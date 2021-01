Борщ у Голлівуді. Як сварилися і спокушали стравою в американському кіно

Холодна війна, гарячий борщ

Східноєвропейська мафія прокидається і… їсть борщ

Їжею - не граються, їжею - сваряться

Борщ нашого буття

Військовополонені зустрічають у німецькому таборі полонянок з Радянського союзу фривольними вигуками, зокрема: "Як щодо борщику, лише ми удвох?" (How about a little borsch, just the two of us?).