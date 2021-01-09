"Я - лікар, і я не миюся вже п'ять років"

Маргарита Родрігес

BBC News Mundo

Автор фото, James Hamblin

"Я почуваюся чудово".

Так доктор Джеймс Гемблін відповідає на запитання про своє рішення припинити приймати душ п'ять років тому.

"Ви звикаєте до цього. Це нормально", - говорить він BBC.

37-річний Гемблін - професор Школи громадського здоров'я Єльського університету та лікар, який спеціалізується на профілактичній медицині.

Він також пише для американського журналу The Atlantic, в якому в 2016 році опублікував статтю під назвою: "Я відмовився від душу, і життя не закінчилося".

"Два повних роки свого життя ми приймаємо душ або ванну. Скільки цього часу (і грошей, і води) ми витрачаємо марно?" - пише він.

У 2020 році Гемблін детально розповів про свій досвід у книзі "Чистота: нова наука про шкіру та мистецтво робити менше" (Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи справді треба приймати душ щодня?

Хоча пан Гемблін переконаний, що ми маємо мити руки з милом та чистити зуби, він вважає, що інші частини нашого тіла такої наполегливості зовсім не потребують.

Експеримент з відмовою від мила

Рішення припинити приймати душ починалося як експеримент.

"Я хотів зрозуміти, що відбуватиметься", - пояснює він.

"Я знаю багатьох людей, які купаються дуже мало. Я знав, що це можливо, але я хотів перевірити на собі, щоб побачити, які будуть наслідки".

Тож які були наслідки після того, як він перестав приймати душ у 2015 році?

"З часом ваше тіло все більше і більше звикає до цього, і вже не має такого поганого запаху без використання дезодоранту та мила", - говорить він.

"І шкіра перестає жирнішати", - додає лікар.

"Багато людей використовують шампунь для видалення жиру з волосся, а потім застосовують кондиціонер для додавання синтетичних олій. Якщо ви зможете порушити цей цикл, ваше волосся в кінцевому підсумку виглядатиме так само, як до початку використання цих засобів", - додає він.

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Але лікар пояснює, що це поступовий процес.

Спершу він почав використовувати менше мила, шампуню та дезодоранту і рідше митися - замість щоденного душу він почав приймати його раз на три дні, а потім перестав узагалі.

"Бували випадки, коли я хотів прийняти душ, бо скучив за цим. Від мене погано пахло і я почувався брудним", - згадує пан Гемблін.

"Але це почало траплятися все рідше", - додає лікар.

Пан Гемблін каже, що чим менше він використовував води та засобів для миття, тим меншою ставала у них потреба.

Неприємний запах та бактерії

Американський академік пояснює, що запах нашого тіла є результатом бактерій, які живуть на шкірі та харчуються потом та жировими виділеннями.

Коли ми щодня використовуємо різні засоби для шкіри та волосся, то порушуємо природний баланс шкіри.

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"Коли ви дуже активно приймаєте душ, ви руйнуєте екосистеми", - написав він у статі в The Atlantic у 2016 році.

"Вони швидко відновлюються, але, як правило, з більшою кількістю мікробів, які відповідають за запах", - пояснює вчений.

Однак він каже, що відмова від миття запускає процес регуляції, завдяки якому екосистема досягає стабільного стану, і неприємний запах зникає.

"Ви не пахнете трояндовою водою або спреєм для тіла, але неприємного запаху теж немає, - каже він. - Є просто запах людського тіла".

Різниця у запахах

В інтерв'ю журналу BBC Science Focus у серпні 2020 року пана Гембліна запитали, чи не думає він, що, можливо, насправді від нього погано пахне, але люди просто занадто ввічливі, щоб сказати йому про це.

Учений пояснив, що просив колег, друзів та знайомих не соромитися і казати йому правду.

Саме так, за його словами, він досяг того моменту, коли його тіло більше не мало так добре знайомого нам неприємного запаху.

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Пан Гемблін стверджує, що його новий запах сподобався дружині, а інші люди визнали його "непоганим".

"Більшу частину нашої історії ми мали запахи, які були частиною нашої комунікації з іншими людьми", - пояснив він.

Однак лікар каже, що такі запахи значною мірою були усунені з нашої соціальної біології.

"Тож ми сподіваємось, що люди нічим не пахнуть, або що вони пахнуть духами, одеколоном чи засобами для миття тіла", - каже він.

"В іншому випадку це означає, що вони пахнуть погано. Якщо є відчутний запах людини, це негативно", - додає він.

Але чи справді пан Гемблін взагалі перестав приймати душ?

Він каже, що все-таки змиває "помітний бруд" або миється після фізичних вправ.

Але вчений також стверджує, що ми можемо відлущувати і видаляти жир, "просто стираючи його руками і час від часу розчісуючи волосся".

Шкіра - це відображення способу життя

Рішення пана Гембліна відмовитися від миття було не лише експериментом.

Автор фото, James Hamblin

В рамках дослідницької роботи над книгою він спілкувався із широким колом людей, зокрема дерматологами, імунологами, алергологами та навіть теологами.

Книга досить критично ставиться до галузі засобів догляду за шкірою.

"Галузь, яка продає засоби особистої гігієни та мило, дуже зосереджена на продуктах для зовнішнього застосування", - вважає він.

Хоча деякі з таких засобів можуть бути корисними, за його словами, важливо подумати про здоров'я шкіри зсередини - це означає, що здоров'я шкіри також є відображенням нашого способу життя і того, що відбувається в нашому тілі.

Наука проти маркетингу

Він вважає, що ключовим є розмежування науки та маркетингу. Пан Гемблін стверджує, що ми використовуємо більше засобів, ніж насправді потрібно, бо думаємо, що це зробить нас здоровішими.

Лікар також стверджує, що наші процедури догляду за собою - це сучасний винахід.

"Більшість людей не мали доступу до проточної води до останніх 100 років", - говорить пан Гемблін.

Прості люди могли митися у річках чи озерах, але навряд чи робили це щодня, додає він.

"Крім того, не було можливості масового виробництва. Отже, багато людей використовували домашнє мило, і вони не використовували його щодня, оскільки воно було занадто жорстким для шкіри", - пояснює вчений.

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У своїй книзі доктор Гемблін дійшов висновку, що люди занадто часто миються, і, можливо, варто робити це менше.

Одна з причин - це те, що ми досі не до кінця розуміємо, що відбувається, коли ми змінюємо мікробну популяцію на своїй шкірі.

"Бактерії на нашій шкірі так само важливі для її зовнішнього вигляду та нашого здоров'я, як кишкові бактерії для травної системи", - говорить він.

Однак слово "мікроб" зазвичай викликає погані асоціації.

"Але за останнє десятиліття, оскільки маємо технологію секвенування ДНК, ми зрозуміли, що мікроби є скрізь, і вони, як правило, не викликають хвороб. Це робить лише незначна меншість", - пояснює доктор Гемблін.

"Це має змусити людей переосмислити процес миття, бо, звичайно, ми хочемо позбутися хвороб, які викликають мікроби - але ми не хочемо позбутися їх усіх", - каже він

Душ переоцінюють?

Перш за все, академік відзначає, що не всі поділяють одне і те ж уявлення про те, що означає бути чистим.

Він також вважає, що звичка приймати душ може бути переоціненою.

"Я би сказав, що це особистий вибір, але не медична необхідність", - каже він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Не всі мікроби, яких ми прагнемо позбутися за допомогою миття, насправді шкідливі

"Але я не кажу людям, що їм слід відмовитись від цього", - говорить пан Гемблін.

То як спробувати його метод?

Лікар зазначає, що він не має на меті вирішувати, що правильно, а що ні, або казати, що його підхід є найкращим для всіх.

Це просто метод, який працює для нього.

Але людям, які мають проблеми зі шкірою або хотіли б просто спробувати, він радить починати повільно і робити все поступово.

Наприклад, одні починають із того, що використовують менше шампуню, а інші обирають м'якший дезодорант.

"Ви можете почати з коротших, холодніших і рідших прийомів душу, а також використовувати менше мила", - говорить він.

"Не треба нічого кардинального", - закликає лікар.