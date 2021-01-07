Песики на службі. Як влаштоване життя собаки-прикордонника

Ірина Cов'як

для BBC News Україна

Автор фото, Ірина Cов'як

Коли ми думаємо про службових собак, то найчастіше уявляємо собі вівчарок - сильних псів, які можуть не лише винюхати злочинця, а й допомогти його фізично затримати.

Та серед собак-прикордонників є й маленькі - спанієлі чи джек-рассел-тер'єри, які, попри свій милий вигляд, є неймовірно фаховими нюхачами. І, як справжні військовослужбовці, вони іноді змушені поплатитися за свою професійну діяльність - чи то здоров'ям, чи навіть життям.

45% усіх затримань на кордоні відбувається за допомоги службових собак.

Це не тільки охорона зеленого кордону, тобто самої межі країни, а й перевірка мандрівників на пунктах пропуску. На Закарпатті без них - нікуди: оскільки область межує із чотирма країнами, правопорушників вистачає на всіх ділянках.

Автор фото, Ірина Cов'як Підпис до фото, Кокер-спанієль Боня спеціалізується на наркотиках

Це - кокер-спанієль Боня. Їй - 2 роки. Головна спеціалізація Боні - наркотики. Маленьких собак найчастіше використовують якраз для таких потреб - тренують для винюхування наркотиків, цигарок, зброї чи боєприпасів. Кінологи кажуть, що це зручно ще й тим, що люди не бояться таких собак і спокійніше ставляться до огляду.

Інструктор-кінолог є у кожного собаки. Вони разом проходять піврічне навчання у кінологічному центрі у Великих Мостах на Львівщині - це єдиний в Україні заклад, де готують абсолютно усіх собак-прикордонників.

Уже звідти вони разом зі своїми напарниками роз'їжджаються служити в різні куточки країни.

Від цуценяти до військовослужбовця

Найкращий вік для початку тренування собаки - від 6-ти місяців до року. Для служби найчастіше застосовуються німецькі та бельгійські вівчарки, англійські та російські спанієлі, фокстер'єри та ягдтер'єри, лабрадори та джек-расел-тер'єри, розповідає помічник начальника відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського прикордонного загону Олексій Суворов.

Сам він є начальником кінологічного відділення цього підрозділу, і не тільки вміє поводитися з собаками сам, а й допомагає навчати цього інших.

Порода собак має значення - по-перше, за видом їхньої нервової діяльності (так, наприклад, розшукові собаки переважно холерики), а по-друге, не всі породи однаково добре піддаються дресируванню.

"Собаки мають бути агресивні, але в міру. Якщо собака проявляє надмірну злобу - її автоматично вибраковують", - пояснює Олексій.

"Останнім часом, коли я їжджу у Великі Мости приймати іспити у інструкторів-кінологів, я спостерігаю доберманів - хоч це собаки більше для охоронної, ніж для пошукової діяльності. Так, вони швидко бігають, можуть затримати, - але наслідки укусу добермана можуть бути летальними", - каже він.

Найголовніше в процесі виховання та дресирування - це вивчити саму собаку, зрозуміти її, встановити контакт.

"Це для нас, прикордонників, головною метою є результат - виявлення порушників чи заборонених речовин та предметів. Для собаки це гра", - каже прикордонник.

На самому початку дресирування собаки визначається предмет, який йому до вподоби, іграшка. Уже під час навчання ховається предмет, в який закладена та чи інша речовина (запахоносій): це може бути у приміщенні, у багажному відділенні машини, на тілі людини (під одягом). Коли собака знаходить цей предмет, інструктор-кінолог чи його помічник - обов'язково непомітно - кидає іграшку.

Автор фото, Ірина Cов'як

Це стимулює собаку до подальшого пошуку, вона зацікавлена в тому, щоб знайти щось іще. Може, прихований предмет є не лише там, де вона його знайшла.

Крім того, здобуті вміння треба постійно підтримувати. Не щодня, але кожного другого дня інструктор-кінолог тренує собаку, щоб тримати її в тонусі. Крім того, раз на тиждень відбуваються основні тренування.

Вічне протистояння. Собаки проти контрабандистів

Основний інструмент пошуку для собаки - це, звісно, нюх. Він у нього у 250 тисяч разів сильніший, ніж у людини. Незважаючи на передові технології, краще за собак виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто. Тож цілком зрозуміло, що правопорушники намагаються протистояти не лише людям, а й їхнім помічникам.

"Одного разу собака знайшов цигарки, заховані у подвійному бензобаку автомобіля, - розповідає Олексій. - Там навколо все пропахло бензином, він капав з одного дна баку на інше… Дивовижно, наскільки собака зміг розрізнити запах і виявити там контрабанду".

Інший собака виявив зброю у сміттєвому баку на КПП - до того ж, абсолютно випадково, під час звичайного тренування. Кінолог заховав у автомобілі набої, аби пес їх шукав. А пес натомість, оббігши автомобіль, побіг убік до смітника і сів біля нього.

"Кінолог спершу подумав, що пес щось плутає, і знов покликав до автівки, - розповідає пан Суворов. - Але собака дуже наполегливо бігав від авто до смітника, і наприкінці аж головою в сторону урни почав кивати. Тоді вже й інструктору стало цікаво, що там таке. А там - пістолет".

Утім, не всі історії закінчуються так радісно. На пунктах пропуску собаки можуть робити огляд будь-де, окрім транспорту, де перевозять ядохімікати та токсичні речовини - це може пошкодити їхні носи. І, звісно, правопорушники часто цим користуються, використовуючи такі речовини, щоб спантеличити собаку.

"Рецептори в такому випадку швидко забиваються - настільки, що іноді пес перестає відчувати на запах навіть їжу, - пояснює прикордонник. - Таку тварину відправляють на лікування - іноді це короткий період, іноді довгий. А іноді собака перестає бути придатною до служби назавжди".

Помститися собаці

Особливо професійним собакам злочинці готують помсту. Так, у Мукачівському прикордонному загоні жорстоко вбили спанієля Теро - одного з найкращих пошукових собак Закарпаття у той період. Лише за два місяці служби він допоміг знайти 200 тисяч пачок сигарет вартістю понад два мільйони гривень.

"Я маленького його забрав з Великих Мостів, - розповідає Роман Гураль, інструктор-кінолог Теро. - На той момент, коли нас перевели служити у Мукачівський прикордонний загін, йому було вісім років. І там почалося - багато затримань, нас постійно всюди викликали, на всі КПП Закарпаття. Теро викрив одного дипломата-контрабандиста, потім тир (набір різної зброї) на 200 ящиків, потім ще одного дипломата".

Автор фото, Ірина Cов'як Підпис до фото, Спанієль Теро став справжньою легендою прикордонної служби. Але поплатився за це життям

Теро називали прикордонником, що не бере хабарів. І, вочевидь, подобалося це не всім.

"Якось після служби приїхав додому, я там винаймав пів будиночка з подвір'ям, - розповідає кінолог. - То ще ввечері він був на подвір'ї, а потім пропав. А ще через деякий час я знайшов його у підвалі мертвим. Уже не знаю, що там з ним робили - чи били, чи стріляли".

У прикордонній службі вважають, що, скоріш за все, так контрабандисти помстилися псу.

"Він був мені колега, вірний друг. Вісім років разом, від маленького цуцика… Аж до сліз було. Знаєте, як це - на роботі більше часу, ніж вдома, завжди з ним разом", - каже Роман Гураль, який уже не служить у прикордонних військах.

Собача пенсія

Теро був собакою, який уже міг вирушати на пенсію: стаж у псів якраз вісім років. У деяких випадках може бути й до десяти років, якщо дозволяють фізіологічні можливості собаки. Але, як правило, більшість стають непридатними для служби вже після восьми.

Якщо собака був власною твариною прикордонника - її звільняють зі служби і вона доживає віку у нього. Якщо ж пес - державний, то його можуть використовувати або для охорони, або відправити у кінологічну спілку.

"Дуже не люблю слово притулок, це якось низько звучить - каже Олексій. - У кінологічних спілках собаки отримують повне забезпечення - харчування, лікування у випадку захворювань. Там вони достойно доживають віку. З таких спілок, до речі, люди часто забирають собак у свої родини - я все-таки вважаю, що більшість людей таки любить тварин".

Автор фото, Ірина Cов'як

У 2020 році прикордонники за допомогою службових собак затримали:

понад 400 правопорушників

виявили 164 одиниці зброї

6,6 тис. боєприпасів

понад 40 тисяч пігулок наркотичної дії

понад 100 кг наркотичних засобів

майже 1,3 млн. пачок сигарет

Загалом завдяки собакам минулого року викрили сховки з контрабандним товаром на понад 5,6 млн гривень.