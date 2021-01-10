Таємниця, через яку Фрейд місяцями шукав яєчка вугрів

Даліа Вентура

BBC News Mundo

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Вугри та особливості їхнього розмноження кілька тисячоліть були загадкою для вчених

У 1876 році молодий Зігмунд Фрейд приїхав до Італії в надії розгадати велику загадку, яку не могли розгадати європейські вчені.

"Всі важливі питання ... були вирішені, - казав німецький біолог Макс Шульце незадовго до своєї смерті двома роками раніше, - крім питання з вугром".

Це питання було таємницею, яку не могли розгадати кілька тисячоліть: як ця численна риба розмножувалася у прісних водах і у такій кількості потрапляла на європейські столи?

Це питання вимагало відповіді, тому що його відсутність похитнула не тільки основи сучасної біології, а й самого наукового методу.

Проблема полягала в тому, що ніхто не бачив, аби вони парувалися або народжували, не було повідомлень ані про відкладення яєць, ані про новонароджених вугрів. Вони навіть не здавалися достатньо пристосованими для відтворення.

Ось чому Фрейда, якому тоді було 20 років, Карл Клаус, його професор біології та дарвінізму у Віденському університеті, відправив на дослідницьку станцію морської біології у Трієст.

Там він зробив розтини 400 вуграм у пошуках того, що ніколи раніше не знаходили: їхніх тестикул (яєчок).

Непорочне зачаття

З давніх часів сексуальна практика вугра збивала з пантелику дослідників.

Ця загадка спокусила навіть великого грецького філософа, ерудита та вченого Арістотеля.

Він марно шукав репродуктивні органи і вирішив, що "вугор не самець і не самка і не може нічого народити".

З огляду на це, дійшов висновку філософ, це була одна з небагатьох істот, яка зобов'язана своїм існуванням не статевому розмноженню, а самозародженню.

Подібно мухам, що виникли з гною, вугри "самозароджуються у бруді та вологому грунті", вважав філософ.

Інші давні дослідники фактично наслідували слова Арістотеля.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Арістотель вважав, що вугри самозароджувалися у бруді на дні озер або річок.

Афіней з Навкратісу у "Бенкетуючих софістах" писав, що вугри переплітаються і виділяють зі свого тіла свого роду в'язку рідину, яка залишається у бруді і породжує живих істот.

Римський натурфілософ Пліній Старший (23-79 рр. нашої ери), пояснював, що вугри труться об каміння і їхні частинки, які відокремлюються під час цього тертя, оживають.

Через століття Ісаак Волтон (1593-1683) у своїй книзі "Справжній рибалка" згадав ще більш поетичну версію продовження роду у вугрів.

За його словами, дехто стверджував, що "вугри народжуються з особливої роси, яка випадає в травні та червні на берегах деяких ставків або річок (які визначені природою для цієї мети), і що за кілька днів сонячне тепло перетворює їх на вугрів".

Без первородного гріха

Віра в те, що вугри існують без потреби у спарюванні, вкоренилася в європейській уяві і зробила їх дуже популярними під час Великого посту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перше видання Larousse Gastronomique, вичерпного довідника з французької кухні, містило 45 рецептів приготування вугрів, зокрема, традиційного блюда Matelote d'Anguilles.

У ті 40 днів християнського календаря, присвячених очищенню та внутрішньому просвітленню в рамках підготовки до Великодня, сексуальні бажання мали придушуватися.

Вважалося, що вживання м'яса, яке саме по собі є продуктом статевого союзу, призводить до похоті, але риба не підвищує лібідо таким саме чином.

Тож серед водних істот ідеальною стравою були саме вугри, яких вважали асексуальними.

Крок вперед

Теорія самозародження вугрів залишалася в західній та арабської науці найбільш поширеною, хоча в епоху Відродження її почали ставити під сумнів.

Однак серйозний удар по ній завдали лише у XVII сторіччі.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Ілюстрація із зображенням вугра з першого видання Historiae Animalium Конрада Геснера. Перша енциклопедія тварин, 1568 рік

Під час експерименту у 1668 році італійський натураліст Франческо Реді помістив м'ясо в закриті та відкриті горщики і виявив, що в обох випадках відбувалося гниття, але в першому не було ані мух, ані черв'яків.

За допомогою нещодавно винайденого мікроскопа він розвіяв сумніви: з м'яса мертвих тварин не могли народитися нові тварини, в ньому хіба що відкладали яйця; і комахи не з'являлися на світ шляхом самозародження.

Але вугри не були комахами, і, хоча це довгий час вважалося абсурдним, поки не виникла нова теорія, наука не звільниться від тіні теорії Арістотеля.

Дивовижне перетворення

У 1777 році італієць Карло Мондіні нарешті виявив яєчники в особливо великого вугра, але пошук яєчок у цього ж виду продовжував розчаровувати багатьох дослідників.

Частково причина полягає в тому, що вугри не мають їх більшу частину свого життя.

У них з'являються помітні яєчники та яєчка тільки тоді, коли вони відправляються у подорож до сексу і смерті в один бік - залишають прісні води Європи, щоб потрапити в океан.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Лептоцефал - ось як все починається у житті вугра. Після кількох трансформацій він перетворюється з організму, що пливе за течією в організм, здатний плавати самостійно.

У цій дивовижній трансформації їх кишківник перетворюється на жир для зберігання енергії, їх очі розширюються, щоб пристосуватися до мороку на морському дні, а їх жовтий колір перетворюється в темно-сріблястий, щоб хижаки не помітили.

Поклик здорового глузду

Ми б нічого цього не дізналися, якби не той факт, що у XIX сторіччі вчені були одержимі пошуком більш розумного пояснення, ніж у класичних авторитетів.

Ось чому Фрейд так старався знайти яєчка вугра. І схоже, що він їх знайшов, принаймні, так він повідомив у доповіді, яку написав після повернення до Відня. Дивно було те, що ані він, ані будь-хто інший в його університеті не виставляли напоказ це, і оскільки знахідка покрила б їх славою, наслідки цієї поїздки стали ще однією таємницею.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зігмунд Фрейд у 1870-х роках

Але через 20 років після досліджень Фрейда стався ключовий прорив: виявили, що дивна морська істота під назвою Leptocephalus brevirostris насправді є личинковою формою вугра.

Італійський вчений Джованні Грассі розв'язав це питання в 1896 році, коли йому вдалося вивести лептоцефала в акваріумі і побачити, як він перетворився на вугра.

Сьогодні ми знаємо, що життєвий цикл вугрів складається з п'яти стадій: лептоцефали, прозорі вугри, молоді вугри, жовті вугри та срібні вугри.

Але їх фізичні відмінності настільки великі, а їх місце існування настільки віддалене, що до цього часу європейські натуралісти думали, що лептоцефали та прозорі вугри не мають стосунку до жовтих та срібних вугрів.

Дивовижне відкриття

У 1904 році данський дослідник Йоганнес Шмідт вирішив з'ясувати, що стається у період між зникненням дорослих вугрів з європейських водойм та появою їхнього потомства.

Після багатьох років морських досліджень в 1922 році він з тріумфом розкрив своє дивовижне відкриття Лондонському королівському товариству.

Він не зміг побачити парування вугрів, але знайшов найдрібніших лептоцефалів вугра, отже, найбільш ймовірне місце нересту всіх європейських вугрів ... за 6500 кілометрів від західного узбережжя Європи!

Місцем народження цієї загадкової істоти був Бермудський трикутник.

Всі європейські прісноводні вугри (Anguilla anguilla) - цей вид мешкає не лише у Європі, але й на Близькому Сході і у деяких частинах Африки, а також всі північноамериканські вугри (Anguilla rostrata) розмножуються у Саргассовому морі. *

Непростий шлях

У розпал сезону щорічних циклонів тисячі крихітних прозорих личинок (лептоцефалів), чия форма нагадує листя верби, залишають Саргассове море і протягом трьох років перепливають через Атлантику.

У прибережних водах Європи вони перетворюються в напівпрозорих "скляних вугрів".

Потім вони перетворюються в молодих вугрів - мініатюрних вугрів, які підіймаються по річках і струмках. Їх нижня частина стає золотою, і, подорожуючи по ночах, вони можуть повзати мокрою травою, долати перешкоди і зариватися в пісок, щоб дістатися до ізольованих озер і ставків.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Вугри на стіні в Уельсі

Вони відправляються на пошуки безпечного місця, щоб почати етап у своєму житті, який може тривати кілька десятиліть, поки їх животи не стануть срібними, і в бурхливі зимові ночі вони розпочнуть свою епічну подорож назад, до місця, де вони з'явилися на світ багато років тому.

Згодом були з'ясовані нові деталі походження вугрів, але в XXI сторіччі в загадковому житті вугрів все ще залишаються маловідомі деталі.

І якби хто не старався, ніхто ще не бачив, як вони спарюються. Стримані рибки продовжують зберігати свої таємниці.

* У світі є багато інших видів вугрів, одні живуть в прісній воді, інші - у морі, а треті проводять частину свого життя в кожному і там, і там. Чимало видів вугрів з'являються на світ не в Саргасовому морі.