У Карпатах зупинився підйомник з 70 туристами. Рятувальники намагаються зняти людей
У курортному селі Славське на Львівщині сталася зупинка крісельного підйомника (канатної дороги), на якому перебували приблизно 70 людей. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зупинка сталася приблизно о 13:35 внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції.
О 14:20 16 рятувальників почали роботу зі зняття туристів, які застрягли на підйомнику. Станом на 15:00 вже встигли зняти 29 людей, зокрема, п'ятьох дітей.
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Наразі температура у районі становить 1 градус тепла.