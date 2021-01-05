Хаяо Міядзакі виповнилося 80 років. Він створив дивовижний анімаційний всесвіт

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, 80-річний Хаяо Міядзакі є співзасновником японської анімаційної студії Гіблі

Хаяо Міядзакі виповнилося 80 років. Не буде перебільшенням схарактеризувати його як "хрещеного батька" анімації в Японії, а дехто навіть може сказати і про надзвичайний вплив на світову анімацію.

З моменту його режисерського дебюту в 1979 році його добрі та химерні мультфільми набули величезної популярності і стали культурними символами.

"Віднесені привидами"(2001) майже двадцять років були найкасовішим фільмом Японії, в той час як інші роботи, такі як "Мій сусід Тоторо", стали класикою.

Міядзакі та його компанію "Студія Гіблі" (Ghibli), яку він заснував в 1985 році, часто називають японською відповіддю Волту Діснею, але ці порівняння скоріше зайві - творчість Міядзакі є оригінальною і неповторною.

Автор фото, 2001 Studio Ghibli - NDDTM Підпис до фото, "Віднесені привидами" були найбільш касовим японським фільмом у 2001-2020 роках

Відмінними рисами мультфільмів Міядзакі є його пишні деталізовані пейзажі і його вдумливість у висвітленні серйозних тем, таких як війна, нищення природи людиною і ідентичність.

"По-перше, вони дуже красиві та емоційно дуже чесні, - каже дослідниця анімації Гелен Маккарті. - Глядачі повсюди сприймають це".

"По-друге, вони багатошарові, ними і діти можуть насолоджуватися, але й люди на більш пізніх етапах життя також можуть знайти в них сенс. І, по-третє, вони є індивідуальними творами мистецтва".

Попри оголошення про завершення кар'єри у 2013 році, вже 2017 року Міядзакі почав працювати над новим мультфільмом "Як поживаєте?".

Основні фільми Міядзакі

Автор фото, 1988 Studio Ghibli Підпис до фото, "Мій сусід Тоторо" - один з ранніх хітів Міядзакі

"Віднесені привидами" (2001): Це приголомшливо реалізована історія про 10-річній дівчинці Чіхіро, яка їде зі своїми батьками у новий будинок. Коли її батьки обирають найкоротший шлях, Чіхіро раптом опиняється у казковому світі, населеними гротескними персонажами, і намагається врятувати своїх батьків від злого закляття. Цей мультфільм отримав премію Оскар за найкращий анімаційний фільм у 2003 році. Він у значній мірі відображає дух студії Ghibli і завдяки своїй популярності, саме він часто знайомить глядачів з її творчістю.

"Вітер дужчає" (2013). Цей мультфільм розповідає про Дзіро Хорікоші, авіаконструктора сумнозвісного винищувача "Міцубісі Нуль", який склав основу повітряної потужності Японії у Другій світовій війні. Хорікоші мріє літати на літаках, але поганий зір цього не дозволяє, тому він стає інженером і зазнає спустошення, коли його літаки використовують для війни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міядзакі на врученні почесного Оскара у 2014 році

"Принцеса Мононоке" (1997): Принцеса-воїн намагається врятувати свій ліс, де її виховали вовки. Один із фільмів Міядзакі, де представлені традиційні японські міфи. Це був найуспішніший фільм студії Ghibli до "Віднесених привидами. Дія відбувається у феодальної Японії, де молодий принц виявляється втягнутим у конфлікт між мешканцями промислового містечка, які мають намір знищити величезний ліс для видобутку заліза, і різноманітними духами, які живуть в лісах і опинилися під загрозою. У мультфільмі багато битв, демонів і досить неприємних людей.

"Порко Россо" (1992). Порко Россо або "Червона свиня" - італійський пілот-ас часів Першої світової війни. Прокляття перетворило його у людину з мордою свині, тепер він працює мисливцем за головами і бореться з авіапіратами над Адріатичним морем. У мультфільмі є азарт, зворушлива історія любові, і звичайно любов до літаків.

Автор фото, 1997 Studio Ghibli - ND Підпис до фото, "Принцеса Мононоке" - один з мультфільмів Міядзакі, де показаний конфлікт людини з природою

"Мій сусід Тоторо" (1988): Цей мультфільм запустив масове виробництво популярних грашок, а персонаж Тоторо - великий, приємний, пухнастий монстр - є символом студії Ghibli. Дія відбувається в 1950-х роках на красивому пасторальному тлі. Дія відбувається в 1950-х роках на красивому пасторальному тлі. У ньому розповідається історія двох дівчаток та їхнього батька, які переїжджають в новий заміський будинок, щоб опинитися поруч з лікарнею, де одужує їх мати. Там вони зустрічають Тоторо та його друзів й неймовірний Котобус. Сюжет легкий, але дуже привабливий - він просто чудовий, як для дітей молодшого віку, так і для дорослих.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Персонаж Тоторо став частиною світової поп-культури

"Навсікая з Долини Вітрів" (1984): Успіх цього мультфільму і привів до створення студії "Гіблі". Дія відбувається в постапокаліптичному світі, який став жертвою екологічної катастрофи і де живуть гігантські комахи. Принцеса одного з князівств намагається знайти спосіб співіснування людей з цими істотами.

Замість типових анімаційних лиходіїв та лицарів у сяючих обладунках, в його роботах присутні складні головні персонажі - у "Віднесених привидами" героїня Чіхіро намагається врятувати своїх батьків, а безликий монстр розвивається з боязкого духу.

Автор фото, 2001 Studio Ghibli - NDDTM Підпис до фото, Одним з головних викликів для Чіхіро - головної героїні "Віднесених привидами" - була зустріч з Безликим, який перетворився у чудовисько

Ця складність не була поширеною у цій галузі, коли Міядзакі вперше розпочав свою діяльність у 1960-х роках, малюючи сцени для мультфільмів інших режисерів.

Але його помітили в 1965 році, коли він був незадоволений мультфільмом, над яким працював, який закінчився порятунком принцеси-робота. Міядзакі запропонувала альтернативний фінал, де вона перетворилася на людину, Продюсери підхопили цю пропозицію.

"Міядзакі додав людяності до того, що в іншому випадку було б типовою космічною фантазією. Відтоді люди з цієї галузі вважали його надзвичайно цікавим", - каже експертка з японської анімації, професорка Сьюзен Нейпір з університету Тафтса.

Автор фото, 1997 Studio Ghibli - ND Підпис до фото, Мультфільми Міядзакі відомі прискіпливо деталізованими та намальованими від руки пишними пейзажами

Він здобув популярність у цій галузі завдяки майстерності та режисерському вибору, коли почав створювати власні фільми. У 1980-х роках його очікував успіх, а за ним - міжнародна слава в 1990-х, оскільки його фільми стали ширше розповсюджуватися за кордоном.

Японський майстер відстоює копітку школу анімації, де малюють від руки, встановлює високі стандарти художньої якості у світі, де поширені зниження витрат і компроміси, каже Гелен Маккарті.

Пацифіст, еколог, фемініст

У дитинстві, в роки Другої світової, Міядзакі довелося втікати з рідного міста під час авіанальоту. Він виріс в післявоєнній Японії, і став свідком швидкої модернізації та швидкого розростання міст.

Ці переживання справлять незабутнє враження на Міядзакі. Він просував у своїх фільмах антивоєнні ідеї та ідеї захисту довкілля, які були рідкістю, коли його творчість починалася.

Він також відомий своїми сильними жіночими персонажами, на створення яких, на думку професорки Нейпір, Міядзакі надихнула його покійна мати.

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, З постером "Віднесених привидами" у 2001 році

Хоча молоді героїні є поширеними в японській анімації, на відміну від інших, його персонажі не є інфантильними або сексуалізованими.

"Це не політично замасковані чоловічі характери, вони жіночі: турботливі і жалісливі, незалежні, розумні і допитливі", - каже професорка Нейпір.

Він надихнув молодих художників і продовжує надихати

Попри складну тематику, фільми Міядзакі відомі своєю тихою невинністю та повагою до своєї молодої аудиторії.

"Те, що ми намагаємось зробити з моїми друзями з 1970-х років, - це спробувати трохи заспокоїти ситуацію; не просто засипати шумом і відволікати, а йти шляхом дитячих емоцій і почуттів, коли ми знімаємо фільм", - сказав він в інтерв'ю у 2002 році.

"Якщо ви залишаєтесь вірними радості, здивуванню та співпереживанню, вам не потрібно мати насильство і екшен. Вони підуть за вами. Це наш принцип".

Автор фото, AFP/Getty Images Підпис до фото, Його дитячі фільми, такі як "Рибка Поньо на кручі" (2008 рік), відомі своєю невинністю та простотою

Він надихнув нове покоління аніматорів, в першу чергу Джона Лассетера, засновника американської анімаційної студії Pixar, і японського режисера Макото Сінкая, автора популярного мультфільму "Твоє ім'я" (2016).

Міядзакі намагався піти на пенсію - за повідомленнями, принаймні, шість разів - але, схоже, він не закінчив розповідати свої історії.

Автор фото, 1988 Studio Ghibli Підпис до фото, Фантастичний "котобус" з мультфільму "Мій сусід Тоторо" став іконою поп-культури

У кількох інтерв'ю, які він дав пресі, режисер-самітник говорив про те, що йому потрібно продовжувати знімати фільми.

"Я вважаю, що дитячі душі є спадкоємцями історичної пам'яті від попередніх поколінь. Просто в міру того, як вони стають старше і пізнають повсякденний світ, їх пам'ять йде під воду все нижче й нижче. Я відчуваю, що мені потрібно зняти фільм, який досягне цього рівня. Якби я міг це зробити, я б помер щасливим", - сказав він у 2005 році.