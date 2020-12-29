Реальна кількість смертей через Covid-19 у Росії втричі більша за офіційну

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Віцепрем'єр Росії Тетяна Голікова заявила, що понад 80% так званих надлишкових смертей у країні пов'язані з Covid-19 та його наслідками. З цього випливає, що реальна кількість смертей, спричинених коронавірусом, утричі більша за офіційну.

Надлишкові смерті - це різниця між загальною кількістю смертей за поточний рік та середнім показником смертності за попередні роки.

У 2020 році надлишкова смертність в РФ, за даними Росстату, склала 229 700 людей, які померли з різних причин - не обов'язково пов'язаних із вірусом.

Якщо взяти до уваги слова пані Голікової про те, що 80% із них спричинені саме Covid-19, то виходить, що реальна кількість жертв коронавірусу в Росії складає 186 тисяч.

Хоча офіційна статистика влади РФ наразі каже про 55 тисяч жертв пандемії.

Нові дані означають, що Росія перебуває на третьому місці в світі за кількістю смертей, спричинених коронавірусом, - після США (335 тисяч померлих) та Бразилії (192 тисячі).

Варто зауважити, що різні країни використовують різні підходи до підрахунку смертей, пов'язаних із Covid-19, і тому порівнювати їхні показники не так просто.

Загалом у Росії офіційно підтвердили вже понад 3,1 мільйона випадків інфікування Covid-19. У листопаді смертність, спричинена вірусом, у країні була вищою, ніж будь-коли цього року.

Російська влада покладає сподівання в боротьбі з пандемією на власну вакцину. Її також поставляють до Білорусі, Аргентини та Угорщини.

Хоча Агентство Європейського Союзу з лікарських засобів (EMA) поки що так і не схвалило використання цього препарату.

А що із надлишковими смертями в Україні?

Статистика смертності в Україні так само свідчить про те, що реальні наслідки пандемії можуть бути набагато серйознішими, ніж про це говорять офіційні дані.

Приміром, у вересні загальний рівень смертності по країні був приблизно на 20% вищий, ніж у попередні роки. У жовтні - на 15%.

При цьому в окремих регіонах України загальна кількість смертей, пов'язаних із різними причинами, зросла в рази.

Фахівці припускають, що ця надлишкова смертність цілком може бути обумовлена неврахованими статистикою наслідками пандемії.

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"Скоріш за все, не враховано певну кількість смертей від Covid-19, коли якась бабця в селі задихалася, померла. Ніхто не розбирався, був то коронавірус чи ні. Поставили, наприклад, діагноз "серцева недостатність" або "пневмонія" і все", - пояснював BBC News Україна зростання смертності лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв.

Детальніше про збільшення кількості смертей і приховані наслідки пандемії в Україні читайте в цьому нашому матеріалі.