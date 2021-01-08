Кінець епохи: як Вінниця живе без кондукторів

Михайло Чорнопиский

для BBC News Україна

Автор фото, Михайло Чорнопиский

Карантин, пов'язаний з COVID-19, змусив Вінницю переглянути умови користування громадським транспортом. У місті відмовилися від послуг кондукторів та запровадили електронну систему оплати.

"Зайців" допомагають ловити сучасні технології.

Розповідаємо, чому місто вирішило відмовитися від кондукторів і як тут тепер користуються громадським транспортом.

Муніципальна картка вінничанина

"Професія кондуктора важка, цілий день на ногах, ситуації також бувають різні. В останні роки кількість людей, які влаштовувалися на роботу постійно зменшувалася, тому вирішили впроваджувати розрахунок за допомогою карток", - розповідає гендиректор "Вінницької транспортної системи" Михайло Луценко.

На роботу кондукторів часто впливав людський фактор, каже він: в годину пік практично нереально обілетити всіх пасажирів, коли вагон заповнений. Безготівкова система в цьому випадку більш ефективна.

"На момент скорочення в нас працювало 186 кондукторів. 50 нам вдалося перепрофілювати на інші посади: хтось перевчився на водія, хтось став контролером, або робітником в інших відділах, частина пішла на пенсію, інші знайшли роботу за межами підприємства", - додає пан Луценко.

Е-квиток у місті отримав назву "муніципальна картка вінничанина". У транспорті встановили спеціальні валідатори, які зчитують інформацію з пластикових проїзних та видають квитанцію про сплату проїзду. Техніку на замовлення міста обладнали спеціалісти чеської компанії Mikroelektronika.

Жорсткі обмеження, пов'язані з короновірусом, навесні прискорили транспортні нововведення для жителів Вінниці. З травня розрахунок за проїзд почали приймати лише в безготівковій формі.

Пасажирам запропонували використовувати е-квиток, безконтактні банківські картки або смартфони, що підтримують технологію NTFS. На цьому закінчилася ера кондукторів.

За і проти

Автор фото, Михайло Чорнопиский

Введення безготівкової системи готували протягом двох років, тому це не стало несподіванкою для працівників.

"Проблем з карткою не виникало, а те, що прибрали кондукторів - чудово. Ми живемо в двадцять першому столітті. Це безумовно крок вперед", - каже вінничанка Катерина.

"Я пенсіонерка, тому в мене спрощена картка. Вінничани вже звикли до цієї системи, призвичаїлися, а ось люди, які приїздять з інших міст, потрапляють у незручне становище, тому що не мають чим розрахуватися. Раніше ще можна було купити білет у водіїв, а тепер ні. Не раз спостерігала, як приїжджих часто штрафують контролери", - говорить пані Олена.

Про те, що для приїжджих система незручна, визнають і в самій транспортній компанії, але вказують на альтернативи. У Вінниці оплату також приймають за допомогою SMS та через додаток державного Приват24.

"Загалом система зручна, але інколи виходить з ладу. Буває на кінцевій стоїть по десять трамваїв, в яких не можуть її запустити. Це, звичайно, погано, я вважаю. А для водіїв вона чудова, ніяких грошей, ніяких білетів, всі розраховуються як кому зручно. Приїжджі, які не хочуть купувати багаторазову картку (коштує 60 гривень - Ред.), часто звертаються до інших пасажирів, щоб хтось розрахувався, за них купив квиток та віддають готівкою", - розповідає Тетяна, відповідальна за рух на одному з трамвайних маршрутів.

"Зручно, коли працює. Якщо розраховуватися банківською карткою, то може прийняти оплату з третього разу. За кондукторами не сумую, є ж контролери", - зауважує пасажир Віталій.

У Вінниці проживає близько 370 тисяч людей. Щоденно громадським транспортом користується 140 тисяч пасажирів, з яких більше третини - пільговики.

Техніка проти "зайців"

За пасажиропотоком у Вінниці допомагають слідкувати технології. На двох трамваях, двох тролейбусах та двох муніципальних автобусах встановленні пристрої, які рахують кількість людей, що входять та виходять з транспорту. Розробили новинку в місцевій ІТ-компанії.

"Система працює онлайн, дає детальну статистику кількості пасажирів на кожному маршруті та зупинках. У ній використовують методи комп'ютерного зору. У пристрої є процесор, камера та набори датчиків: освітлення, відкриття/закриття дверей, GPS, модуль передачі даних та інше. Далі справа за спеціальними алгоритмами. Похибка в розрахунку становить від 1 до 5%", - розповідає власник компанії Gemicle Марат Хазін.

Автор фото, Михайло Чорнопиский Підпис до фото, Власник компанії Gemicle Марат Хазін

Автоматизовані системи для підрахунку пасажирів використовують і в інших містах - зокрема, в Маріуполі встановлено 138 таких приладів, у Львові - 50, в Ужгороді - 15. За словами бізнесмена, вінницьку розробку також використовують на шкільних автобусах в ізраїльському міст Маалє-Адумім, а в 2019 році за її допомогою французька компанія Sistra досліджувала системи громадського транспорту в Тбілісі.

Дані, отримані з приладів, порівнюють зі статистикою розрахунків картками. На тих маршрутах, де виявляють невідповідності, збільшують кількість контролерів, зауважує гендиректор "Вінницької транспортної компанії" Михайло Луценко.

Автор фото, Михайло Чорнопиский Підпис до фото, Тамара Ящук працювала кондуктором, а коли запровадили електронну систему оплати, перейшла в службу контролю

Вартість одного приладу складає близько 500 євро, тому облаштовувати ними весь міський транспорт поки що не планують - задорого.

Щоденно на маршрут у Вінниці виходять 133 тролейбуси, 74 трамваї та 60 муніципальних автобусів. Транспорт, де технологія вже працює, пускають курсувати різними маршрутами. Це дозволяє мати загальну картину.

"Зайців" менше не стало. Вони ж не знають, що їх рахують. Деякі сідають біля валідаторів, бачать зайшов контроль, бац - приставили картку. Деякі заготовки роблять на SMS і відправляють лише тоді, коли бачать перевіряючих", - розповідає Тамара Ящук, яка раніше працювала кондуктором, а після запровадження електронної системи оплати перейшла в службу контролю.

"Ситуації різні бувають. Інколи штрафуємо, інколи висаджуємо, частіше допомагаємо, коли дійсно бачимо, що людина не може оплатити. А більшість - поскандалили і пішли. Але з новою системою безбілетників більше не стало. Місцеві все ж розраховуються", - додає вона.

Керівник "Вінницької транспортної компанії" Михайло Луценко переконує, що колеги з інших міст цікавляться їхніми нововведеннями. Часто приїздять переймати досвід та поглянути, як громадський транспорт працює без кондукторів.