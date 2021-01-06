Шантажиста, який вимагав оголені фото дівчат, посадили на 11 років

Автор фото, ESSEX POLICE Підпис до фото, Шантажист вмів гарно маніпулювати, а одна з його жертв ледь не скоїла самогубство

Чоловіка, який "хакнув" аккаунти дівчат у Snapchat та шантажував їх, щоб вони вислали йому свої інтимні фото, засудили до 11 років в'язниці.

Snapchat - популярний сервіс для обміну повідомленнями з фото та відео, яким користується понад 200 млн активних юзерів.

27-річний Акаш Сондхі з британського Ессексу визнав, що скоїв 65 схожих злочинів з грудня 2016 року до березня 2020 року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Snapchat популярний у багатьох країнах

А загалом поліція встановила, що об'єктами шантажиста стали 547 жінок у Великій Британії, Румунії, Австралії, Гонконзі та інших країнах. Чи були серед них українки, невідомо.

За словами правоохоронців, Акаша Сондхі цікавили в основному дівчата і молоді жінки 16-25 років.

Своїм жертвам він погрожував тим, що розсилатиме їхні пікантні фото родичам та друзям цих жінок, якщо вони не надсилатимуть йому свої оголені зображення.

Деякі дівчата погоджувалися на це.

Також поліція встановила, що принаймні у шести випадках шантажист виконував свої погрози.

Прокурори стверджують, що погрози Сондхі мали сильний вплив на його жертв, одна з яких намагалася скоїти самогубство.

Кіберполіція затримала його у березні після того, як кілька дівчат звернулися до поліції.

"Це має стати протверезінням для всіх, хто скоює такі злочини - ми зловимо вас і притягнемо до відповідальності, ви потрапите до в'язниці за лихо, яке завдали своїм жертвам", - попередив сержант Ієн Коллінз, який займався справою.

"Закликаю тих, хто користується соцмережами, не зберігати свої інтимні зображення та захищати свої дані щоб не стати жертвою", - додав він.

"Акаш Сондхі був надзвичайним маніпулятором, який заподіяв емоційну та психологічну шкоду молодим жінкам, а також отримував задоволення від їхніх зображень та відео", - відзначив Джозеф Стіккінгз з Королівської прокуратури.

Він також подякував всім жінками, які поділилися зі слідством своїм травматичним досвідом.

Окрім 11 років у в'язниці, Акаша Сондхі також внесли у реєстр статевих злочинців.