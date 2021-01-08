Зґвалтував дитину і вийшов на свободу. Скандал у Південній Кореї

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Зменшення покарання та подальше звільнення чоловіка, засудженого за жорстоке зґвалтування дитини, викликали нові дискусії щодо правової системи Південної Кореї. Про це розповідає кореспондент BBC у Кореї Девід О.

Дванадцять років тому, вранці 11 грудня, восьмирічна дівчинка йшла до школи в місті Ансан на південному заході Сеула, коли її викрав Чо Ду Сун 56-річний колишній ув'язнений.

Він відвів її до туалету сусідньої церкви, де жорстоко побив та зґвалтував.

Дівчинка, відома під іменем На Йон, вижила. Але вона досі має фізичні та психологічні травми від нападу.

А тепер їй доведеться переїхати: її ґвалтівникові дозволили повернутися в Ансан, де він вчинив злочин. Нове помешкання Чо розташоване менш ніж за 1 км від будинку На Йон.

"Ми не хотіли тікати, але не мали вибору. Я також хотів продемонструвати, що уряд не зробив нічого, натомість примусив жертву ховатися", - сказав її батько буквально через кілька днів після звільнення Чо. Він відсидів лише 12 років.

Батько додав, що На Йон не хотіла переїздити, бо не хотіла залишати своїх близьких друзів. Сім'я також боялася, що через переїзд усі дізнаються, хто вони. Але вони відчували, що це їхній єдиний варіант.

"Минуло багато років, але досі нічого не змінилося. Тягар досі повністю лягає на жертву", - каже батько.

Пияцтво як виправдання

Справа Чо викликала масову критику судової системи країни через поблажливість до сексуальних злочинів.

Спочатку його засудили до 15 років позбавлення волі. Але пізніше апеляційний суд скоротив термін до 12 років, оскільки він стверджував, що був п'яний, коли зґвалтував дівчинку. Річ у тім, що в Південній Кореї покарання за злочини, скоєні у стані сильного алкогольного сп'яніння, є набагато м'якшим.

Однак таке пом'якшення вироку викликало обурення громадськості. Юн Чон Сук з Корейського інституту кримінології каже, що справа Чо спричинила загальнонаціональні дебати.

"Його справа змінила корейське законодавство та те, як ми розглядаємо пияцтво в контексті злочину", - каже пан Юн.

Після справи Чо національний законодавчий орган вніс зміни до закону, щоб ускладнити для підсудних можливість використати стан алкогольного сп'яніння як захист.

Однак це положення досі повністю не скасовано, і рішення щодо "сп'яніння" лишається на розсуд суду.

Наприклад, у жовтні 2019 року 26-річному чоловіку зменшили покарання з трьох років ув'язнення до чотирьох років умовно за сексуальне насильство над студенткою коледжу. Його захист стверджував, що під час інциденту він був п'яним.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Протест #MeToo в Кореї у 2018 році

А на початку цього року 24-річного чоловіка на ім'я Сон Чен У звільнили лише після 18 місяців ув'язнення за організацію найбільшого у світовому "даркнеті" вебсайту з дитячою порнографією. У липні місцевий суд відхилив прохання США про його екстрадицію.

Громадське обурення

Звільнення Чо викликало у корейців страх і тривогу. Понад 600 тисяч людей підписали петицію на вебсайті президента, вимагаючи повторного розгляду справи. Але уряд відмовив.

Коли Чо, якому зараз 68 років, повернувся до дому своєї дружини в Ансані 12 грудня, його зустріла велика юрба, яка кричала "Стратити його!" і "Каструвати його!".

Деякі розлючені протестувальники кидали у нього яйця та штовхали урядовий автомобіль, у якому його привезли.

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У відповідь на занепокоєння громадськості, поліція пообіцяла цілодобовий моніторинг, встановила 35 камер спостереження та встановила нові поліцейські пости у мікрорайоні, де мешкає Чо. Крім того, він повинен буде протягом семи років носити електронний браслет.

Вони також запропонували родині На Йон розумний годинник, який виявить і подасть сигнал, якщо зловмисник наблизиться до них. Але її батько сказав, що це змусить їх почуватися ще більш занепокоєними, і сім'я відмовилася ним користуватися.

"Якщо годинник надішле попередження моїй дочці, вона злякається", - сказав він і додав, що боїться, що пристрій, ймовірно, допоможе людям ідентифікувати її як жертву нападу.

"Де голос жертви?"

Юридичні аналітики кажуть, що система правосуддя змінюється, але недостатньо.

Юнг Сун Йон, професор права Національного університету Пусана, вважає, що для законного спостереження за звільненими злочинцями необхідно змінити процедуру покарання та звільнення.

"Якби суд засудив Чо до 30 років замість 12 років, його все одно могли б звільнити через 12 років, але з дуже суворими умовами для запобігання повторним злочинам", - каже пан Юнг.

Він також стверджує, що нинішня правова система практично зовсім не враховує ситуації жертв.

"Корейська правова система повинна більше дбати про думки жертв. Де був голос жертви, коли суд засудив Чо Ду Суна до 12 років в'язниці?" - запитує він.

Частково через звільнення Чо, депутати запропонували кілька правил щодо тих, кого звільняють із в'язниці після покарання за сексуальні злочини. Один із представників правлячої Демократичної партії запропонував законопроєкт, який передбачає довічне ув'язнення для ґвалтівників дітей, якщо вони скоять повторний злочин, а також ізоляцію їх від суспільства.

Наразі у країні кількість сексуальних злочинів проти дітей зростає. За даними поліції, кількість таких злочинів, скоєних проти дітей віком до 13 років, зросла з 1083 у 2016 році до 1374 у 2019 році.

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Одна з парламентарок також запропонувала законопроєкт, спрямований на посилення судових заборон на наближення до шкіл та дитячих майданчиків від 100 метрів до 1 км.

"Ключовим є посилення покарання (людей, які вчинили сексуальне правопорушення щодо дітей) та посилення захисту жертв", - написала пані Юнг на своїй сторінці у Facebook.

Випадок Чо також змусив національний законодавчий орган створити законопроєкт, який отримав назву "Закон Чо Ду Суна", який забороняє правопорушникам, що вчинили сексуальні злочини щодо неповнолітніх, виходити з дому вночі та в години, коли учні їдуть до школи та з неї.

Однак Юн Чон Сук з Корейського інституту кримінології каже, що "оскільки неможливо назавжди ізолювати цих злочинців від нашого суспільства, кримінальна система повинна забезпечити їхнє виправлення, коли вони повернуться".

Вона додала, що виправні установи мають докладати більше зусиль для реабілітації цих злочинців для "блага нашого суспільства", зазначивши, що саме покарання статистично дуже мало стримує рецидив.

"Усі ненавидять правопорушників, які коять сексуальні злочини. Ми всі це знаємо. Весь світ їх ненавидить. Але їхнє повернення неминуче. Вони повернуться".

Тривала травма

Також має бути набагато більше підтримки жертв, каже батько На Йон.

Він боїться, що величезна увага, яку привернуло звільнення Чо, з часом зникне, а родини жертв, за його словами, потребують постійної уваги.

"Буде корисніше, якщо вони призначать чиновника або соціального працівника, який зможе підтримувати зв'язок з жертвами. Лише раз на місяць або що два місяці, телефонувати нам і питати, як наші справи, тоді ми почуватимемося набагато безпечніше".

"Ви не самотні, і ми підтримуємо вас. Це те, що дуже хочуть почути сім'ї жертв".

Матеріал підготований за участю кореспондента ВВС Вільяма Лі