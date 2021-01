Трамп "проти педофілів, сатаністів і світової змови". Коротка історія QAnon

Як усе починалося. "Піцагейт"

Розстріляна піцерія

Загадковий Q

Універсальна теорія змови

Трамп і сам чи то навмисно, чи то ненароком час від часу дає конспірологам підстави так вважати: свого часу він ретвітнув публікацію з хештегом #WWG1WGA - це абревіатура від вислову "Where we go one, we go all" - одного з головних гасел QAnon.