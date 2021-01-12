Змусити Трампа замовкнути. Дії соцмереж - цензура чи ні?

Джо Тайді

Кіберкореспондент

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Якщо вам колись був потрібен доказ сили "техгігантів", то падіння соцмережі Parler у понеділок - гарний приклад.

Я, як і багато інших людей, зайшов до цієї соцмережі, яка викликає великі суперечки, щоб подивитися, що станеться після 11:59 за тихоокеанським часом у США.

Саме тоді спливав час, який Amazon надав Parler для пошуку нової хост-служби, перш ніж компанія вимкне мережу через нібито насильницький контент, який вона містить.

Ця подія розглядається як важливий момент у зусиллях технологічних гігантів США щодо "деплатформінгу" Дональда Трампа і деяких його радикальних прихильників після заворушень на Капітолійському пагорбі.

На годиннику було 12:00, але нічого не відбулося. Я і мільйони інших користувачів ще могли шукати і публікувати повідомлення в Parler.

Але потім, немов за принципом доміно, користувачі по всьому світу почали повідомляти про проблеми. У мене приблизно о 12:10 все перестало працювати. "Контент не знайдено".

Parler, додаток, чия популярність зростала і в якому дехто бачив альтернативу, наприклад, Twitter, зник.

Parler може знайти нового хост-провайдера, але втрата Amazon Web Services (AWS) - найбільшого провайдера сайтів у світі - означає, що інші великі провайдери, ймовірно, також не захочуть мати з ним справу.

Прецеденти були

Дослідниця технологій та етики Стефані Хейр каже, що це не перший випадок, коли велика американська технологічна компанія вимикає сайт з аналогічних причин.

"Дії Amazon проти Parler не є безпрецедентними, оскільки ми бачили, як це робили інші, наприклад, видалення компанією Cloudflare служби доставки контенту і захисту від DDoS для сайту The Daily Stormer, який підтримував ідеї вищості білої раси. Так само ця компанія припинила обслуговувати сайт 8Chan в 2019 році, який використовував озброєний злочинець для розміщення матеріалів перед тим, як вчинити масове вбивство в Ель-Пасо, штат Техас", - нагадала вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 8 січня Twitter видалив акаунт Дональда Трампа

Не тільки Amazon вжила заходів проти Parler. Google та Apple також видалили цей сервіс зі своїх баз додатків.

Знову ж таки, це не рідкість.

Gab - ще один сайт, який рекламує себе як платформу для забезпечення свободи слова, але його звинувачують в тому, що він є притулком для ультраправих і екстремістів. Він заборонений в магазинах додатків. До нього можна отримати доступ через браузер, й, як твердять, в останні дні кількість користувачів збільшилася.

Під час видалення акаунтів, пов'язаних з атакою на Конгрес, Twitter оголосив про закриття "понад 70 000 акаунтів", пов'язаних з рухом прихильників теорії змови QAnon.

Тим часом Facebook заявив, що видаляє весь контент, в якому згадується гасло "Зупинити крадіжку", пов'язане з бездоказовими заявами Трампа, що вибори у листопаді сфальсифікували.

Проблематична заборона

Але що було безпрецедентним у цій ситуації, так це цілеспрямовані заходи проти президента.

Відтоді, як минулого тижня прихильники Трампа напали на Капітолій, йому заборонили використовувати деякі з найбільших соціальних платформ, зокрема, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat та Twitch.

YouTube видалив деякі з його відео, але сказав, що у його каналу є останній шанс.

Європейські лідери, наприклад, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, назвали цей крок "суперечливим".

Комісар ЄС Тьєррі Бретон описав події на Капітолійському пагорбі як "аналог 11 вересня в соціальних мережах". Він написав у Politico, що "той факт, що виконавчий директор може вимкнути гучномовець POTUS [президента США] без будь-якої системи стримування та противаг викликає ускладнення".

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок сказав, що соціальні мережі тепер "ухвалюють редакційні рішення", додавши, що платформи "обирають, хто повинен, а хто не повинен мати право голосу".

Олексій Навальний, російський політик і критик президента Володимира Путіна, порівняв заборону на використання Трампом Twitter з державною цензурою.

Він написав у Twitter: "Видалення акаунту Трампа у Twitter - це неприпустимий акт цензури. Звичайно, Twitter - приватна компанія, але ми бачили багато прикладів в Росії і Китаї, коли такі приватні компанії ставали друзями держави і помічниками, коли мова йде про цензуру".

Covid змінив соціальні мережі

Соціальні мережі - це приватні компанії. Подібно до того, як приватний клуб може встановлювати для своїх членів внутрішні правила, те саме можуть робити і Марк Цукерберг з Facebook або засновник Twitter Джек Дорсі.

Досі одне з ключових правил полягало в тому, щоб вважати контент від політиків важливим для публічного дискурсу.

Платформи, зокрема, Facebook і Twitter, заявили, що вони нададуть таким високопоставленим користувачам, як президент США, більше свободи дій, коли йшлося про порушення вимог до користувачів.

Але з початком пандемії ситуація значно змінилася, і компанії розпочали більш активні дії проти світових лідерів.

У березні Facebook та Twitter видалили повідомлення президента Бразилії Жаіра Болсонару та лідера Венесуели Ніколаса Мадуро за дезінформацію щодо COVID-19.

У травні Twitter вчинив аналогічно проти президента США, коли модератори позначили попередженням допис, який, на їхню думку, прославляв насильство.

Дональд Трамп тоді написав у Twitter про протести Black Lives Matter: "Коли починається грабунок, починається стрілянина".

Спеціаліст з соціальних мереж Метт Наварра каже, що заборона Трампа створює "ключовий прецедент" в тому, як платформи контролюють, хто може їх використовувати і що користувачі можуть публікувати.

Трамп обіцяє дати відсіч

Деякі аналітики вважають, що ця ситуація може стати поворотним моментом для модерації соцмереж.

У понеділок Facebook оголосив про видалення мережі облікових записів, які, згідно із заявою, були безпосередньо пов'язані з урядом Уганди і використовувалися нібито для маніпуляції напередодні президентських виборів.

Юристка Вітні Меррілл, яка займається питаннями конфіденційності під час використання технологій, вважає, що цей крок свідчить про зміну політики модерації з боку технологічних гігантів.

"Правила і керівні принципи соціальних мереж з часом змінюються, що є нормальним явищем. Але вони не є послідовними в усьому світі. Я думаю, що видалення президента ( з Twitter. -Ред.) може стати початком чистки через подібну поведінку".

В останні години свого перебування у Twitter Трамп ще раз поклав відповідальність на закон США під назвою Розділ 230 за "заборону" свободи слова. Під час свого президентства він погрожував скасувати закон, який звільняє соціальні мережі від відповідальності за публікації своїх користувачів.

Багато хто стверджує, що ліквідація цього винятку насправді завдасть шкоди свободі слова, оскільки соцмережі будуть змушені модерувати дописи набагато більше, ніж вони роблять зараз.

Обраний президент США Джо Байден також заявив, що хотів би скасувати закон, аби підвищити модерацію і скоротити поширення фейкових новин.

У тому ж завершальному дописі в Twitter Трамп сказав, що він веде переговори з "різними іншими сайтами" і що "незабаром буде велике оголошення".

Тепер на Дональда Трампа та деяких з його прихильників чекає важка боротьба не тільки з законодавцями, а й з технологічними гігантами, перш ніж вони зможуть закріпитися в основних соціальних мережах.