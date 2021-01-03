Як британський уряд скомпрометував французьку розвідку. Розсекретили документи з архівів

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У 1963 році в британській пресі з'явились повідомлення про те, що у вищих ешелонах французької влади працює агент радянської розвідки. Як стало відомо тепер, ці публікації, що здійняли великий галас, просував британський уряд з корисливими цілями.

Деталі стали відомі з нещодавно розсекречених документів Національного архіву Великої Британії.

ВВС вивчила розсекречену інформацію.

Історія почалася з того, що британським дипломатам стало відомо про те, що французький журнал Paris Match має намір оприлюднити мемуари Кіма Філбі - високопосадового офіцера британської зовнішньої розвідки, який впродовж багатьох років таємно працював на СРСР.

В кінці 1940-х років Філбі очолив відділ контррозвідки секретної розвідувальної служби Британії (більш відомої як МІ-6) і довгий час вів життя подвійного агента.

У 1963 році він втік до СРСР, що стало важким ударом для британського істеблішменту і розвідки. У Москві Філбі продовжив консультувати КДБ і до 1968 року написав свої мемуари.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кім Філбі до кінця життя був почесним працівником КДБ

Британський уряд побоювався, що оприлюднення спогадів подвійного агента спричинить нову хвилю критики на адресу МІ-6, а КДБ скористається цим у цілях пропаганди.

Щоб перешкодити оприлюдненню мемуарів у французькій пресі, посадовці розробили план. Ось що писав про це тодішній заступник міністра закордонних справ Британії Деніс Грінхілл у листі до міністра:

"Як і було домовлено, я порадився з Лордом Чалфонтоном, чи не буде гарною ідеєю запропонувати [Гаррі] Евансу [редактору газети] Sunday Times написати статтю під назвою "Чи існує французький Філбі?" Лорд Чалфонт погодився, що це може бути корисно".

З документів випливає, що про дії дипломатів знали не лише у МЗС: в курсі справи були багато членів уряду, зокрема тодішній прем'єр-міністр Гарольд Вільсон.

Незабаром Грінхілл зустрівся з редактором Sunday Times.

"Вчора ввечері я на кілька хвилин перетнувся з Евансом і запропонував йому цю ідею. Я припустив, що стаття може початися зі згадки про можливу публікацію мемуарів Філбі, а потім перейти до роздумів про те, чи уникли французи такого ж проникнення, яке успішно здійснили тут Філбі та компанія ... Здається, ідея йому дуже сподобалась, але він нічого не обіцяв", - повідомив керівництву Грінхілл.

У записці дипломат також повідомляє, що запропонував Sunday Times вивчити шпигунський роман Леона Юріса "Топаз" про радянські розвідувальні операції у Франції. Грінхілл натякнув журналісту, що текст базується на реальних подіях.

В іншій записці від 16 березня 1968 року Грінхілл розповідав про ще одну бесіду з редактором Sunday Times. Еванс попросив дипломата підтвердити або спростувати те, що вдалося розкопати репортерам.

"Порадившись з Лордом Чалфонтоном, я зателефонував містеру Евансу і сказав йому, що ми не хотіли б давати йому жодних детальних коментарів. Але додав, що, на нашу думку, вони гарно попрацювали", - написав Грінхілл у документі, який нещодавно розсекретили.

"Брудна робота"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Є версія, що за вказівкою президента де Голля спецслужби Франції провели чистку й суттєво скоротили кількість американських розвідників, які працювали в країні. Після цього колишній французький розвідник, що працював тепер на ЦРУ, розповів про успіхи радянських агентів у Парижі

Незабаром після цього журналісти повідомили, що матеріал майже готовий до публікації.

"Гарольд Еванс сьогодні знову говорив зі мною про статтю в Sunday Times "Чи існує французький Філбі?"... Він запропонував опублікувати її в неділю 7 квітня. Журнал Life також зацікавився темою. Він сказав, що отримає повний текст статті наступного тижня і з задоволенням покаже його мені", - відзвітував керівництву Грінхілл.

У супровідній записці повідомлялось, що про публікацію доповідатимуть прем'єр-міністру.

В середині квітня Sunday Times і журнал Life опублікували статті про те, що агент радянської розвідки може працювати в апараті президента Франції Шарля де Голля.

"Є зрадник, французький Кім Філбі, який підштовхнув президента де Голля до антизахідних дій", - повідомляла Sunday Times.

Публікація частково ґрунтувалась на словах Філіпа де Восжолі, колишнього полковника французької розвідки, який, як стверджували, почав працювати на США. Припущення, висловлені журналістами, в адміністрації де Голля спростували та назвали безглуздими й гротескними.

Деякі французькі журналісти припустили, що розповідь Восжолі була помстою де Голлю з боку ЦРУ. Лунала версія, що за вказівкою президента спецслужби Франції нібито провели чистку й істотно скоротили кількість американських розвідників, що працювали в країні.

Все це відбувалось у момент, коли відносини між Лондоном і Парижем були доволі напруженими. Де Голль неодноразово гальмував вступ Великої Британії до Європейської економічної спільноти (передвісника Євросоюзу).