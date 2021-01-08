Ілон Маск - найбагатша людина у світі. Ось шість принципів його успіху

Автор фото, Reuters

Ілон Маск став найбагатшою людиною на планеті, його загальні статки перевищили 185 мільярдів доларів. Це сталося після того, як вартість акцій його автомобільної компанії Tesla в черговий раз зросла під час торгів у четвер.

З 2017 року перший рядок у рейтингу найбагатших людей світу займав засновник Amazon Джеф Безос.

У чому ж секрет успіху Ілона Маска? Кілька років тому кореспондент ВВС Джастін Роулатт майже годину обговорював це з ним самим. У світлі його останніх успіхів ми вирішили знову звернутися до того інтерв'ю.

Ось його принципи успіху в справах.

1. Річ не в грошах

Це ключовий пункт в поглядах Маска на ведення бізнесу. Під час інтерв'ю у 2014 році він зізнався ВВС, що не знає розміру своїх статків. "Це ж не мішок з грошима, - говорив він. - Просто у мене є певні частки у Tesla, SpaceX, SolarCity, а ринок оцінює їхню вартість".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Tesla Model X 90D на виставці в Брюсселі

Він нічого не має проти прагнення до багатства, якщо воно носить "етичний і пристойний" характер, але стверджує, що їм рухає щось інше.

І такий підхід виразно себе виправдовує.

Статки Маска, який був прообразом Залізної людини (Тоні Старка) в однойменних фільмах, оцінювалися у 10 млрд доларів, коли ми розмовляли в 2014 році. Зараз вони перевищили 185 млрд.

Особливо гарні показники має його компанія-виробник електромобілів Tesla. У 2020 році її акції подорожчали на 700%, а капіталізація перевищила 600 млрд доларів. За ці гроші можна купити такі автомобільні компанії, як Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, Fiat Chrysler - і ще залишиться на Ferrari.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Роберт Дауні зізнавався, що на роль Залізної людини його надихнув Маск

Але Маск, якому в цьому році виповниться 50 років, не планує помирати багатим. Він говорив, що розраховує витратити більшу частину своїх грошей на створення бази на Марсі, і не здивується, якщо на цей проєкт підуть усі кошти.

Насправді цілком можливо, що він, подібно до Білла Гейтса, не захоче, щоб його гроші лежали мертвим вантажем у банку. І захоче використовувати їх для чогось доброго і цікавого.

2. Слідуйте за тим, що вас захоплює

Та сама база на Марсі багато в чому пояснює, що саме Маск вважає ключем до успіху. "Хочеться, щоб в майбутньому все було краще, - сказав він кореспонденту ВВС. - Хочеться, щоб з'явилися нові й захопливі речі, завдяки яким наше життя покращиться".

Візьміть, наприклад, SpaceX. Маск розповів нам, що створив цю компанію, оскільки його розчаровувала недостатня масштабність американської космічної програми.

"Я продовжував чекати, що ми вирушимо за межі Землі, відправимо людину на Марс, створимо місячну базу. І польоти на орбіту стануть частішими", - говорив бізнесмен.

Цього не сталося, і тоді Маску спала на думку ідея "Місії марсіанського оазису", завданням якої мала стати відправка на Марс невеликої оранжереї. Він сподівався, що цей проєкт допоможе повернути інтерес до теми космічних досліджень і переконати американський уряд збільшити фінансування НАСА.

Поки Маск намагався реалізувати свій задум, він зрозумів, що головна проблема - це "не відсутність бажання, а відсутність способів". Виявилося, що космічні технології коштують набагато дорожче, ніж могли б. І - вуаля! На світ народився бізнес зі створення найдешевших у світі космічних ракет.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Підготовка до запуску корабля Starship для польотів на Марс

І ось що тут найголовніше: в його основі лежав не намір заробити, а бажання відправити людину на Марс.

Маск розповів ВВС, що вважає себе скоріше інженером, аніж інвестором. Він зізнається, що його головна мотивація в роботі - пристрасть до вирішення технічних завдань. І саме це, а не кількість доларів у банку, є для нього мірилом успіху. Він знає, що всі перешкоди, які доводиться долати його компаніям, допомагають усім іншим в індустрії вирішувати ті ж проблеми. І це завжди працює.

Саме тому незадовго до нашої зустрічі Маск оголосив, що відкриває для загального використання патенти Tesla - таким чином він сподівався прискорити розробку електромобілів по всьому світу.

3. Не бійтеся ставити масштабні завдання

Одна з найбільш незвичайних особливостей компаній Маска - це те, наскільки зухвалі завдання вони вирішують.

Він хоче зробити революцію в автомобільній індустрії, колонізувати Марс, побудувати супершвидкісні поїзди, які будуть пересуватися по вакуумних тунелях, інтегрувати штучний інтелект з мозком людини і перевернути індустрію сонячної енергії та виробництва батарей.

В цьому немає якоїсь однієї загальної лінії. Усі ці проєкти - рівно ті самі футуристичні фантазії, які можна було знайти в дитячих журналах, що видавалися на початку 1980-х років. Досить сказати, що його бізнес із будівництва тунелів називається "The Boring Company" (що можна перекласти як "нудна компанія", хоча слово "boring" також означає "буріння").

Маск і не приховує, що його багато в чому надихають книги і фільми, якими він захоплювався, коли ріс у ПАР.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Завод "Тесла" в Шанхаї

І це приводить нас до третьої поради Ілона Маска - не стримуйте своїх амбіцій.

Він вважає, що нездатність реалізувати масштабні завдання буквально вбудована у більшість наявних нині компаній. Дуже багато бізнесменів вважають за краще рухатися крихітними кроками, каже Маск. "Якщо ви керуєте великою компанією і хочете домогтися незначних змін на краще, а у вас щось не виходить або затягується, ніхто вас не стане звинувачувати", - сказав Маск. Наприклад, можна сказати - я тут ні до чого, це все постачальники.

Але якщо ви ставите дійсно масштабні завдання - і з ними не справляєтеся, вас точно звільнять, запевняє Маск. Саме тому, продовжує він, більшість компаній дуже повільно змінюють на краще свої продукти - і не наважуються думати про щось зовсім нове.

Тому він радить зосередити свої зусилля "на чомусь дійсно важливому".

В особистому рейтингу речей, які по-справжньому важливі для Маска, можна виділити дві.

По-перше, він хоче прискорити відхід людства від органічного палива. Ось що він говорить з цього приводу: "Ми користуємося запасами газу і нафти, витягуємо все це на світло, хоча воно перебувало під землею з Кембрійського періоду. Якщо якась субстанція не бачила світла з моменту, коли найскладнішим організмом на Землі була губка, то потрібно задатися питанням, наскільки мудро її піднімати зараз".

І по-друге, він має намір забезпечити довгострокове виживання людства за допомогою колонізації Марса і "перетворення людства на мультипланетарний вид".

Як ми вже говорили, потрібно ставити дійсно масштабні завдання.

4. Не бійтеся ризикувати

Тут усе очевидно.

Щоб досягти успіху, потрібно бути готовим до ризику, але Маска це стосується навіть більшою мірою, ніж більшості його колег.

До 2002 року він продав частки у своїх перших двох проєктах - інтернет-путівнику по містах Zip2 і компанії PayPal, що здійснює онлайн-платежі. Тоді йому тільки виповнилося 30 років, а на його рахунках було майже 200 млн доларів.

Маск каже, що планував використовувати половину своїх статків для бізнесу, а другу половину - приберегти. Але все вийшло трохи інакше.

Коли ми зустрічалися, у Маска якраз закінчився найважчий період його бізнес-життя: його нові компанії переживали безліч складнощів зростання. Перші три запуски SpaceX закінчилися невдачею, а Tesla переслідували різні проблеми при проєктуванні, на виробництві і в стосунках з постачальниками.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мегаполіси по всьому світу розбудовують мережі заправок для електрокарів

А потім почалася фінансова криза.

У Маска був дуже непростий вибір. "Я міг залишити собі гроші - і тоді мої компанії напевно не вижили б. Або інвестувати те, що у мене було, і тоді міг з'явитися якийсь шанс", - розповідає він.

Маск вирішив розлучитися з грошима.

У якийсь момент у нього було настільки багато боргів, що йому довелося позичати гроші у друзів, просто щоб оплачувати свої особисті повсякденні витрати, зізнався він ВВС.

Але чи лякала його перспектива стати банкрутом? Він стверджує, що не лякала: "Можливо, моїм дітям довелося б відправитися у державну школу. Теж мені, велика справа! Я сам ходив у державну школу".

5. Не звертайте уваги на критику

Що його дійсно засмучувало - це радість, яку багато експертів і оглядачі відчували після його невдач. "Ліберальна зловтіха була просто вражаюча, - каже Маск. - Дуже багато блогерів постійно вели хроніку смерті "Тесли".

На питання кореспондента ВВС про те, що багато хто бачив у його амбіціях самовпевненість і зарозумілість, бізнесмен відповів так: "Самовпевнено було б обіцяти, що ми це точно зробимо. А ми говорили, що хочемо чогось добитися і докладемо для цього усіх можливих зусиль".

І це - ключ до наступної бізнес-поради Ілона Маска - не слухайте тих, хто вас критикує.

Маск зізнався в інтерв'ю ВВС, що на момент створення SpaceX або Tesla він не вірив, що ці компанії коли-небудь почнуть приносити прибуток. І ніхто інший теж у це не вірив.

Але Маск не звернув уваги на апокаліптичні прогнози і все одно пішов уперед.

Чому він це зробив? Згадаймо, що йдеться про людину, яка судить про успіх не за кількістю зароблених грошей, а за кількістю важливих проблем, які вдалося вирішити в процесі.

Подумайте, наскільки це дозволяє розкріпачити розум. Він не турбується, що хтось вважатиме його ідіотом, оскільки його фінансовий розрахунок не виправдався. Для нього по-справжньому цінна тільки реалізація важливих ідей.

В результаті приймати рішення стає набагато простіше, тому що можна приділяти увагу тільки тому, що дійсно важливо.

І ринок, судячи з усього, приймає його роботу на ура.

У жовтні минулого року інвестиційний банк Morgan Stanley оцінив SpaceX у 100 млн доларів. Компанія змінила правила гри на ринку космічних польотів, але Маск найбільше гордий тим, що їй вдалося вдихнути нове життя в американську космічну програму.

У 2020 році космічні кораблі Маска Crew Dragon відправили на Міжнародну космічну станцію шість астронавтів. Це були перші подібні запуски, здійснені з американської території, з 2011 року, коли закінчилася програма польоту "шатлів".

6. Отримуйте задоволення

Якщо ви будете дотримуватися цих порад, то за наявності певної удачі теж зможете стати неймовірно знаменитим і багатим. І тоді можна трохи розслабитися.

Загальновідомо, що Маск - трудоголік, він хвалиться, що працює 120 годин на тиждень над підтриманням виробництва автомобіля Tesla Model 3. Але після нашої зустрічі у нього, ймовірно, з'явилося більше часу для того, щоб отримувати більше задоволення від життя.

Він ставав героєм численних скандалів: на нього подавали до суду за наклеп, він вживав легкі наркотики в прямому ефірі і не раз писав м'яко кажучи неоднозначні пости в соціальних мережах.

У 2018 році проти нього ополчився американський фінансовий регулятор, оскільки він заявив у Twitter, що планує вивести Tesla з ринку і зробити її приватною корпорацією. А коли пандемія Covid-19 призвела до закриття заводу Tesla в Сан-Франциско, він став публічно протестувати проти карантинних обмежень.

У своєму Twitter він назвав паніку через коронавірус "дурістю", а рекомендації не залишати свої будинки "примусовим позбавленням волі", описуючи їх як "фашистські" і такі, що порушують конституційні права.

Влітку він оголосив про плани позбутися від усього, що у нього є, оскільки майно його "обтяжує". А через кілька днів після цього Маск порадував Twitter новиною, що його новонародженого сина зватимуть "X Æ A-12 Маск".

Втім, схоже, що подібна непередбачувана поведінка не заважає бізнесу Ілона Маска, і його амбіції зараз високі, як завжди.

У вересні Маск пообіцяв, що протягом трьох років виведе на ринок "чарівну" машину вартістю 25 тис. доларів, а всі нові автомобілі виробництва Tesla будуть їздити на повному автопілоті.

А минулий рік закінчився для Маска справжнім яскравим спалахом, коли в грудні SpaceX випробувала свою нову ракету Starship, на якій планують відправляти людей на Марс. Гігантська ракета вибухнула під час посадки після шести хвилин успішного польоту.

Ілон Маск назвав ці випробування "приголомшливим" успіхом.