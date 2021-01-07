Штурм Капітолія. Що цей смертельний день означає для Трампа?

Ентоні Зуркер

ВВС, Вашингтон

Автор фото, EPA

Ось так закінчується президентство Трампа. Не скигленням, а вибухом.

Тижнями Дональд Трамп називав 6 січня вирішальним днем. Він закликав своїх прихильників приїхати до Вашингтона і кинути виклик Конгресу - і віцепрезиденту Майку Пенсу - з метою скасувати результати листопадових виборів і залишити президентство у своїх руках.

У середу вранці президент та його речники запустили круговерть подій.

Руді Джуліані, особистий адвокат президента, заявив, що виборчі суперечки мають вирішуватися "судом бою".

Дональд Трамп-молодший, старший син президента, звернувся до членів своєї партії, які не будуть "битися" за свого президента.

"Це вже не їхня Республіканська партія, - сказав він. - Це Республіканська партія Дональда Трампа".

Тоді президент сам закликав натовп пройти дві милі від Білого дому до Капітолія.

"Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не поступимося, - сказав президент. - З нашої країни досить. Ми більше не терпітимемо".

Коли президент завершував своє звернення, всередині самого Капітолія розгорталася інша драма - Конгрес готувався офіційно підбити підсумки результатів виборів.

По-перше, Майк Пенс - нехтуючи закликом президента скасувати результати із суперечливих штатів - оприлюднив заяву, що він не має таких повноважень, і його роль "переважно церемоніальна".

Тоді республіканці кинули свій перший виклик - щодо голосування в Аризоні, й Палата і Сенат розпочали дебати щодо того, чи визнавати перемогу там Джо Байдена.

Дискусія у Палаті була бурхливою.

"Присяга, яку я дала минулої неділі, про захист і підтримку Конституції, вимагає від мене виступити проти цієї пародії, - сказала новообрана конгресменка Лорен Бобер, яка нещодавно потрапила у новини, бо наполягала, що буде носити з собою у Конгрес пістолет. - Я не дозволю ігнорувати людей".

У Сенаті дебати мали інший характер. Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, одягнений у темний костюм та краватку, які більше пасували б на похороні, збирався поховати Дональда Трампа, а не хвалити його.

"Якби ці вибори скасували просто через голослівні твердження сторони, що програла, наша демократія стала би на шлях смерті, - сказав пан Макконнелл. - Ми б ніколи більше не побачили, щоб уся нація визнала вибори. Кожні чотири роки була би боротьба за владу будь-якою ціною".

Сенатор від штату Кентуккі, який стане лідером меншості в Сенаті внаслідок двох останніх поразок його партії у Джорджії, заявив, що ця палата була створена для того, щоб "зупинити короткочасні пристрасті від закипання та розплавлення основ нашої республіки".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Як прихильники Трампа штурмували Капітолій

Його слова практично ще висіли в повітрі, коли пристрасті за межами Капітолію закипіли, і прихильники Трампа, можливо натхненні попередніми промовами, штурмували будівлю. Вони подолали недостатню охорону і зірвали дебати, змусивши законодавців, персонал та журналістів ховатися від демонстрантів.

Драма розгорталася. Телевізійні камери транслювали зображення демонстрантів, що танцюють і розмахують прапорами на сходах Капітолію. У соціальних мережах з'явилися фотографії та відео зсередини будівлі, на яких протестувальники позували в кабінетах обраних законодавців, а силовики зі зброєю намагалися зупинити штурм.

У Вілмінгтоні, штат Делавер, новообраний президент Джо Байден відмовився від запланованої промови про економіку та засудив, за його словами, "заколот" у Вашингтоні.

"У цей час наша демократія зазнає безпрецедентного нападу, відмінного від усього, що ми досі бачили, - сказав він. - Нападу на цитадель свободи, сам Капітолій".

Він завершив свій короткий виступ викликом Трампу: виступити на національному телебаченні та засудити насильство і "вимагати припинення цієї облоги".

Автор фото, Reuters

За кілька хвилин Трамп виступив із власним посланням до нації - геть відмінним від того, що запропонував Байден.

Натомість, між звичними для нього скаргами на "вкрадені" вибори, він сказав своїм прихильникам: "Ідіть додому, ми любимо вас, ви дуже особливі".

Саме у такий "делікатний" спосіб президент регулярно реагував на проступки своїх прихильників - чи то жорстоке поводження з демонстрантами на його мітингах, чи заява про "прекрасних людей з обох боків" після сутичок на акції білих супремасистів у Шарлоттсвіллі, чи його заклик "відступити і бути готовими" до ультраправої групи "Гордих хлопців" під час перших дебатів з Байденом.

Підпис до фото, У Twitter послання Трампа з приводу протестів було позначено як таке, що містить "небезпеку насильства"

Цей твіт Трампа та два наступних, де він також хвалив своїх прихильників, були видалені у Twitter, який зробив безпрецедентний крок і заблокував акаунт президента на 12 годин. Facebook наслідував цей приклад і заблокував Трампа на цілий день.

Вперше за час його президентства, вперше протягом його довгих, близьких стосунків із соцмережами, Дональда Трампа змусили замовкнути.

Коли день перейшов у вечір, і поліція нарешті взяла Капітолій під контроль, усе більше голосів - як зліва, так і справа - засудили насильство. Не дивно, що демократи, як-от Чак Шумер, який найближчим часом стане лідером більшості в Сенаті, поклали провину за заворушення на чинного президента.

"6 січня стане одним з найтемніших днів в американській історії, - сказав він. - Останнє застереження для нашої нації щодо наслідків президента-демагога, людей, які його обрали, залежних ЗМІ, які транслювали його брехню, і людей, які слідують за ним, коли він намагається відсунути Америку на межу руїни".

Однак на більшу увагу заслуговували республіканці, які наслідували такий приклад.

"Щойно відбувся насильницький напад на Капітолій, що мав на меті перешкодити тим, хто виконує свій конституційний обов'язок, - написала у Twitter конгресменка Лін Чейні, республіканка, яка часто критикувала президента. - Немає сумнівів, що президент сформував натовп, президент підбурював натовп, президент звертався до натовпу".

Однак засудження не обмежувалися лише відомими внутрішньопартійними критиками Трампа. Виступив і сенатор Том Коттон з Арканзасу, який часто ставав на бік президента.

"Президенту вже давно пора прийняти результати виборів, перестати вводити в оману американський народ і відмовитись від насильства", - сказав він.

Керівниця апарату першої леді Меланії Трамп Стефані Грішем і заступниця речника Білого дому Сара Метьюз пішли у відставку на знак протесту, і є повідомлення, що інші чиновники також наслідують цей приклад протягом найближчих 24 годин.

CBS повідомляє, що чиновники кабінету адміністрації Трампа обговорюють 25-ту поправку до конституції США, яка визначає, як віцепрезидент та більшість уряду можуть тимчасово усунути президента з посади.

Незалежно від того, як діятимуть пан Пенс і уряд, президентство Трампа закінчиться вже за два тижні. На той момент лідерам Республіканської партії доведеться мати справу з тим, що вона втратила контроль над Конгресом і Білим домом і має колишнього президента із заплямованою репутацією, який проте досі має значний влив на частину партії.

Автор фото, EVN Підпис до фото, Лідер республіканської більшості в Сенаті може очолити боротьбу за зміну курсу партії

Події в середу можуть розпочати боротьбу за курс партії, оскільки консерватори намагатимуться вибороти контроль у Трампа та його прихильників. Макконнелл, з огляду на його зауваження на початку дня, схоже, готовий очолити цю боротьбу. Серед інших лідерів може бути також сенатор штату Юта Мітт Ромні, колишній кандидат у президенти від Республіканської партії.

Їм кидатимуть виклик інші партійці, які можуть претендувати на популістську мантію Трампа. Примітно, що Джош Говлі з Міссурі, перший сенатор, який оголосив, що буде заперечувати проти результатів виборів у Сенаті, не відступив навіть після того, як Сенат знову зібрався після вгамування насильства у Капітолії.

Криза може відкрити політичні можливості, і є багато політиків, які не будуть соромитися їх використати.

Тим часом Трамп - поки що - все ще при владі. І хоча його могли приборкати, він може тимчасово сидіти в резиденції Білого дому і дивитись телевізор без доступу до соцмереж, але мовчатиме він недовго.

Щойно він вирушить до свого нового будинку у Флориді, він може почати будувати плани зведення рахунків і, можливо, колись повернеться до влади та відбудовуватиме спадщину, яка наразі лежить у руїнах.