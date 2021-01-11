Аномальний січень у Європі: греки купаються, поки іспанці розгрібають сніг

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Січень цього року приніс в Європу аномальну погоду - в той час як Іспанію накрили рекордні снігопади та морози, у Греції навпаки - незвично тепло.

У Іспанії одним із найбільш постраждалих регіонів став Мадрид, а в деяких частинах країни температура опустилася до -8C .

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Однак снігопад і мороз стали не єдиним наслідком шторму Філомена.

Екстремальна погода також збурила море біля іспанського узбережжя.

Цей серфер вирішив скористатись великими хвилями на пляжі в Барселоні.

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Ці кадри суттєво контрастують з фотографіями з інших регіонів Південної Європи.

Наприклад, греки на вихідних вирушили на пляжі.

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Температура повітря в Афінах у понеділок сягнула 23° C, тоді як середня температура в січні тут становить близько 10 ° С.

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Такі високі температури в січні востаннє спостерігались у 1987 та 2010 роках, повідомляє Національна обсерваторія Афін.

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Тож місцеві жителі вирішили максимально скористатися теплом та вирушили на пляжі та в парки.

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