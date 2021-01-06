Харківський "Біолік" і російська вакцина. Що вже відомо і що може бути далі

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Харківська фармакологічна компанія "Біолік" звернулася до міністерства охорони здоров'я України з проханням зареєструвати "Супутник V" - вакцину від COVID-19, розроблену в Росії.

Це саме та компанія, про яку як про потенційного виробника російської вакцини постійно заявляв один із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук.

Ця політична сила на своєму сайті першою повідомила про те, що "Біолік" подала заяву до Державного експертного центру МОЗ України з проханням про реєстрацію російської вакцини.

А за кілька днів компанія "Біолік" підтвердила, що справді, 31 грудня, подала таку заяву.

Станом на 6 січня Державний експертний центр не повідомив про отримання цієї заяви, а 4 січня керівник установи Михайло Бабенко сказав агентству "Інтерфакс-Україна", що ніяких документів від "Біолік" не надходило.

У компанії "Біолік" неотримання заяви пояснили ВВС News Україна просто: відправляли "Укрпоштою", ще перед святами, документи надійдуть до МОЗ, вірогідно, пізніше.

"Біолік" мовчить, ОПЗЖ коментує

Спроби ВВС News Україна дізнатися подробиці цього рішення у "Біолік" були марними. В адміністрації повідомили, що коментувати подану в МОЗ заяву керівництво не буде.

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При цьому буквально місяць тому "Біолік" заперечував повідомлення у ЗМІ про те, що нібито освоїв технологію виробництва готової форми "Супутник V" і що має можливість її серійного випуску, хоча й зазначав, що підприємство технічно здатне виготовляти вакцини від коронавірусу.

Тим часом, "Опозиційна платформа - За життя" оприлюднила листа, якого, за їхніми словами, відправили на ім'я керівника Державного експертного центру МОЗ України Михайла Бабенка.

Лист підписав Віктор Мартін - акціонер компанії Vilkom Services Limited, якій належить "Біолік".

"Ми б хотіли підтвердити свою готовність виділити необхідні виробничі потужності та кваліфікованих співробітників для виробництва засобів боротьби з пандемією", - ідеться у цьому листі.

Віктор Мартін також пише у цьому листі, що між компанією "Біолік" та розробником вакцини "Супутник V" вже є "домовленість щодо надання АТ "Біолік" прав на виробництво та реалізацію вакцини на території України" і просить МОЗ прискорено зареєструвати вакцину.

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"Біолік" та її акціонери

Ще кілька років тому харківський "Біолік" практично повністю належав російській фармацевтичній компанії "Фармстандарт".

У 2017 році, як повідомляв "Інтерфакс", частка акцій російської компанії в українській "доньці" зменшилася, а у 2018 році кіпрська компанія Vilkom Services Limited викупила всі майже 47% "Біоліка", які ще залишалися у російського "Фармстандарта".

Єдиним кінцевим бенефіціаром російського "Фармстандарту" з 2018 року є російський бізнесмен Віктор Харітонін. Він також є засновником російської компанії "Генериум", однієї з компаній, які виробляють російську вакцину і яка внесена в реєстраційне посвідчення вакцини як виробник.

Раніше російські медіа, зокрема російський Forbes, писали про те, що Віктор Харитонін та Віктор Мартін, акціонер Vilkom Services Limited, дружать.

Позиція МОЗ - незмінна

Позиція міністерства охорони здоров'я і загалом української влади з моменту появи інформації про російську вакцину "Супутник V" лишалася незмінною: Україна не планує закуповувати її, оскільки вона не ліцензована і навіть не пройшла третю фазу клінічних досліджень.

Говорили і про політичні причини неприйнятності російської вакцини, а також про недовірливе ставлення до неї світової науки.

"Всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності", - написав 2 січня у Facebook заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Він також наголосив, що в Україні застосовуватимуть лише ті вакцини від коронавірусу, котрі успішно пройшли клінічні дослідження, а рішення щодо реєстрації вакцин ухвалюватимуться лише щодо зареєстрованих в країнах "із жорсткою регуляторною політикою".

Віктор Ляшко також нагадав, що згідно із офіційними даними, закінчення третьої фази клінічних досліджень російської вакцини "Супутник V" заплановане на грудень 2021 року.

Однак виникає питання, чи існуватимуть перешкоди для появи російської вакцини в Україні після завершення третьої фази досліджень.

Наразі ж ВВС News Україна, попри багаторазові прохання, не вдалося отримати коментарі від Державного експертного центру МОЗ України.