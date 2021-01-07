Фото: як прихильники Трампа штурмували Капітолій

Протестувальники, що підтримують президента США Дональда Трампа, увірвалися до будівлі Капітолію і зірвали дебати у Конгресі, під час яких мали затвердити перемогу обраного президента Джо Байдена.