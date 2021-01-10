Штурм Конгресу США: ще чотири випадки в історії, коли на нього здійснювали напад

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BBC News Mundo

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спалення Вашингтону у 1814 році - єдиний випадок в історії, коли американську столицю захопила іноземна держава

Штурм Конгресу США викликав ажіотаж у всьому світі.

П'ятеро людей загинули внаслідок нападу, скоєного прихильниками президента Дональда Трампа після того, як він звернувся до них під час демонстрації у Вашингтоні.

Пізніше учасники протесту увірвалися в будівлю, щоб засудити те, що вони вважають фальсифікацією на виборах, доказів якої немає і яку заперечили суди. У цей час конгресмени проводили там спеціальне засідання, аби офіційно засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на виборах 2020 року.

Обраний президент назвав цю подію "заколотом", а віцепрезидент Майк Пенс заявив, що насильство було "темним днем ​​в історії Капітолію США".

Це не вперше, коли Конгрес, який вважається символом та серцем американської демократії, зазнає нападу. Розповідаємо про ще чотири випадки в історії, коли це трапилося.

1814 рік. Спроба спалення британцями

Мабуть, найвідоміший напад - це захоплення Вашингтона британськими військами під час англо-американської війни 1812-1815 років.

Британські війська на чолі з віцеадміралом сером Джорджем Кокберном та генерал-майором Робертом Россом підпалили Капітолій, який на той момент ще будувався, після вторгнення у Вашингтон 24 серпня 1814 року.

Це було помстою за підпал американцями міста Йорк у 1813 році. На той момент це була столиця Верхньої Канади - колонії Британської імперії.

Будівля Капітолію вижила завдяки зливі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Руїни Капітолію після підпалу британською армією

Британці також підпалили інші знакові будівлі в американській столиці, зокрема, Білий дім.

Атака 1814 року було єдиним випадком, коли іноземна держава захопила і окупувала американську столицю Вашингтон.

У 2014 році посольство Великої Британії у Вашингтоні оголосило про офіційні вибачення за цю подію, опублікувавши у Twitter фотографії торта, що символізував Білий дім і був оточений спалахами, "на пам'ять" про спалення будівлі 200 років тому.

Після нападу на Капітолій в середу сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Корі Букер сказав, що між цими двома подіями існує цікава паралель, оскільки ці дві атаки були здійснені від імені окремого лідера: в 1814 році від імені короля Англії, а 2021 року від імені Трампа.

"В обох випадках від демократичних принципів відмовилися на користь культу особи", - сказав він під час виступу в Конгресі.

Різниця, за його словами, "полягає в тому, що тоді на нас напала інша країна, а тепер ми генеруємо це пекло зсередини".

1915 рік, динамітна атака

Через сторіччя після британської атаки Ерік Мюнтер, колишній професор німецької мови у Гарвардському університеті, підірвав три динамітні шашки в приймальні Сенату.

Вибух 4 липня 1915 року пошкодив будівлю, але ніхто не загинув.

Пізніше Мюнтер заявив, що напад був відповіддю на дії американських фінансистів, які допомогали Британії протистояти Німеччині в Першій світовій війні.

Мюнтер писав під псевдонімом у газеті Washington Evening Star. Він висловив надію, що атака "наробить достатньо галасу, щоб її можна було почути серед голосів, які закликають до війни".

І додав: "Цей вибух - знак оклику в моєму заклику до миру".

Через день після нападу Мюнтер поранив з вогнепальної зброї фінансиста Джона Моргана-молодшого, перш ніж його схопив дворецький.

У в'язниці 6 липня 1915 року він наклав на себе руки.

У квітні 1917 року США оголосили війну Німеччині.

1954 рік, напад пуерториканських націоналістів

1 березня 1954 року четверо пуерториканських націоналістів увійшли до галереї відвідувачів Палати представників Конгресу і, розмахуючи прапором острова, почали вигукувати "Свобода для Пуерто-Рико" та відкрили вогонь.

П'ятеро конгресменів отримали поранення.

"Я не прийшла нікого вбивати, я прийшла померти за Пуерто-Рико!" - кричала під час арешту лідерка групи Лоліта Леброн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Затримання Лоліти Леброн та її соратників

Леброн засудили до 50 років ув'язнення, а трьох її соратників - до 75 років тюремного ув'язнення.

Пізніше вирок пом'якшив президент Джиммі Картер і в'язнів звільнили 1979 року.

Картер сказав, що це звільнення буде "значним гуманітарним жестом і сприйматиметься таким більшою частиною міжнародної спільноти".

Після повернення в Пуерто-Рико їх вітав натовп. Лоліта Леброн ще 30 років боролася за незалежність Пуерто-Рико і померла 2010 року.

Пуерто-Ріко досі є неінкорпорованою територію США, тобто не має тих прав, які є в штатів США.

1983 рік, "Змова опору"

7 листопада 1983 року вибух пролунав на другому поверсі Сенату.

Кількома хвилинами раніше людина, яка стверджувала, що належить до групи "Підрозділ збройного опору", зателефонувала на комутатор Капітолію і повідомила про напад.

За словами цієї людини, напад було скоєно у відповідь на військові дії США на Гренаді та у Лівані.

Жертв не було, але вибух завдав великої шкоди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліціейські авто біля Конгрессу після атаки 1983 року

У 1988 році агенти ФБР заарештували сімох членів ліворадикальної групи "Змова опору" за напад на Капітолій та окремі вибухи на військовій базі Форт-Макнейр та на Вашингтонській військово-морській верфі у 1983 та 1984 роках.

Лінду Еванс та Лору Вайтхорн ув'язнили за змову і умисне знищення державного майна в 1991 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки вибуху 1983 року

Обидві вже вийшли на свободу.