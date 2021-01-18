Як правильно казати "ні" на роботі

Сесілія Барріа

BBC News Mundo

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Якщо на всі прохання керівництва, колег, клієнтів та інших людей на роботі ви завжди відповідаєте "так", можливо, ви почуваєтесь дуже важливим.

Проблема полягає в тому, що у підсумку замість досягнення своїх цілей ви можете просто з усім цим не впоратися і тим самим розчарувати інших, що може вплинути на ваш професійний імідж та кар'єрні перспективи.

Так вважає Брюс Тулган, засновник американської фірми Rainmaker Thinking, яка проводить професійні тренінги для менеджерів, автор книги "Мистецтво зробити себе незамінним на роботі".

"Єдиний спосіб досягти успіху - це навчитися говорити "ні", щоб люди при цьому відчували повагу", - каже пан Тулган BBC.

Це досить складний виклик, особливо коли робота кипить, а конкурентів багато.

Автор фото, Bruce Tulgan Підпис до фото, Брюс Тулган каже, що правильно сказати "ні" - це мистецтво

Якщо ви звикли завжди казати "так" з метою досягти професійної досконалості, дуже ймовірно, що у підсумку ви витратите час, енергію і навіть гроші, й при цьому будете відволікатися від того, що насправді важливо, пояснює консультант,

Ось чому важливо навчитися, коли і як сказати "ні", щоб покращити свою репутацію та побудувати робочі стосунки.

Брюс Тулган радить для цього чотири стратегії.

1. Ставте правильні запитання

Коли вас попросять щось зробити, перший крок - ставити правильні запитання та показати іншій людині, що ви берете до відома її відповіді.

Якщо ви це зробите, то виявите повагу не лише до іншої людини, але й до відповідного запиту.

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Уявімо, що людина, якій ви повинні відповісти, не є вашим начальником. Чим більше запитань ви поставите про завдання, яке вони хочуть вам дати, і чим більше зацікавленості ви виявите, тим легше буде сказати "ні".

І якщо ви ставите гарні запитання, це дає можливість продемонструвати свій талант та свої знання з цього питання.

Насправді хороші запитання допоможуть іншій людині реально оцінити обсяг необхідної для виконання завдання роботи та його місце серед пріоритетів організації.

2. Наведіть вагомі підстави сказати "ні"

Ключ у тому, як ви реагуєте. І якщо ви збираєтеся сказати "ні", важливо запропонувати альтернативні варіанти.

Щоб виправдати негативну відповідь, потрібно пояснити, чому ви її даєте. Зазвичай причина в тому, що ви зайняті іншим. У такому випадку добре чітко і детально пояснити, які інші зобов'язання ви маєте.

Недостатньо сказати: "Вибачте, у мене є інші справи". Але як краще відповісти?

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Як варіант, ви можете сказати "Я роблю x, y, z" - і чітко пояснити, які це завдання, та надаючи всі необхідні деталі, щоб ваша негативна відповідь не здавалася виправданням.

Якщо запит надходить від начальника або від людини, яка має більше повноважень, ніж ви, ви можете дати їм можливість змінити ваші пріоритети, а не просто додавати нове завдання.

Водночас ви маєте дати їм можливість краще зрозуміти, як конкретно ви розподіляєте свій час, щоб було видно, що ви не уникаєте прохання та не використовуєте свій час непродуктивно.

Деякі люди реагують на прохання, кажучи: "Це не моя робота". Але ця фраза має кілька негативних конотацій, які можуть спричинити конфлікт. Інша людина може трактувати це так, ніби ви кажете "Ви не мій начальник" або "Ви не можете змусити мене це зробити".

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Інший спосіб вирішити питання - пояснити, що ви не можете швидко відповісти на запит.

Фактично ви говорите, що ви не є фахівцем у цій галузі, що для виконання запиту вам доведеться витратити час на те, щоб вивчити, як це зробити.

Ви навіть можете сказати щось на кшталт: "Дякую за можливість. Якщо ви хочете, я можу це зробити, але я маю спочатку цьому навчитися".

3. Сприяйте успіху іншої людини

Щоб сприяти успіху іншої людини, ви можете сказати щось на кшталт: "Ось, що я можу зробити для співпраці з цього питання". Або запитайте: "Чи можу я допомогти вам знайти когось іншого?"

Якщо запит не є терміновим, ви можете сказати: "Я міг би вам допомогти, але за два тижні". Або якщо ви бачите, що насправді не можете зробити те, про що вас просять, ви можете сказати: "Слухайте, я не можу цього зробити, але я міг би вам допомогти ось таким чином".

Це ще один спосіб продемонструвати свій професіоналізм та своє бажання допомогти.

4. Цікавтеся результатами

Знайдіть людину і запитайте, як усе пройшло? Чи вдалося вирішити питання? Чи знайшли потрібну людину? "Будь ласка, пам'ятайте, якщо вам потрібні x, y, z, я дуже добре це роблю".

Ідея полягає в тому, щоб продовжувати будувати добрі стосунки та зміцнювати довіру, хоча ваша відповідь і була "ні".