Аномальний січень у Європі: греки купаються, поки іспанці розгрібають сніг
Січень цього року приніс в Європу аномальну погоду - в той час як Іспанію накрили рекордні снігопади та морози, у Греції навпаки - незвично тепло.
У Іспанії одним із найбільш постраждалих регіонів став Мадрид, а в деяких частинах країни температура опустилася до -8C .
Однак снігопад і мороз стали не єдиним наслідком шторму Філомена.
Екстремальна погода також збурила море біля іспанського узбережжя.
Цей серфер вирішив скористатись великими хвилями на пляжі в Барселоні.
Ці кадри суттєво контрастують з фотографіями з інших регіонів Південної Європи.
Наприклад, греки на вихідних вирушили на пляжі.
Температура повітря в Афінах у понеділок сягнула 23° C, тоді як середня температура в січні тут становить близько 10 ° С.
Такі високі температури в січні востаннє спостерігались у 1987 та 2010 роках, повідомляє Національна обсерваторія Афін.
Тож місцеві жителі вирішили максимально скористатися теплом та вирушили на пляжі та в парки.
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