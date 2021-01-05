Вирішальні вибори в США. На кону сенат і майбутнє Байдена-президента

Олексій Калмиков

BBC

Автор фото, Reuters

Один-єдиний американський штат у вівторок визначить, яким буде президенство Джо Байдена. Джорджія заповнює два останніх вакантних місця в сенаті, і якщо хоча б хтось із республіканців переобереться, партія Дональда Трампа отримає своєрідне відшкодування за поразку на президентських виборах - збереже контроль над головною палатою парламенту США.

Якщо ж демократи повторять неймовірне досягнення попередніх виборів і виграють у традиційно республіканському штаті, то вони зірвуть джекпот: Білий дім, сенат і палату представників Конгресу США.

У цьому випадку Байден-президент не буде зв'язаний республіканським сенатом і зможе провести реформи, що змінять не лише фасад, а й фундамент американського життя.

Для цього буде недостатньо президентських указів, треба змінювати закони - а зробити це можна лише через Конгрес.

Якщо ж республіканці збережуть нехай і мінімальну, але більшість в сенаті, вони паралізують законодавчу діяльність демократів. Адміністрації Байдена доведеться розбирати спадок Трампа поступово - цеглина за цеглиною, - а не зносити бульдозером, перш ніж почати будувати на руїнах нове майбутнє за власними кресленнями.

Таке правління указами і розпорядженнями Білого дому - без підтримки сенату - обмежене переважно зовнішньою політикою і дозволить Байдену переглянути деякі рішення Трампа, на кшталт виходу з ядерної угоди з Іраном або Паризької угоди про зміни клімату.

Проте без зміни законів будь-які реформи Байдена будуть ще більш хиткі і швидкоплинні, ніж новації Трампа, оскільки їх так само зможе скасувати наступний президент.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дівчата-скаути закликають взяти участь в голосуванні

Саме тому вибори сенаторів в двох округах Джорджії виявилися змаганням не регіонального, а загальнонаціонального масштабу.

Обидві партії кинули на штат усі свої сили, за кандидатів у сенатори особисто агітували Байден і Трамп.

Навіщо нові вибори, і чому стільки галасу?

На президентських виборах за Байдена проголосувало на 7 мільйонів американців більше, ніж за Трампа, і він отримав 306 голосів виборців, тоді як Трамп - 232.

Проте Трамп не визнає поразки і твердить, що в нього вкрали перемогу - щоправда, не наводить жодних доказів. Його спроби судитися з тріском провалилися, і момент істини стрімко наближається.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня, а 6 числа Конгрес має затвердити результати голосування на його користь. Зазвичай це формальність, але десятки республіканських сенаторів і членів Палати представників збираються виступити проти, що може змазати заслужений тріумф безпрецедентним конфліктом.

Напередодні церемонії в Капітолії тимчасовою ареною історичного протистояння став якраз штат Джорджія. У неділю спалахнув скандал через запис телефонної розмови Трампа з держсекретарем штату, в якому президент вимагав перерахувати голоси на його користь. А у вівторок тут відбудеться вирішальна битва - за сенат.

Зі 100 місць у ключовій палаті Конгресу республіканці контролюють 50. У демократів 48, доля двох останніх місць вирішиться саме в Джорджії. При розподілі сил 50 на 50 право вирішального голосу матиме віцепрезидент Камала Гарріс. Тобто демократи, фактично, отримають більшість.

Не факт, що такої скромної переваги буде достатньо для рішучих реформ, але це все одно краще, ніж президент-демократ при республіканському сенаті. Запитайте в Барака Обами.

Розподіл сил мав визначитися ще 3 листопада, коли разом із голосуванням за президента американці також переобирали третину сенату і всю Палату представників. Але сталося неймовірне: два місця від штату Джорджія залишилися у грі.

Тут, на відміну від переважної більшості штатів, для перемоги на виборах до сенату необхідно 50% + 1 голос - в інакшому разі призначається другий тур.

Сенатори республіканці Девід Перод'ю та Келлі Леффлер не змогли переобратися в першому турі і вийшли у другий, де їм протистоятимуть два демократи: журналіст-розслідувач Джон Оссофф і пастор Рафаель Ворнок.

Хто виграє?

Джорджія - традиційно республіканський штат, демократи не перемагали тут вже кілька десятиліть. Але Трамп і зміни в демографії перевели штат у розряд "хитких".

І нехай Байден із Гарріс змогли на міліметр випередити Трампа на фінішній прямій під час президентських перегонів, вирвати перемогу в забігу конгресменів буде важче.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дійові особи виборчої драми: Перд'ю, Оссофф, Леффлер і Ворнок

Республіканець Перд'ю не дотягнув до переобрання в першому турі долі відсотка: 71-річний сенатор отримав 49,8% проти 47,9% у 33-річного демократа Оссоффа.

У паралельниих перегонах першою став демократ Ворнок, але він набрав всього 33% голосів. Друге місце посіла Леффлер із 26%, але і третя сходинка залишилася за республіканцями (20%).

Тому темношкірому пастору церкви, де колись проповідував Мартін Лютер Кінг, у другому турі протистоятиме значно сильніший суперник.

Голосування в штаті розпочалося вже давно, але підрахунок голосів розпочнеться у вівторок. На остаточні результати доведеться зачекати, як показали президентські вибори.

Опитування обіцяють запеклу боротьбу. Проте соціологи вже помилилися в листопаді, і значна частина з них взагалі відмовилися вимірювати суспільні настрої зараз.