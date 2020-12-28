Як не збожеволіти, зустрічаючи Новий рік на самоті. Сім корисних порад

Джон Гаррісон

BBC

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Багатьом з нас через пандемію довелося скасувати свої плани на Новий рік та Різдво, і це означає, що дехто буде зустрічати свята на самоті.

Ми поговорили з двома експертами - фахівцем з організації, яка займається проблемами психічного здоров'я, та жінкою, яка завжди святкує Різдво на самоті і вважає, що це чудово.

Ми запитали їх, що вони можуть порадити людям, які залишаться на самоті під час свят.

1. Злитися - це нормально

Якщо ви відчуваєте злість через плани, які зірвалися - це абсолютно нормально.

"Ми опинилися в надзвичайних обставинах, і, мені здається, у людей є право злитися, відчувати смуток і розчарування", - каже журналістка Гелен Рассел, авторка книги "Як правильно сумувати".

"Потрібно визнати, що смуток існує, не чинити опір йому і дозволити собі посумувати. Якщо придушувати в собі негативні думки, то результат буде невтішним: вони повернуться, і вам стане ще гірше".

За її словами, багато людей погано справляються зі змінами в житті, тому відчуття тривожності - цілком звичайна річ.

2. Зменште свої очікування

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"Можливо, ви сподівалися радісно відсвяткувати Різдво разом з родиною, думали, що це буде ідеальне свято, але, на жаль, цього не станеться", - каже Марта Міллс, яка щороку відзначає Різдво на самоті.

Колись вона ненавиділа цей день, але зараз їй подобається бути наодинці з собою. Вона склала у Twitter перелік корисних порад для тих, хто опиниться у схожій ситуації.

За її словами, дуже важливо змиритися, що в цьому році свято буде іншим. Вона також пропонує змінити те, як ви зазвичай в цей день одягаєтеся.

"Ви можете змінити правила і зробити все інакше", - каже вона.

Міллс визнає, що цього дня може собі дозволити все, що завгодно. Вона повністю присвячує його собі і потурає своїм слабкостям.

Якщо у вас є особливі традиції або певні способи провести час, які цього року виявилися неможливими, можна вирішити для себе, що їх поставили на паузу, а не скасували. Скажіть собі, що їх можна буде відновити наступного року, навіть якщо це трапиться влітку, радить організація з психологічної допомоги Mind.

3. Добре все сплануйте

Коли ви прокинетеся напередодні свята, у вас має бути чіткий план дій.

"Мені доводиться себе стримувати, щоб не почати планувати Різдво занадто рано", - каже Марта.

Вона розбиває день на частини. Придумайте, що у вас буде на сніданок, виділіть час на читання або прогулянку, перегляд фільму та спілкування з родичами телефоном.

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"Зробіть запаси смачної їжі, зателефонуйте знайомим і родича або надішліть їм вітальні повідомлення. Нехай у вас буде якийсь план на день", - радить вона.

Mind також рекомендує виділити час для створення затишку в домі.

"Використайте ялинкові іграшки або фотографії. Можете навіть просто поприбирати. І заплануйте щось приємне після Різдва. Якщо чекати чогось дуже хорошого, це може значно поліпшити ситуацію", - зазначає благодійна організація.

4. Займайтеся тим, що приносить вам радість

Весь день займайтеся тим, що вам подобається.

"Це може бути ранкова пробіжка, відеоігри або головоломки", - рекомендує Mind. Можна прийняти гарячу ванну, взявши з собою гарну книгу, або просто повалятися на дивані у своїй улюбленій піжамі.

Якщо вам не потрібно нікуди їхати і немає потреби спілкуватися з іншими людьми, ви можете просто зосередитися на тому, що несе вам радість. Купіть собі подарунок або щось, про що ви давно мріяли. І загорніть це в подарункову упаковку, щоб відкрити у святковий день.

"Робіть те, що вам приємно за відчуттями. Мені, наприклад, подобається запах різдвяних свічок. Потрібно бути добрим до себе", - зазначає Міллс.

5. Спілкуйтеся з іншими

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Святкові закупи або звичайна прогулянка можуть зарадити

Якщо вам хочеться з кимось поспілкуватися, домовтеся поспілкуватися телефоном або відеозв'язком. Ви можете разом подивитися фільм або пограти у вікторину. Британська комедійна актриса Сара Міллікан щорічно влаштовує онлайн-чат у Twitter, в якому можуть взяти участь всі бажаючі, розповідає Mind.

Якщо вам все ж сумно і самотньо, спробуйте вийти на вулицю.

Викладач когнітивної нейробіології в Університетському коледжі Лондона Софі Скотт пояснює, що звичайна прогулянка, навіть якщо у своєму районі, це, мабуть, найкраще, що ви можете зробити для свого мозку і настрою.

З нею згодна і Міллс, яка також радить обмінюватися святковими привітаннями з перехожими.

6. Їжте все, що забажаєте

Якщо ви любите індичку - і все ще можете знайти її у супермаркеті, купіть її і приготуйте! Ніяких правил про те, що саме вам необхідно з'їсти цього дня не існує, тож зупиніться саме на тому, що будете їсти з задоволенням.

"Налаштуйтеся на те, що ви будете отримувати задоволення від своєї улюбленої їжі та напоїв. І не обов'язково навіть чекати до вечері. Приготуйте особливий сніданок або зробіть запас незвичайних безалкогольних напоїв. Можливо, для вас це стане чудовою нагодою відзначити свято без традиційної різдвяної їжі", - радить благодійна організація.

"Якщо вам захотілося салату на обід або навіть горіхового масла прямо з банки на сніданок, не відмовляйте собі в цьому!" - додає Міллс.

7. Зовсім не святкуйте

У цьому році ви можете зовсім не відзначати Новий рік та Різдво. Ці дні можна провести, як звичайні.

"Не виключено, що вам буде простіше не відзначати свята, ніж робити це на самоті. Абсолютно нормально, якщо ви так себе почуваєте", - пояснюють в Mind.

Якщо ви відмовитеся від святкування, повідомте про це знайомих. Скажіть, що ви будете раді розмовляти з ними на Різдво або Новий рік, але поясніть, що вам буде простіше, якщо вони поводитимуть себе так, ніби це звичайний день, і не згадувати про свята.

У такому випадку, якщо ви збираєтеся дарувати подарунки, обміняйтеся ними заздалегідь. Mind радить не заходити в соцмережі - та й взагалі в інтернет - щоб не бачити публікації з привітаннями, а також не дивитися телевізор, щоб не наштовхнутися на новорічну рекламу.

"Багато людей засмучені, оскільки думають, що свята для них будуть сумними. І це нормально. Потрібно пам'ятати, що Різдво - це лише один день, і він швидко пройде", - каже Міллс.

"Це лише 24 години, які не будуть тривати вічно. Якщо вам погано цього дня, то, лягаючи в ліжко, пам'ятайте, що вранці буде вже інший день", - додає вона.

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