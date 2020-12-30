Потужний землетрус у Хорватії. Фото

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У Хорватії вже кілька днів поспіль спостерігаються сильні землетруси, жертвами яких вже стали щонайменше семеро людей.

Найпотужніший із них, магнітудою 6,8, стався напередодні. У середу - ще два дещо меншої сили.

Найбільше постраждало місто Петріня, що в центральній частині країни. Поштовхи також відчувалися і в інших містах - зокрема Загребі та Карловаці, - та сусідніх країнах.

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Мер Петріні Дарко Дубровіч заявив, що зруйновано близько половини міста, чимало будинків та споруд обвалилися.

"Усе, що ще не впало, - падає", - сказав він, говорячи про наслідки.

Частина районів міста опинилися без електропостачання, багато жителів втратили домівки - влада намагається облаштувати для них тимчасове житло.

Президент Хорватії Зоран Міланович порівняв нинішній стан Петріні із чеченським містом Грозний, яке у 1990-х зазнало бомбардувань.

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Він пообіцяв виділити кошти на реконструкцію, але найближча мета - допомогти людям, що лишилися без домівок із тимчасовим житлом.

Допомогти в боротьбі з наслідками землетрусу Хорватії вже пообіцяли в ЄС.

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Геологічна служба США заявила, що землетрус, який стався у вівторок, був найбільшим у Хорватії з часів, коли були запроваджені сучасні сейсмічні прилади.

Востаннє землетрус подібної сили стався в 1880 році поблизу Загреба.

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