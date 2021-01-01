У Карпатах зупинився підйомник з 70 туристами. Рятувальники намагаються зняти людей

Автор фото, dsns.gov.ua

У курортному селі Славське на Львівщині сталася зупинка крісельного підйомника (канатної дороги), на якому перебували приблизно 70 людей. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зупинка сталася приблизно о 13:35 внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції.

О 14:20 16 рятувальників почали роботу зі зняття туристів, які застрягли на підйомнику. Станом на 15:00 вже встигли зняти 29 людей, зокрема, п'ятьох дітей.

Наразі температура у районі становить 1 градус тепла.

Автор фото, dsns.gov.ua