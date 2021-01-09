"Двом моїм дітям потрібні нирки, але я можу врятувати лише одну"

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Сара Бінгем з родиною

Двоє дітей Сари Бінгем потребують пересадку нирки - і вона дуже хотіла б допомогти їм обом, але може пожертвувати лише один орган.

20-річний Ной та 16-річна Аріель обоє мають рідкісне генетичне захворювання.

48-річна пані Бінгем підходить як донор для своїх дітей і каже, що її материнський інстинкт - віддати свої органи їм обом.

Але її нирка завжди передбачалася для дочки, а двоє друзів родини підходять як донори для її сина.

Її чоловік Дерріл має іншу групу крові, тому не може бути донором для жодного зі своїх дітей.

І Ной, і Аріель мають нефронофтиз, який викликає запалення і рубці на нирках.

Пані Бінгем каже, що, хоча її сину погано, він регулярно проходить діаліз і перебуває у стабільному стані.

Робота нирок її доньки за останній рік суттєво погіршилася, і їй, мабуть, першій знадобиться пересадка.

Материнська дилема

"Я була налаштована передати нирку дочці, а потім мій син переніс ниркову недостатність, і йому також потрібна нирка. Очевидно, у мене є лише одна, яку я можу віддати", - каже жінка.

"Зрозуміло, що як мама, двом дітям якої потрібна трансплантація нирки, і яка збиралася віддати свою нирку одній дитині, але раптом вона також знадобилася іншій, я відчуваю цю дилему", - додає вона.

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Син пані Бінгем регулярно проходить процедуру діалізу

Проблеми почалися у 2016 році, коли Аріель почала постійно відчувати втому.

Її втому спочатку списували на стрес від іспитів, але аналізи показали, що вона має хворобу нирок.

Пані Бінгем сказали, що вона зможе стати донором для Аріель, коли прийде час.

Потім, у 2019 році, стало погано Ною - і йому поставили такий самий діагноз.

Його стан стабільний, але для пересадки йому потрібно набрати вагу.

У подружжя є ще один 12-річний син Каспер, якому також роблять аналізи, щоб з'ясувати, чи не має й він цього захворювання.

Автор фото, Family handout

"Жахливе очікування"

Професор Джон Саєр, фахівець із хвороб нирок у лікарні Фрімена в Ньюкаслі, який лікує Ноя, каже, що на нефронофтиз страждає приблизно один зі 100 000 людей.

"Очевидно, є дилема, оскільки бракує донорів для пацієнтів, яким потрібна трансплантація нирки. Але сама ниркова недостатність - не рідкість. По всій країні на трансплантацію чекає 4500 людей", - каже він.

Він також додав, що пацієнти часто стикаються з "виснажливим і жахливим" очікуванням донорського органу близько трьох років.

У грудні пан Бінгем поставив собі за мету проходити 12 000 кроків щодня протягом 12 днів, щоб зібрати гроші для Kidney Research UK, яка підтримує сім'ю.

Автор фото, Family handout Підпис до фото, Стан Аріель останнім часом погіршився, і їй першій знадобиться трансплантація