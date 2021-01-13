Коли і чим українців щепитимуть від Covid-19. Відповідаємо на головні питання

Діана Куришко

BBC News Україна

Автор фото, Reuters

У той час, коли десятки країн світу проводять масові щеплення від коронавірусу, мільйони людей вже отримали щеплення, Україна лише чекає на перші поставки вакцин.

Коли українців почнуть щеплювати від Covid-19 і чим?

Чому МОЗ закупив китайську вакцину і чи закупить американську? Наскільки ефективні вакцини і чи можна буде обрати, чим щеплюватися?

Як буде проходити вакцинація, чи треба буде за неї платити?

Відповіді на головні питання про щеплення від Covid-19, шукала BBC News Україна.

Коли нарешті почнуть?

Попередньо у лютому до України має надійти 700 тисяч доз від китайської компанії Sinovac Biotech.

Це перша партія вакцини від коронавірусу, яка надійде до України і нею почнуть вакцинувати групи ризику - перш за все лікарів.

Проте, є кілька умов, за яких ця вакцина має надійти до України і за яких має початися щеплення від Covid-19, розповідає Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Серед них - обов'язкова реєстрація цієї вакцини в одній з країн з сильною регуляторною політикою. Йдеться про ЄС, США, Канаду, Швейцарію чи Австралію.

Тобто, якщо китайська вакцина пройде повну перевірку і реєстрацію там, тоді її за спрощеною процедурою зареєструють і в Україні.

Крім того, мають опублікувати результати третьої фази клінічних досліджень вакцини Sinovac. Лише потім цю вакцину зареєструють в Україні і нею почнуть вакцинувати.

Як вакцинується світ?

Автор фото, ВВС

Автор фото, ВВС

Чому Україна купує саме китайську вакцину?

У листопаді міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що Україна веде переговори з виробниками усіх ефективних вакцин проти коронавірусу. Серед них називали американську Moderna, Johnson & Johnson, американо-німецьку Pfizer і вакцини китайських виробників.

У грудні міністр запевняв, що переговори з Pfizer вже на фінальній стадії і вакцини мають отримати у другому кварталі 2021 року.

У грудні препаратом Pfizer почали щеплювати людей у Європі, США, Канаді. Це поки що єдина вакцина, схвалена до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Проте наприкінці 2020 року з'ясувалося, що МОЗ уклало договір не з Pfizer, а з китайською Sinovac Biotech. Вона має поставити до України 1 млн 913 доз вакцин. То чому ж Україна обрала саме китайську вакцину?

Автор фото, Reuters

"Поставки китайської вакцини було швидше і простіше організувати", - розповіли ВВС News Україна джерела у МОЗ.

Дійсно, на відміну від Pfizer, Sinovac не потребує суперхолоду, і може зберігатися 6 місяців при температурі 2-8 градусів.

Багато країн світу заздалегідь стали в чергу до виробників вакцин і підписували угоди про закупівлю на етапі, коли вакцини ще не були затверджені і виготовлені. Де у цій черзі Україна, не відомо.

Перемовини України з Pfizer ще тривають, кажуть у МОЗ. Проте будь-які деталі називають засекреченими на вимогу виробника і не роблять жодних прогнозів, коли може надійти вакцина Pfizer.

Однією з причин затягування домовленостей з Pfizer видання The New York Times називає заборону, яку в грудні ввів президент США Дональд Трамп на експорт американських вакцин.

Чи будуть інші вакцини?

Міністр Максим Степанов запевняє, що найближчим часом Україна укладе контракти на поставку вакцин з "іншими виробниками", окрім Sinovac Biotech. Проте деталі цих перемовин невідомі.

Крім закупівель за гроші держбюджету, ще один шлях, як Україна може отримати вакцини, - це глобальна ініціатива Covax.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Результати останніх випробувань у Бразилії показали, що ефективність вакцини Sinovac 50,3%

Це глобальна міжнародна програма, яка має розподілити вакцини чесно, попри добробут країн.

В рамках Covax Україна має отримати 16 млн доз різних вакцин. Найімовірніше серед них може бути вакцина компанії AstraZeneca, розроблена Оксфордським університетом.

Її можна зберігати до шести місяців у звичайних холодильниках за температури від +2 до +8 С.

Проте поставки цієї вакцини очікують не раніше травня 2021 року, розповів пан Лапій.

Що відомо про Sinovac?

Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин, виготовляє їх для 34 країнах світу, зокрема вона розробила вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу та паротиту.

Вакцина Sinovac Biotech від коронавірусу є інактивованою вакциною та випускається у шприці.

Вона працює, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Для порівняння, вакцини Moderna та Pfizer, що розробляються на Заході, є вакцинами RNA. Це означає, що частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм. Це спонукає його виробляти вірусні білки і цього достатньо для підготовки імунної системи до атаки.

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Випробування Sinovac ще тривають, але цією вакциною у Китаї вже вакцинували тисячі людей. При цьому жодних випадків ускладнень, за даними влади Китаю, не було.

Крім Китаю, вакцину Sinovac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах. В Індонезії нею вакцинувався президент.

Вакцинами Pfizer/BioNTech щеплюють у Європі, у США, Канаді, Великій Британії. Вакциною Moderna - у США та Канаді.

За попередніми даними досліджень, які ще не оримали експертну оцінку, ефективність Sinovac - 78%. Проте, результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.

Максим Степанов заявив, що країна не купуватиме Sinovac, якщо ефективність буде менше 70%, але чекає на кінцеві висновки.

З кого почнуть вакцинацію в Україні?

В Україні, як і в усьому світі, першими щепитися від коронавірусу мають люди з груп ризику - медики, військові на Донбасі, поліція, люди з хронічними захворюваннями, освітяни.

За підрахунками МОЗ, першочергової вакцинації в Україні потребують приблизно 21 млн людей. Саме стільки людей є у всіх цих групах ризику.

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Чи буде вакцинація безкоштовною?

Так. Вакцини, які закуповуватиме держава або отримає в рамках механізму Covax, будуть безкоштовними.

Чи можна буде відмовитись від вакцинації?

Так. Попри всі заклики вакцинуватися, щеплення від Covid-19 є добровільним.

"Жодних санкцій лікарям за те, що вони відмовились, чи скасування виплат поки що не передбачено", - говорить Федір Лапій.

Як і де будуть робити щеплення?

Вакцинація від Covid-19 буде проводитись окремо від інших щеплень.

В областях вже формують мобільні бригади, які будуть виїжджати у медзаклади і розгортати там тимчасові пункти щеплення.

За розрахунками, будуть проводити до 100 щеплень на день.

Ці мобільні бригади мають проводити огляд пацієнтів, а також спостерігати їх після щеплення.

Чи можна буде обрати, чим щепитися?

Якщо йдеться про безкоштовне вакцинування груп ризику, то скоріш за все мобільні бригади будуть працювати з однією вакциною.

Тобто, яку вакцину привезуть у лікарні, тією і будуть щеплювати.

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Чи можна буде купити вакцину?

Орієнтовно появу вакцин у мережах аптек очікують не раніше квітня 2021 року.

Це може бути як Sinovac, так і вакцини інших виробників. Все залежить від переговорів фармкомпаній з виробниками і від процедури реєстрації вакцин.

"Є надія, що в аптеках буде вибір вакцин", - каже пан Лапій.

Чи будуть в Україні видавати імунні паспорти?

Ні.

Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Україна розглядає варіант видачі іншого документу - свідоцтва про вакцинацію.

Цей вид документу існував і раніше. У деяких країнах їх видавали як підтвердження про проведення вакцинації проти жовтої лихоманки чи поліомієліту.

Після появи вакцини від коронавірусу деякі країни при перетині кордону замість ПЛР-тестів почали вимагати свідоцтва про вакцинацію.

Наразі іноземці, які приїжджають до України, повинні мати поліс медичного страхування і негативний ПЛР-тест.

Україна лише розглядає впровадження свідоцтва про вакцинацію.

Будуть чи ні в Україні видавати такі свідоцтва, за словами пана Ляшка, вирішать тоді, коли стане відомо, "чи унеможливлює вакцинована людина поширення коронавірусної хвороби".

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію й імунний паспорт - це різні речі, каже Ляшко. Міжнародне свідоцтво - це документ, який використовують лише при перетині кордону.

Імунний паспорт - це документ, який засвідчує наявність імунітету від коронавірусу. ВООЗ застерігала від його використання. Україна теж. Таких паспортів в Україні видавати не будуть, заявив пан Ляшко.