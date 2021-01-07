Фото: як прихильники Трампа штурмували Капітолій

Протестувальники, що підтримують президента США Дональда Трампа, увірвалися до будівлі Капітолію і зірвали дебати у Конгресі, під час яких мали затвердити перемогу обраного президента Джо Байдена.

У зіткненнях демонстрантів із силами охорони Конгресу США загинули четверо людей, понад пів сотні затримали.

Згодом поліція змогла витіснити натовп з Капітолійського пагорба й Конгрес відновив підбиття підсумків виборів президента США.

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Спецпризначенці зачистили Капітолій

Автор фото, Getty Images

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Так виглядала будівля Конгресу після штурму

Автор фото, Reuters

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У сутінках прихильники Трампа ще лишалися у Капітолії

Автор фото, Reuters

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Деякі демонстранти мали прапори Конфедерації, які часто використовують прихильники крайніх правих течій

Автор фото, Getty Images

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Деякі демонстранти вирішили зробити фото

Автор фото, Getty Images

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Інші почали рухати меблі - цей учасник демонстрації знайшов постамент для виступів

Автор фото, Getty Images

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Співробітники правоохоронних органів направляють зброю на демонстрантів, які намагаються прорватися в зал засідань Конгресу

Автор фото, Getty Images

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Цей протестувальник стрибає з балкона в залі засідань

Автор фото, Getty Images

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Під час "штурму" на членах Конгресу були маски та інші засоби захисту

Автор фото, Getty Images

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Демонстрант з прапором "Трамп - мій президент"

Автор фото, EPA

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Цей демонстрант сидить в кріслі спікерки Палати представників Ненсі Пелосі

Автор фото, Getty Images

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Озброєна поліція затримує учасників демонстрації в будівлі конгресу

Автор фото, Getty Images

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Демонстранти спілкуються з поліцією

Автор фото, EPA

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Співробітники поліції застосували балончики зі сльозогінним газом

Автор фото, EPA

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Протестувальники святкували перемогу, коли опинилися всередині Капітолія

Автор фото, Getty Images

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Деякі з них фотографувалися в кріслі спікера в залі засідань

Автор фото, Getty Images

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Прихильники Трампа добре підготувалися до демонстрації

Автор фото, Reuters

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Ця жінка вбралася як Статуя Свободи

Автор фото, Reuters

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Джо Байден закликав Трампа звернутися до своїх прихильників і закликати їх припинити облогу Капітолія

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У Twitter послання Трампа з приводу протестів було позначено як таке, що містить "небезпеку насильства"

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