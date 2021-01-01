Новий "Вокер" і повернення Ніколаса Кейджа: які серіали дивитися в січні

Ярослав Забалуєв

Для ВВС

Автор фото, Science Photo Library

Перезавантаження "Крутого Вокера", "Месники", "Історія лайливих слів" з Ніколасом Кейджем та інші серіали, які у січні обов'язково вийдуть у кінопрокат.

"Ванда/Віжн". 15 січня, Disney+

Disney і Marvel мчать на допомогу тим, хто готовий лізти на стелю без видовищних блокбастерів хоча б на домашньому (з огляду на обставини) екрані. Ніхто, звісно, не думав, що фінальна частина "Месників" стане дійсно останньою. Кіновсесвіт Marvel йде на нове, вже четверте, коло, а першими учасниками нового супергеройського хороводу стануть Ванда Максімофф (вона ж Багряна Відьма) і Віжн.

Ці двоє (у виконанні Пола Беттані та Елізабет Олсен) - серед наймогутніших у команді Месників. Ванда вміє змінювати реальність, а Віжн володіє надлюдським інтелектом та може змінювати щільність власного тіла, аби літати та проходити крізь стіни. Дивно, але якогось особливого екшена шестисерійний серіал поки не обіцяє. Навпаки, його автори кажуть, що хотіли зняти посвяту класиці американських телешоу від чорно-білої класики до "Друзів" та "Студії 30".

"Ванда/Віжн" стартує як типовий ситком про молодят з центру міста, але поступово буде змінюватись відповідно до здібностей героїв.

"Варта". 3 січня, BBC America

Відтоді, як письменник Террі Пратчетт написав свою серію "Плаский світ", його книги раз у раз просяться на екран. Екранізація спільних з Нілом Гейманом "Добрих передвісників" вийшла лише минулого року після кількох років поневірянь. Тепер настав час "Варти", шлях якої до глядача також тривав майже десятиліття.

Мова йде про вартових столиці Плаского світу Анк-Морпорка. У цьому місті, як це буває зі столицями, живуть усі можливі раси й найвибагливіші авантюристи. А наглядають за ними вартові на чолі з капітаном Ваймсом (Річард Дормер).

Автори характеризують серіал як панк-рок-трилер. Низку персонажів Пратчетта прибрали, інші - змінили стать. Спадкоємці й близькі письменника вже висловили своє обурення, але глядачів це бентежити, мабуть, не повинно. Панк-рок, здається, саме те, що потрібно для початку "ревних двадцятих" нового тисячоліття.

"Це гріх". Січень, HBO Max

У 2005-му сценарист Рассел Т. Девіс витончено перезапустив "Доктора Хто", потім написав "Суто англійський скандал" і "Роки" - найкращу антиутопію останніх років. У 2015-му ж Девіс, відкритий гей, почав працювати над проєктом під робочою назвою "Хлопчики", який розповідає про життя гей-спільноти у Лондоні на початку вісімдесятих, у період епідемії СНІДу.

Сценарист називає серіал, який змінив під час виробництва назву на "Це гріх" (за піснею Pet Shop Boys), найбільш пропрацьованим з тих, що він колись робив. З огляду на минулі досягнення автора, сумніватись у цьому не доводиться. Особливо з огляду на участь ще двох британських гей-ікон - Ніла Патріка Гарріса та Стівена Фрая, які виконали в стрічці важливі ролі.

У центрі сюжету - доля юного Річі Тозера, який переїхав до Лондона у 1981 році, коли СНІД вперше діагностували. Образ Річі втілив ще один ЛГБТ-активіст, лідер групи Years&Years Оллі Александер.

Знаючи Девіса, від серіалу варто очікувати першокласної драматургії, продуманих характерів і справжнього занурення у страшну й прекрасну добу його юнацтва.

"Крутий Вокер". 21 січня, CW

Техаський рейнджер Корделл Вокер повертається до рідного Остіна після двох років роботи під прикриттям. Тут на нього чекають двоє дітей, розслідування смерті дружини, налагодження відносин з родичами і, зрозуміло, запекла боротьба з бандитами.

Для глядачів, яким за тридцять, додаткові слова тут не потрібні, оскільки перед нами перезапуск найважливішого серіалу дев'яностих - "Вокер, техаський рейнджер" з Чаком Норрісом. Цей серіал протримався вісім років і дві сотні серій. Там були епізоди, зняті в різних жанрах, аж до сміливих ретроспекцій часів Дикого Заходу.

Тепер канал CW вирішив оновити історію: Вокера зіграв Джаред Падалекі, а в помічники йому дали героїню Ліндсі Морган, одну з перших жінок-рейнджерів у Техасі. Нас же найбільше, звичайно, цікавить, чи з'явиться на екрані Норріс - хоча б у камео.

"Історія лайливих слів". 5 січня, Netflix

Ніколас Кейдж неодноразово втрачав довіру і невимушено повертав собі любов глядачів. Востаннє він зробив це завдяки божевільній за рівнем енергії роботі у психоделічному хоррорі "Менді".

Цього року актор вирішив нагадати про свій талант коміка - причому зробити це у два заходи. Першим стане нове шоу Netflix "Історія лайливих слів", у шести серіях якого Кейдж обговорюватиме історію, походження та використання лайливої англійської лексики зі спікерами у діапазоні від лінгвістів до стендаперів.

Ніколас і сам каже, що ця робота - найсмішніша в його кар'єрі за довгі роки.

А другим ударом стане фільм під назвою "Нестерпний тягар величезного таланту", де Кейдж зіграє самого себе під час з'ясування стосунків з собою ж молодим.

"Пан мер". 7 січня, NBC

Спочатку новий серіал Тіни Фей мав стати спін-оффом її ж "Студії 30" і розповісти історію політичної кар'єри героя Алека Болдвіна Джека Донагі у Нью-Йорку.

Однак після довгих перемовин Болдвіна вирішили замінити на Теда Денсона, який, своєю чергою, відмовився їхати з рідного сонячного Лос-Анджелеса. У підсумку його герой став мером саме цього міста.

Успішний бізнесмен Ніл Бремер вирішив балотуватися, зваживши, що якщо зміг нажити мільйони, то вже з містом точно впорається. У підсумку з'ясовується, що в морі бюрократії можна втопитися, а на околицях сновигають койоти, відстрілювати яких не можна, аби не посваритися з зоозахисниками.