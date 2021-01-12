Трамп "проти педофілів, сатаністів і світової змови". Коротка історія QAnon

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Ще не так давно про QAnon - принаймні за межами США - майже ніхто нічого не чув. Усе змінилося після штурму Капітолія у Вашингтоні - назва руху і однойменної теорії змови гучно пролунала на весь світ.

Чимала частина прихильників Трампа, які 6 січня приїхали на мітинг до столиці США, тримали в руках плакати з гаслами QAnon або ж були одягнені в символіку руху. Були представники QAnon і серед тих, хто брав безпосередню участь у штурмі будівлі Конгресу.

Шаман Q, фотографії якого облетіли чи не всі провідні ЗМІ світу, вже давно є одним із видних обличь руху.

Симпатій до QAnon не приховувала й Ешлі Беббіт - та сама ексвійськова, яку застрелив поліцейський, що намагався завадити їй прорватися до одного з приміщень Капітолія.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джейк Анджелі, відомий як Шаман Q, - один із тих, хто брав участь у штурмі Капітолія

Події того дня засвідчили: теорія змови про "педофілів-сатаністів у світовій еліті, таємну боротьбу проти яких очолює Дональд Трамп", далеко не всім видається кумедним безглуздям. Є й ті - і таких людей чимало - хто сприймає усе це цілком серйозно.

Не менш серйозно до них самих ставляться і спецслужби США: QAnon стала першою теорією змови, яку ФБР внесла до переліку потенційних внутрішніх загроз національній безпеці країни.

Розповідаємо, як зародився рух QAnon і у що саме вірять прихильники цієї конспірологічної теорії.

Як усе починалося. "Піцагейт"

Листопад 2016 року, розпал передвиборчих перегонів у США. Запеклу боротьбу за президентське крісло ведуть Гілларі Клінтон і Дональд Трамп.

WikiLeaks - організація, що займається "зливами" секретних документів, - публікує листування начальника передвиборчого штабу Клінтон Джона Подести, в якій той обговорює проведення благодійного заходу з власником піцерії Comet Ping Pong у Вашингтоні.

Так виник "Піцагейт" - теорія змови, що стане предтечею появи QAnon.

Інтернет-користувачі почнуть вивчати листування Подести і частина з них дійдуть неочікуваного висновку: Comet Ping Pong - не просто піцерія. Це своєрідне прикриття таємної і дуже впливової організації педофілів-сатаністів, до якої входять зокрема і представники Демократичної партії США.

"Доказів", які переконуватимуть прихильників теорії у власній правоті, вони виявлятимуть чимало: у фотографіях, які знаходитимуть в Instagram, у коментарях відвідувачів закладу в соцмережах, в елементах інтер'єру піцерії - підтвердження своєї теорії вони бачитимуть майже в усьому.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Появі QAnon передував "Піцагейт" - теорія змови, що виникла після публікації листування начальника передвиборчого штабу Гілларі Клінтон

Конспірологи навіть дійдуть висновку, що в листуванні Подести використовуються зашифровані слова: нібито коли співрозмовники говорять про піцу з сиром (cheese pizza), насправді йдеться про дитячу порнографію (child pornography).

А такі слова як "піца" та "паста" - ніщо інше, як закодовані терміни для згадок про маленьких хлопчиків і дівчаток.

І хоча низка провідних американських ЗМІ опублікують матеріали, в яких детально розберуть і спростують надумані та безпідставні аргументи інтернет-конспірологів, прихильників теорії вже було не зупинити.

Вони активно поширюватимуть її на форумах, у соцмережах та на сайтах фейкових новин. І навіть у тому, що провідні ЗМІ спростовують теорію, бачитимуть лише її зайве підтвердження: ні для кого, мовляв, не секрет, що "мейнстримні медіа" - на боці еліт, і тому роблять усе, щоб простий люд не дізнався правду.

Розстріляна піцерія

Певний час теорія існувала лише в межах інтернету і багатьом не здавалася чимось небезпечним. У що, мовляв, тільки не вірять люди - в мережі є місце для всіх: і для прихильників ідеї пласкої Землі, і для тих, хто переконаний, що планетою давно правлять прибульці. Тепер-от з'явилася ще одна чудернацька, не підтверджена фактами, теорія.

Проте вже незабаром прихильники "Піцагейту" змусили поставитися до себе серйозніше.

4 грудня 2016 року житель Північної Кароліни Едгар Велч проїхав близько 500 кілометрів, аби відвідати піцерію Comet Ping Pong і на власні очі з'ясувати, що там відбувається.

Прибувши до Вашингтона, він зайшов до піцерії із напівавтоматичною гвинтівкою в руках і почав стріляти. На щастя, ніхто не постраждав, а самого чоловіка незабаром затримали.

Він розповів, що незадовго до нападу краєм вуха почув про "Піцагейт", потім став шукати інформацію на цю тему в інтернеті і дійшов висновку, що з піцерією дійсно щось не так. Тому він і вирішив приїхати до Вашингтона, щоб переконатися, чи не розбещують у цьому закладі дітей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Та сама піцерія Comet Ping Pong у Вашингтоні

Після арешту він визнав, що помилявся і не виявив жодних доказів того, що в Comet Ping Pong відбувається щось підозріле.

Проте інших прихильників теорії змови висновки чоловіка не переконали: вони припускали, що він є підставним агентом, а напад навмисно організували спецслужби, аби дискредитувати теорію.

Що б не відбувалося, конспірологам щоразу вистачало фантазії для того, аби потрактувати будь-які події та факти на свою користь.

Інші ж побачили у нападі Едгара Велча небезпечний сигнал: якщо люди, що повірили в теорії змови, готові не просто обговорювати їх в інтернеті, а й братися через них за зброю, - то все серйозніше, ніж здається на перший погляд.

Загадковий Q

У жовтні 2017 року на форумі сайту 4chan починають з'являтися повідомлення, які започаткують теорію QAnon.

Їхній автор - анонімний користувач під ніком Q - у своїх публікаціях натякає на те, що входить до найближчого оточення Дональда Трампа і має доступ до державних таємниць.

Загальна ідея публікацій Q така. Трамп нібито планує викрити таємну міжнародну організацію сатаністів-педофілів, до якої серед інших мають стосунок представники Демократичної партії, а також чимало американських знаменитостей.

Боротьба дається дуже непросто, адже Трампу протистоїть еліта, яка зробить усе, щоб йому завадити. Усі суперечливі епізоди в роботі адміністрації Трампа - як-от скандальні звільнення його прибічників - ніщо інше, як частина плану. Президент покладає надії на справжніх патріотів, яких закликає не вірити політикам та популярним ЗМІ, а шукати сенс у повідомленнях Q.

Свої публікації Q називає "хлібними крихтами" - тобто лише невеликою частиною правди, розкривати яку повністю зарано. Але ці крихти - підказки, завдяки яким можна все зрозуміти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В останні роки людей із символікою QAnon можна зустріти на багатьох мітингах на підтримку Трампа

Аудиторія тих, хто повірив Q, почала зростати шаленими темпами.

Попри те, що його повідомлення подекуди були написані дуже загадково й не давали конкретних відповідей, а навпаки слугували запитаннями-натяками в дусі "Чи є ця деталь звичайним збігом?" - його прихильникам цього вистачало, аби зробити "правильні" висновки, які підтверджуватимуть теорію змови.

Не завадило конспіролгам і те, що жодне із передбачень майбутніх подій, які давав Q, не збулося.

Коли замість змістовних повідомлень, він став викладати незрозумілі набори з букв та символів, користувачі бачили в цьому шифри, які треба розгадати.

Коли Q припинив публікувати повідомлення, його прихильники знаходили "правду" вже без його допомоги - і нерідко кожен свою.

Знайшлися, приміром, ті, хто, побачивши один із виступів Трампа щодо пандемії, звернув увагу на його жовту краватку. І розгледів у цьому таємний сигнал президента про те, що коронавірус - несправжня загроза. Чому? Бо жовтий морський прапор є сигналом того, що інфікованих на борту корабля немає.

Універсальна теорія змови

Оглядачі, які досліджували погляди аудиторії QAnon, кажуть, що вона стала своєрідною універсальною теорією змови, яка поступово поглинула в себе низку інших.

Серед прибічників QAnon є не лише ті, хто вірить у змову сатаністів-педофілів, а й ті, хто впевнений, що світом правлять рептилоїди. Місце для себе тут знаходять і ковід-дисиденти, і прихильники теорії про таємний світовий уряд, і адепти інших конспірологічних ідей.

Представники QAnon не обов'язково поділяють усі погляди одне одного, але нерідко вірять одразу в кілька теорій змов.

Приміром, Джейк Анджелі - той самий Шаман Q, який брав участь у штурмі Капітолія, - розповідав, що вірить, зокрема, в ілюмінатів і в те, що світом правлять рептилії. Він також неодноразово з'являвся на мітингах, що заперечували небезпеку коронавірусу.

"Одного разу все зійшлося і мене осяяло: "Боже, тепер я розумію, що насправді відбувається в світі!", - розповідав Анджелі про свої погляди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники QAnon вірять Трампу, а він називає їх "людьми, що люблять нашу країну"

Попри розбіжності, об'єднує прихильників QAnon довіра до фігури Дональда Трампа - вони впевнені, що президент США на їхньому боці.

Трамп і сам чи то навмисно, чи то ненароком час від часу дає конспірологам підстави так вважати: свого часу він ретвітнув публікацію з хештегом #WWG1WGA - це абревіатура від вислову "Where we go one, we go all" - одного з головних гасел QAnon.

І хоча багато хто припускав, що Трамп міг просто не здогадуватися про значення хештегу, прихильники QAnon переконані - своїм ретвітом президент подав їм знак: він із ними.

Тим більше, що в одному з інтерв'ю президент назвав представників QAnon "людьми, що люблять нашу країну" - хоча й одразу ж додав, що насправді мало що про них знає.

Реальна загроза

У 2019 американські ЗМІ повідомили, що ФБР включило QAnon до переліку внутрішніх загроз національній безпеці США - ще ніколи до цього списку не потрапляли теорії змови.

На той момент уже ставало зрозуміло, що QAnon перетворюється в цілком реальну загрозу, яка не обмежується поширенням фейків в інтернеті.

У 2018 році 30-річний Метью Райт на броньованій автівці перекрив шосе у штаті Невада. Чоловік, що мав при собі автоматичну гвинтівку, вимагав оприлюднити доповідь американського Мін'юсту про розслідування ФБР щодо Гілларі Клінтон.

Насправді ця доповідь вже була опублікована. Але чоловік вірив Q, який заявляв, що це лише її відредагована версія - а справжні компрометуючі дані про Клінтон містяться в засекреченій версії звіту. І хоча жодних надійних доказів про існування такої версії документу не було, Метью Райт був переконаний: від нього та мільйонів американців приховують правду - бо так сказав Q.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, WWG1WGA ("Where we go one, we go all") - одне з головних гасел руху

Навесні 2019 року в Нью-Йорку затримали 24-річного Антоніо Комелло - його звинуватили у вбивстві одного з найвпливовіших босів мафії Франческо Калі. Незабаром з'ясувалося, що мотивом убивства була віра Комелло в теорію QAnon.

Адвокат убивці розповідав: його підзахисний був переконаний, що допомагає Дональду Трампу в боротьбі з міжнародною змовою.

Вже у Конгресі

Попри те, що минулого року найбільші інтернет-майданчики почали блокувати контент, що має стосунок до QAnon, обізнаність американців про цю теорію - як і її популярність - лише зростає.

Дослідження Pew Research Center показало: якщо на початку минулого року про цю теорію щось чули лише 23% американців, то вже восени ця цифра сягнула 47%.

Більшість із них - 74% - оцінюють QAnon негативно. Водночас серед прибічників республіканської партії, які знають про QAnon, 41% ставиться до неї позитивно - частково або повністю. Серед демократів таких знайшлося 7%.

За результатами виборів, які пройшли в листопаді, двоє прибічників QAnon уже встигли обратися до Конгресу - 34-річна Лорен Боберт і 46-річна Марджорі Тейлор Ґрін. Обидві відкрито говорили, що вірять у теорію змови.

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"Є унікальна можливість розігнати глобальну кліку педофілів, які поклоняються сатані, і, думаю, в нас є президент, аби це зробити", - заявляла Тейлор Ґрін у 2017 році.

Президент Трамп, своєю чергою, називав її "майбутньою зіркою Республіканської партії".

Тим часом, хто такий загадковий Q, теорія якого припала до душі чималій кількості американців, не знає ніхто. Конспірологи вірять, що це дійсно людина (або група людей) із оточення Трампа.

Їхні ж опоненти не виключають, що за усім може стояти звичайний інтернет-троль, який створив цю містифікацію просто щоб виставити тих, хто в неї повірить, дурнями.