матеріали 2020 року від BBC News Україна

Добірка із 15 матеріалів, які цьогоріч користувалися найбільшою популярністю в читачів BBC News Україна.

Останнім часом в Україні дедалі популярнішими стають операції з відновлення цноти. Буває, що дівчата йдуть на це по декілька разів.

Що їх до цього підштовхує, наскільки безпечні такі операції та скільки вони коштують? ‎

Автор фото, Getty Images

Білорусь залишається єдиною країною Європи, що практикує смертну кару. За часи незалежності влада республіки стратила понад 400 людей.

Засуджених страчують у режимі секретності. Родичі не знають ні дня смерті, ні місця поховання близьких.

Поки одні українці жаліються на низькі зарплати, інші заробляють сотні тисяч гривень на місяць, підкорюючи Instagram.

Як влаштований цей ринок та чи дійсно блогерство - це легкі гроші, як здається багатьом?

Автор фото, Getty Images

Історіями людей, які змінюють стать, вже, здається, нікого не здивуєш. Проте у біографіях Еллі та Неллі, які колись вирішили стати чоловіками, стався несподіваний поворот - вони зробили ще один перехід, аби повернутися до статі, яку мали при народженні.

Чому вони на це наважилися і чи шкодують про попередню зміну?

У вересні, коли протестні настрої в Білорусі були на піку, а на вулиці виходили сотні тисяч людей, BBC поспілкувалося із Олександром Квасневським - колишнім президентом Польщі, який добре розуміє політичні реалії пострадянського простору.

В інтерв'ю він розповів про можливі шляхи подолання білоруської кризи та поділився своїми спогадами й міркуваннями про Україну.

Хоча розмова відбулася кілька місяців тому, роздуми Квасневського своєї актуальності не втратили.

Автор фото, Getty Images

На початку осені 38-річний український капітан Володимир Єрошкін опинився в центрі уваги ЗМІ зі всього світу, коли його судно врятувало від загибелі майже 30 мігрантів, що намагалися перетнути Середземне море.

Проте історія порятунку згодом перетворилася на скандал - Єрошкін тривалий час не міг знайти порт, який готовий був би прийняти біженців.

Капітанові довелося боротися із розпачем людей і стежити, аби хтось із них не наклав на себе руки від безвиході.

Автор фото, MAERSK

Ще один матеріал у списку найпопулярніших статей року - інтерв'ю з Володимиром Зеленським, яке він у жовтні дав програмі BBC Hard Talk.

У важкій та емоційній розмові з журналістом Стівеном Сакуром пан Зеленський розповів, чи виконав передвиборчі обіцянки щодо Донбасу й домовленостей з Володимиром Путіним, а також поділився думками, чому буксують реформи та боротьба з корупцією.

Автор фото, Getty Images

У вересні Вірменія та Азербайджан розгорнули повномасштабні бойові дії в Нагірному Карабаху.

Якими є причини цього давнього конфлікту і чому цьогоріч він розгорівся із новою силою?

Короткий експлейнер від BBC на цю тему став одним із наших найчастіше відвідуваних матеріалів.

Автор фото, Getty Images

Чималою популярністю користувався й аналіз причин поразки Вірменії у війні за Карабах.

Своїми міркуваннями на цю тему із BBC поділився ветеран вірменської дипломатії, історик Жирайр Ліпаритян, який ще на початку загострення конфлікту попереджав вірменський уряд про його потенційно невтішні наслідки.

Автор фото, Getty Images

Кав'я Соланкі народилася у жовтні 2018 року, а вже у березні, коли їй було 18 місяців, у неї взяли кістковий мозок і пересадили Абхіджіту, її семирічному братові. Саме для цього дівчинку і народжували.

Історія Кав'ї - не єдина подібна. Та чи припустимо це - заводити дитину, щоб врятувати або вилікувати її брата чи сестру?

Автор фото, Sahdev Solanki

Моторошна історія 46-річного мешканця Львова В'ячеслава Семененка про його досвід лікування Covid-19.

На момент, коли він потрапив до лікарні, в його палаті перебували четверо пацієнтів. Він був п'ятим - і єдиним, кому зрештою вдалося вижити.

Ще двох сусідів, яких заселили пізніше, так само більше немає серед живих.

Автор фото, В'ячеслав Семененко

Навряд чи у США є політик, який розбирається в ситуації, що склалася в Україні після 2014 року, краще, ніж Джо Байден.

У часи президентства Барака Обами він фактично був головним відповідальним за український напрямок зовнішньої політики США і кілька разів відвідував Київ.

Восени 2020-го, коли вже самого Байдена обрали президентом, ми зібрали добірку його найяскравіших висловлювань про Україну.

Автор фото, Getty Images

1980-х роках український перекладач став свідком голодомору в Ефіопії - його, немов наслідуючи Сталіна, влаштував прорадянський диктатор.

Лише всесвітня кампанія за участі відомих музикантів, таких як Фредді Мерк'юрі та Девід Боуї, зупинила вбивство населення Ефіопії.

Великий лонгрід про "чорного Сталіна", який використав голод як зброю в боротьбі з власним народом.

Автор фото, Getty Images

Історія Марі Бонапарт - "вільної жінки" й "революціонерки" з королівської родини, яка також стала провідною фігурою у вивченні жіночої сексуальності та однією з найкращих подруг Зигмунда Фройда.

Автор фото, Getty Images

Наприкінці року світ вразила історія Моллі Гібсон, для народження якої знадобилося цілих 27 років.

Як таке можливо? Річ у тім, що ембріон, з якого вона народилася, заморозили ще у жовтні 1992 року.

Тепер Моллі офіційно є "найстаршим малюком у світі": її зародок провів в замороженому стані найдовше в історії.

Автор фото, COURTESY NATIONAL EMBRYO DONATION CENTER