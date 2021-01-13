Легендарний клан італійської мафії постав перед судом. Все завдяки одному прокурору

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Головний герой процесу - знаменитий в Італії 62-річний прокурор Нікола Граттері

355 учасників кримінального синдикату "Ндрангета" і пов'язаних з ним корумпованих чиновників, бізнесменів та юристів постали перед судом на грандіозному процесі, який стартував у середу в місті Ламеція-Терме на півдні Італії.

Їх звинувачують в численних злочинах, скоєних з 1990-х по 2019 рік. Серед звинувачень - вбивства, наркоторгівля, рекет, відмивання грошей, хабарі та зловживанні посадовими повноваженнями.

Під час попередніх слухань на зачитування списку підсудних пішло три години.

Ще 92 людини визнали провину, їх судитимуть в спрощеному порядку. Серед них адвокат Джанкарло Пітеллі, колишній сенатор від партії Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італіє!".

Головний герой процесу - знаменитий в Італії 62-річний прокурор Нікола Граттері. Більшу частину життя він провів під державною охороною.

Граттері проти мафії

Довге розслідування, яким керував Граттері, завершилося в грудні 2019 року масовими арештами в Італії, Німеччині, Швейцарії та Болгарії.

"Я виріс в місцевості, де правила мафія, — розповів він напередодні агентству AFP. - Добираючись автостопом в школу, я періодично бачив убитих людей на узбіччі, а в одному класі зі мною вчився син всім відомого мафіозі. Багато моїх дитячих приятелів стали бандитами, ну а я, коли виріс, вирішив, що треба з цим боротися".

Головною мішенню став один з найбільш могутніх кланів "Ндрангети" - сім'я Манчозо. На лаві підсудних опинився її глава 66-річний "Дядечко" Луїджі Манчозо та його посіпаки з прізвиськами на кшталт "Вовк", "Товстун" і "Блондинчик".

Автор фото, Reuters

Суд проходить у спеціально переобладнаному і укріпленому величезному залі. Розгляд триватиме від одного до двох років. Мають заслухати понад 900 свідків, у тому числі 58 колишніх мафіозі - небувала кількість, враховуючи "закон мовчання" - і вивчити безліч документів і матеріалів експертиз.

Останній процес такого масштабу відбувся в Італії в 1986-1987 роках і завершився засудженням 338 учасників сицилійської "Коза Ностри". Прокурори Джованні Фальконе і Паоло Борселіно згодом стали жертвами помсти мафіозі.

Як влаштована "Ндрангета"

"Ндрангета" (від грецького слова "доблесть") діє в провінції Калабрія на південному кінці італійського "чобітка". Вона менш відома ніж сицилійська "Коза Ностра" та неаполітанська "Каморра", але, на думку експертів, як мінімум їм не поступається.

Фахівці вважають, що саме "Ндрангета" відповідає за ввезення більшої частини кокаїну в Європу, і оцінюють її щорічний дохід в 50 мільярдів євро. "Ндрангета" має зв'язки далеко за межами Італії.

Поряд з наркоторгівлею і стягненням винагороди з підприємців важливою сферою її діяльності є лихварство.

Через підставних осіб і компанії мафіозі інвестують в легальний бізнес.

За даними влади, "Ндрангета" так чи інакше контролює практично всі сфери життя в Калабрії, включаючи охорону здоров'я та похоронну справу, а також значною мірою корумпувала місцеву судову систему і муніципалітети.

Серед підсудних - високопосадовий поліцейський та кілька мерів міст.

"Вплив сім'ї Манчозо багато в чому тримався на тісних зв'язках з держапаратом, який часом був фактично в її розпорядженні", - говорив Нікола Граттері в 2019 році.

Приморський курорт Ламеція-Терме, де проходить суд, вважається неофіційною столицею "Ндрангети", тут високий рівень насильницьких злочинів.

За даними Граттері, "Ндрангета" складається з приблизно 150 "сімей", яким підкоряється близько 6 тисяч "бригадирів" і рядових бойовиків. З урахуванням спільників в Італії та інших країнах кількість людей, так чи інакше залучених в діяльність "Ндрангети", оцінюється в 20 тисяч.

"У них така ж пірамідальна структура, як в бізнесі, в транснаціональній компанії", - заявив Граттері в інтерв'ю AFP.

"Мафіозні родини контролюють кожна свою територію, і на цій території роблять, що хочуть, - пояснює кримінолог Федеріко Варезе, який працює в Оксфордському університеті. - Хочете ви відкрити магазин або щось побудувати, вам доведеться узгодити це з ними".

Як з цим боротися

Граттері вважає, що саме великі процеси з великою кількістю обвинувачених і гучним суспільним резонансом дають найбільший ефект.

Після суду 1987 року сицилійська "Коза Ностра" не зникла, але так і не змогла відновити свою силу.

"Сьогодні ми закладаємо ще один камінь в основу стіни, що обороняє Італію від мафії", - говорить він.

За його словами, в громадській думці в останні роки стався перелом. Багато калабрійців стали співчувати і довіряти державі більше, ніж "хрещеним батькам", і більше не бояться порушувати "кодекс омерти" ("кодекс честі" мафії, який забороняє, серед іншого, співпрацю з владою).

Прокурор обіцяє викорінити "Ндрангету", яка "не дає людям жити і дихати".

Однак професор Варезе сумнівається, що нинішній суд повністю покінчить з "Ндрангетою".

"Посадіть в тюрму одних - з'являться інші, якщо зберігаються глибинні причини, що породжують їх", - говорить він.