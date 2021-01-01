Проксима Центавра b. Загадковий сигнал, який надійшов з найближчої до Сонця зоряної системи

Борис Міранда (@ivanbor)

BBC News Mundo

Автор фото, NASA Підпис до фото, Екзопланету Проксима Центавра b виявили лише 2016 року. На ній є рідка вода, як вважають вчені, та може бути атмосфера

Дивний сигнал, який міг дістатися Землі з найближчої до Сонця зоряної системи, досліджують як ознаку позаземного життя.

Експерти кажуть, що є ознаки того, що сигнал надійшов з екзопланети Проксима Центавра b, "суперземлі" зі скелястою поверхнею, на якій, як вважається, є рідка вода, і яка розташована у 4,2 світлових роках від Землі.

Деякі дослідження навіть припускали, що на цій планеті існує атмосфера.

Екзопланета Проксима Центавра b є частиною зоряної системи Альфа Центавра, найближчої до Сонця.

Сигнал виявив у 2019 році гігантський радіотелескоп, який знаходиться в Австралії, і відтоді науковці намагалися зрозуміти це явище.

І серед розглянутих гіпотез є те, що його походження пов'язане з якоюсь формою життя за межами Землі.

"Це був сигнал, який з'явився один раз і ніколи не повторювався. Він мав частоту, яку не випромінюють наземні пристрої, такі як супутники і кораблі", - пояснила BBC Mundo Мар Гомес, докторка фізичних наук з Мадридського університету Комплутенсе.

Як його виявили?

Обсерваторія Паркс розташована у Новому Південному Уельсі, Австралія. Її називають "блюдом" через форму радіотелескопа, який працює там вже 50 років. Саме він виявив дивний сигнал.

Цей радіотелескоп використовувався в кількох космічних місіях і обмінюється інформацією з різними структурами, такими як NASA.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дивний сигнал помітив радіотелескоп в Австралії

"Мова йде про дуже важливий телескоп, і слід пам'ятати, що він використовувався для отримання зображень посадки Аполлона-12 на Місяці", - каже пані Гомес.

Дослідниця додає, що обсерваторія також координує роботу з такими місіями, як проєкт Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI).

Дивний сигнал привернув увагу вчених.

"Оскільки в космосі немає звуку, єдиний спосіб, яким ми можемо спілкуватися, це, так би мовити, радіохвилі. Ми можемо випромінювати їх в космічний простір, і, можливо, на іншій планеті або зоряній системі існує форма життя, яка намагається спілкуватися", - пояснює дослідниця.

Проєкт Breakthrough Listen, який присвячений спостереженню та аналізу ознак життя у Всесвіті, також працює над дослідженням сигналу.

Це - фонд з бюджетом у 100 мільйонів доларів, який на момент запуску у 2015 році підтримував Стівен Гокінг.

Згідно з інформацією, отриманою британським виданням The Guardian, Breakthrough Listen в найближчі місяці опублікує звіт про розслідування цього сигналу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гігантський телескоп знаходиться на південному сході Австралії

Пані Гомес зазначає, що наразі наукова спільнота не поширює інформацію щодо дослідження сигналу, який міг надійти з Проксима Центавра b.

NASA оцінює Проксима Центавра b як екзопланету, трохи більшу за Землю (у 1,27 рази). Її виявили лише у 2016 році.

Пошук позаземного життя

Дедалі більше вчених стверджують, що до пошуків позаземного життя слід ставитися більш серйозно.

У лютому науковий кореспондент BBC Паллаб Гош повідомив, що це було одне з прохань на зустрічі Американської асоціації сприяння розвитку науки в Сіетлі.

У той час директор Національної радіоастрономічної обсерваторії США Ентоні Біслі заявив, що Вашингтон має отримати більшу підтримку цієї галузі досліджень, яку багато років відкидали ті, хто фінансує державні проєкти.

У NASA також є свої проєкти у цій сфері, і це виходить за рамки астрономічних спостережень.

У липні цього року запущено місію робота-всюдихода Perseverance з пошуку ознак життя на Марсі.

Це перша місія НАСА з прямого пошуку "сигнатур" або біологічних ознак життя після місії "Вікінг" у 1970-х роках.

Автор фото, NASA / JPL-CALTECH Підпис до фото, Perseverance буде досліджувати Марс принаймні один марсіанський рік (приблизно 687 земних днів).

Саме в той час із Землі надіслали перший сигнал з метою зв'язатися з цивілізаціями в космосі.

Пані Гомес пояснює, що всі ці проєкти є актуальними, оскільки навіть якщо йдеться про відкриття бактерій або мікробів на інших планетах, це може бути однією з найважливіших наукових новин в історії.

"Той факт, що будь-яка форма життя може існувати і її можна знайти, дозволить нам знати про своє власне походження та те, як може розвиватися життя. По суті, це ключове питання нашого існування", - підсумовує дослідниця.