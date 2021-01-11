Битва за кімчі та п'ять інших суперечок навколо їжі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Південна Корея та Китай сперечаються через те, кому насправді належить кімчі

Суперечка між Південною Кореєю та Китаєм з приводу того, кому належить славетна страва з квашених овочів, є прикладом багатьох міжнаціональних сварок за "право власності" на їжу.

Протягом останніх десятиліть між Південною Кореєю та Китаєм було чимало дипломатичної напруги. Але ви напевно здивуєтесь, дізнавшись, що одним із приводів суперечок стала між іншим квашена капуста.

Так, ви не помились.

Диспут між Сеулом і Пекіном вибухнув на початку грудня після того, як Китай отримав міжнародну сертифікацію на страву з гострих маринованих овочів - пао-кай. Її виготовляють у провінції Сичуань, і вона дуже схожа на південнокорейську кімчі - один з найвідоміших харчів у країні.

Китайська державна газета The International Times повідомила, що Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) визнала pao cai "міжнародним стандартом виготовлення кімчі, в якому лідирує Китай".

Хоча ISO уточнила, що сертифікація стосується лише пао кай, а не кімчі, Міністерство сільського господарства Південної Кореї виступило з офіційним протестом.

Між патріотами страв з обох боків почалася запекла словесна війна у соцмережах.

Утім, це далеко не перший випадок, коли між націями спалахує битва за право власності на популярну страву або продукт.

Ось ще п'ять відомих суперечок.

Картопля

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За місце походження картоплі сперечаються Чилі і Перу

Картопля, один з найвідоміших продуктів харчування у світі, походить з Південної Америки. До Європи її привезли іспанські конкістадори у 1530-х роках.

Коли європейці приготували свою першу картопляну страву, національних кордонів у Південній Америці, звісно, ще не було.

Так, походження картоплі стало предметом суперечок між Перу та Чилі, двох сусідніх країн, історія стосунків яких була й без того завжди напруженою. У XIX столітті між двома країнами навіть спалахнула війна.

На користь своїх аргументів чилійці притягнули як мистецтво, так і науку. Лауреат Нобелівської премії з літератури Пабло Неруда написав "Оду картоплі", а Міністерство сільського господарства країни заявило у 2008 році, що "99% картоплі в світі має генетичний зв'язок з чилійською картоплею".

Обурена цими заявами влада Перу, яка часто хвалиться, що їхні врожаї "врятували Європу від голоду", навела як докази дослідження власних експертів.

В них зазначається, що найдавніший предок усієї картоплі в світі, рослина Solanum brevicuale, походить із північного берега озера Тітікака, розташованого на території Перу.

Сантьяго та Ліма також сваряться через назву pisco для відомого алкогольного напою, який виробляють в обох країнах.

Хумус

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Величезне блюдо хумуса, виготовлене ліванськими кухарами, у травні 2010 року занесли до Книги рекордів Гіннесса

Багато країн Близького Сходу стверджують, що хумус, знамениту пасту з турецького горіха, винайшли саме вони.

Проте Ізраїль та Ліван вивели цей диспут на геть інший рівень. Обидві нації стверджують, що хумус є частиною їхньої національної спадщини.

Так, ізраїльські вчені посилаються на священні юдейські тексти віком понад 2000 років. У ліванські виробники у 2008 році подали на Ізраїль в суд за те, що країна незаконно продає хумус як свій власний.

Уряд Лівану також звернувся й до Європейського Союзу з проханням визнати хумус ліванським. Обидві ініціативи провалилися. Влада ЄС заявила, що хумус - це страва усього Близького Сходу, частиною якого є й Ізраїль.

Тоді битва за хумус перемістилася на інші терени - Книгу рекордів Гіннеса. Ізраїль та Ліван почали змагання за виготовлення найбільшої тарілки хумуса. Останній рекорд становить блюдо вагою 10450 кг, виготовлене ліванськими кухарами у травні 2010 року.

Рис джоллоф

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рис джоллоф надзвичайно популярний у країнах Західної Африки, як-от Сенегал, Гана, Нігерія, Гамбія, Сьєрра-Леоне, Ліберія та Камерун

Рецепт страви різниться залежно від країни, але кожна нація впевнена, що їхня версія є найкращою.

Походження страви - питання вкрай делікатне на африканському континенті. Це на власному досвіді пережив у 2017 році міністр інформації та культури Нігерії Лай Мохаммед.

Не розчувши питання CNN про те, хто готує страву найкраще, він назвав Сенегал, думаючи, що його запитують про її походження. Рис дійсно вважають винаходом народу волоф, який є найбільшим етносом серед сенегальського населення.

Відповідь Лай Мохаммеда спричинила величезне обурення нігерійців у соцмережах. У результаті віцепрезиденту країни Ємі Осінбаджо довелося виступити на захист міністра, а також запевнити громадян, що рис, який готують у Нігерії, - найсмачніший.

Пахлава

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Турецькі виробники пахлави переконані, що страва належить їм, а не грекам

Лауреат Нобелівської премії миру і колишній президент США Барак Обама одного разу мимоволі спричинив кулінарний конфлікт між Туреччиною та Грецією.

Окрім низки серйозних політичних розбіжностей, обидві країни палко сперечаються й про походження деяких страв, що належить до обох національних кухонь.

Це стосується насамперед пахлави - десерту з тіста філо, горіхів та меду.

У 2012 році Обама влаштував вечерю у Білому домі на честь Дня незалежності Греції. Страву приготувала грецька кухарка Марія Лой, яка пізніше зазначила, що президенту "дуже сподобалася пахлава".

Утім, турецькі ЗМІ сприйняли похвалу Обами, висловлену грецькій національній страві, як образу, а американський президент, нічого не підозрюючи, опинився в гущі дипломатичного скандалу.

Кілька років тому турецьким виробникам пахлави наніс образу й Європейський Союз, який назвав десерт національною стравою Кіпру.

Басматі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Індія та Пакистан - найбільші виробники басматі в світі

Ще одна кулінарна сварка виникла між Індією та Пакистаном - країнами, яким не бракує труднощів у стосунках.

Стосувалася вона різновиду ароматного довгозернистого рису - басматі. У жовтні цього року Індія, яка забезпечує дві третини імпорту рису басматі в ЄС, попросила надати їй єдиний географічний статус страви.

Це означає, що в межах ЄС, назву "басматі" може носити рис тільки індійського походження. Такий самий статус отримало, приміром, шампанське або пармська шинка.

Проблема, однак, полягає у тому, що ще одну третину імпорту басматі в ЄС забезпечує Пакистан. А тому прохання Делі влада ЄС не поспішає виконувати.

Європейська комісія поки не ухвалила рішення з цього питання.

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