У Польщі трьох активісток судять за образу Діви Марії

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди стоять біля Маріацького костелу в Кракові з плакатами, на яких написано "Звільнити Елю" (Ельжбету Подлєсну), у травні 2019 року

У Польщі починається суд над трьома правозахисницями та ЛГБТ-активістками. Жінок звинувачують в образі почуттів католиків, їм загрожує до двох років в'язниці.

Обвинувачені - Ельжбета, Анна та Йоанна. Їхні прізвища офіційно не називають, але в повідомленнях ЗМІ одна з них фігурує як 53-річна Ельжбета Подлєсна.

Інцидент, що став предметом судового розгляду, стався 29 квітня 2019 року. Активістки розмістили на стінах, тротуарах, пересувних туалетах, сміттєвих урнах і дорожніх знаках біля костелу в Плоцьку постери із зображенням Ченстоховської Божої Матері з веселкою замість німба.

Жінки стверджують, що таким чином вони відповіли на раніше встановлену поруч з храмом інсталяцію, що називала нетрадиційну сексуальну орієнтацію одним зі смертних гріхів.

Після того як випадок набув розголосу, аналогічні зображення стали з'являтися і в інших містах, в тому числі у Варшаві.

Шановану ікону Ченстоховської Божої Матері, як вважають, написав євангеліст Лука. Це головна святиня польських католиків. Через темний лик вона відома також як "Чорна Мадонна".

"Райдужна Мадонна" натомість викликала обурення вірян і консервативних політиків.

"Казки про свободу і "толерантність" нікому не дають права ображати почуття вірян", - написав тоді в Twitter міністр внутрішніх справ Польщі Йоахім Бруджинський.

Слідство завершили в липні минулого року. Початок процесу планували на листопад, але відклали.

У Росії проводять паралелі зі справою Pussy Riot, коли російський суд засудив до двох років колонії трьох учасниць групи за відеоролик з танцями в церкві.