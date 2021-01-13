Китайська вакцина по-українськи. Хто і коли продаватиме і вироблятиме Sinovac

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Китайську вакцину від коронавірусу, якою планують щепити українців, можливо, скоро вироблятимуть в Україні. Про такі плани повідомила українська фармацевтична компанія "Лекхім" - у 2022 році вона планує почати масштабне виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Відповідно до угоди, виробництво готової вакцини організують на одному з підприємств "Лекхіму", в Харкові.

У "Лекхімі" також кажуть, що підписана угода передбачає постачання у першому півріччі 2021 року п'яти млн доз вакцини для продажу.

Про закупівлю вакцини Sinovac наприкінці 2020 року повідомило міністерство охорони здоров'я України. Тоді ішлося про придбання 1,9 млн доз для груп ризику. "Лекхім" каже, що загальна кількість закуплених нею доз становитиме п'ять мільйонів.

МОЗ наголошувало, що перші 700 тисяч доз Україна одержить після того, як вакцину зареєструють в одній з країн з сильною регуляторною політикою. Йдеться про ЄС, США, Канаду, Швейцарію чи Австралію.

Виробництво вакцини - у планах, продаж не за горами?

Представники "Лекхіму" розповіли, що 10 місяців домовлялись із китайським виробником і стали єдиним представником компанії Sinovac в Україні.

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Голова наглядової ради компанії Валерій Печаєв розповів, що впродовж 2021-го і до середини 2022 року вона буде дистриб'ютором китайської вакцини, а із середини 2022 року - виробником вакцини.

Ситуація, коли Україна закуповує китайську вакцину від коронавірусу через українську приватну компанію, викликала чимало запитань і нарікань. Українські медичні чиновники запевняли, що жодної корупції у цьому немає і говорили про таку вимогу виробника.

Але наразі точно не відомо, хто купуватиме в "Лекхіму" всі п'ять мільйонів доз вакцини, за винятком тих 1,9 млн доз, за які уряд вже сплатив близько мільярда гривень.

Утім, зараз головне, кажуть представники української компанії, дочекатися реєстрації препарату.

"Наша компанія отримала підтвердження від МОЗ, що у разі реєстрації вакцини в Бразилії Україна також зареєструє її. В Бразилії вакцинація починається 25 січня. Отже, до цього числа вони мають її зареєструвати. Як тільки це станеться, ми подаємо в Державний експертний центр МОЗ документи на реєстрацію і сподіваємося, що на початку лютого вакцина буде зареєстрована за прискореною процедурою", - заявив пан Печаєв.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ОАЕ і Бахрейн дозволили екстрене вакцинування Sinovac для вразливих груп населення

Сумніви і застереження

Після того, як МОЗ заявив про закупівлю китайської вакцини, лунало невдоволення щодо того, чому влада вирішила купити препарат в Китаї, а не в європейських країнах. Sinovac на той час не завершила третій, останній етап досліджень, але демонструвала нижчі показники ефективності.

А 12 січня світові інформагентства повідомили, що вакцина Sinovac показала "загальну ефективність" 50,38% під час останнього етапу тестувань у Бразилії.

Як повідомляв Reuters, водночас, ця вакцина виявилася значно дієвішою для уникнення важких випадків перебігу хвороби.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив 13 січня, що китайська вакцина цілком прийнятна для використання.

Він наголошує, що, аналізуючи цифри ефективності, слід передусім брати до уваги, чи допомагають вони запобігти смерті і тяжкому перебігу хвороби.

За його словами, коли кажуть про 50% ефективності Sinovac, мають на увазі різні ступені тяжкості хвороби, у тому числі й легкі чи безсимптомні.

"Так, є останні дані про те, що загальна ефективність у Бразилії становить 50%. Але також відомо, що вона більше ніж на 90% ефективна для попередження летальності і тяжкого перебігу", - заявив він.

"Для мене це абсолютно прийнятні цифри. Вакцина працює, і це доведено на сьогодні, бо головне - попередження смерті, тяжкого перебігу", - каже Федір Лапій і порівнює ситуацію із пасками безпеки в автомобілі: вони не убезпечують пасажира від аварії, але запобігають смерті.

Тим часом, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у разі, якщо ефективність китайської вакцини проти коронавірусу виявиться меншою ніж 70%, Україні повернуть заплачені за неї гроші, і що такими були домовленості з китайською компанією, під банківські гарантії.

Міністр сказав, що останній звіт про ефективність вакцини на рівні 50,38% стосується лише Бразилії, а клінічні випробування проводили і в інших країнах, тому МОЗ чекатиме на узагальнений звіт від компанії-виробника Sinovac Biotech.

Ця компанія поки що лишається єдиною, з якою Україні вдалося підписати угоду про купівлю вакцини.

Ще 16 млн доз вакцин різних компаній Україна має отримати безкоштовно, за квотою програми COVAX.