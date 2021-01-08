Адепти теорій змови та ультраправі блогери: хто штурмував Капітолій?

Команда ВВС Reality Check та BBC Monitoring

BBC News

Автор фото, Getty Images

Хто були ті протестувальники, які увірвалися до будівлі на Капітолійському пагорбі після участі у мітингу на підтримку Дональда Трампа?

Деякі з них мали символи та прапори, тісно пов'язані з певними ідеями та групами, але на практиці багато демонстрантів мали схожі погляди та мотиви.

Адепти руху QAnon

Одним з помітних учасників нападу на Капітолій стала людина в гримі, шоломі з рогами і в хутрі на голе тіло.

Автор фото, Getty Images

У ньому впізнали Джейка Анджелі, який називає себе шаманом QAnon - теорії змови про світове панування педофілів-сатаністів. Він був не єдиним - у багатьох протестувальників помітили символіку "Q".

Людина в футболці з символом руху була перших рядах натовпу, що увірвався до Капітолія.

Ця теорія змови тісно пов'язана з підтримкою Трампа: її адепти вірять, що президент протистоїть зіркам і чиновникам, які контролюють Голлівуд і Вашингтон, торгують дітьми та хочуть зруйнувати США.

2020 рік став вкрай успішним для прихильників цієї конспірологічної теорії: її прихильниця зі штату Джорджія Мерджорі Тейлор Грін була обрана до Конгресу США, і вона далеко не єдиний член Республіканської партії, що заграє з такими ідеями. Крім того, вони пішли на експорт: мітинги прихильників теорії минулого року відбулися в Лондоні і Берліні.

"Горді хлопці"

Також під час штурму Капітолія помітили членів ультраправої групи "Горді хлопці" (Proud Boys).

Організація була заснована у 2016 році і є антиіммігрантською. У перших президентських дебатах Трамп, у відповідь на питання про білих супремасистів, сказав: "Горді хлопці - відступайте і будьте напоготові".

Підпис до фото, Селфі "Гордих хлопців" з Капітолія

Один з їх учасників, Нік Окс, виклав у Twitter селфі з середини будівлі з підписом: "Привіт із столиці, ха-ха". Він також вів пряму трансляцію подій.

У Telegram Нік Окс називає себе "Старійшиною "Гордих хлопців" з Гаваїв".

Популярні блогери

На протестах також помітили людей, які мають велику кількість підписників у соцмережах.

Серед них - інфлюенсер Тім Джіонет, відомий під псевдонімом "Запечена Аляска" ("Baked Alaska").

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Онлайн-стрім з Капітолія

Його пряму трансляцію з Капітолія, розміщену на нішевому стрімінговому сервісі, дивилися тисячі людей.

Джіонет - відомий прихильник Трампа та інтернет-троль.

YouTube заборонив його канал у жовтні після того, як він опублікував відео, де ображає працівників магазину та відмовляється одягти маску під час пандемії коронавірусу.

Хто написав Ненсі Пелосі записку?

У кріслі спікерки Палати представників Ненсі Пелосі сфотографувався житель Арканзасу на ім'я Річард Барнетт.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Richard Barnett left a message for US House Speaker Nancy Pelosi saying "we will not back down"

Вже за межами Капітолія він сказав New York Times, що залишив спікерці нецензурну записку.

Газета Washington Post знайшла його акаунти в соцмережах - виявилося, що він сам себе називає "білим націоналістом", фотографується з вогнепальною зброєю і поширює теорії змови про коронавірус.

Доказів участі прихильників антифа немає

Коли розгорталися події, багато користувачів соцмереж, особливо пов'язані з QAnon та прихильники президента Трампа, заявляли, що у подіях брали участь представники лівої групи антифа.

Нібито ці активісти були замасковані під прихильників Трампа, щоб спричинити безлад.

Низка відомих політиків-республіканців, як-от Метт Гец, виступали з такими твердженнями.

В одному масово поширюваному дописі йшлося, що один протестувальник мав татуювання "комуністичний молот" - як доказ того, що він не був прихильником Трампа.

При детальному розгляді виявилося, що це - символ із серії відеоігор Dishonored.

Прапори та символи

Принаймні один із учасників заворушень тримав прапор Конфедерації, який під час громадянської війни в Америці використовували штати, що підтримували продовження рабства.

З цієї причини багато хто вважає його символом расизму, і у США лунали заклики заборонити його. Інші розглядають це як важливу частину історії півдня США.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Протестувальник з прапором конфедератів

Були також учасники акцій протесту, що тримали прапори з гримучою змією на жовтому фоні, яку часто супроводжує напис "не наступай на мене".

Він відомий як прапор Гадсдена, що відсилає до американської революції та війни з метою вигнання британських колонізаторів.

Автор фото, Getty Images

Згідно зі статтею газети New Yorker, прапор у 1970-х роках почали використовувати лібертаріанці, а нещодавно він став улюбленим символом консервативних активістів Руху чаювання.

Протягом останніх кількох десятиліть прапор став асоціюватися з правими течіями, говорить професорка Маргарет Вейр, експерт з політології з Університету Брауна.

Його також використовують антиурядові угруповання та білі супремасисти, які пропагують насильство, каже вона.