Чи закликав Трамп до насильства. Аналіз юриста

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Дональда Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту під час виступу на мітингу перед своїми прихильниками. Незабаром після промови Трампа частина тих, хто був на мітингу, увірвалися до будівлі Капітолія.

ВВС розібрала уривки його промови з юристом, щоб краще зрозуміти, в чому його звинувачують.

На мітингу 6 січня під девізами "Врятуємо Америку" і "Не дамо вкрасти вибори" зібралися десятки тисяч людей. Захід відбувся у так званому парку "Еліпс" перед Білим домом. Незабаром після того, як вщухли оплески, почався штурм Капітолія.

Напад на будівлю Конгресу відбувся під час церемонії затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Зірвати її не вдалося, але п'ятеро людей загинули.

70-хвилинна промова Трампа стала підставою для звинувачень у підбурюванні до заколоту і другого імпічменту.

Що саме сказав Трамп? Ось п'ять ключових цитат з його промови з юридичним аналізом від професора Гаррета Еппса з Балтіморського університету.

"Ми виграли ці вибори. І ми виграли їх з великим відривом"

Ця фраза згадується в резолюції про імпічмент Дональда Трампа не лише тому, що він сказав її на мітингу 6 січня. Трамп і раніше неодноразово заявляв у промовах і в соцмережах, що він - справжній переможець президентських виборів.

Ось цитата з резолюції про імпічмент:

"Впродовж кількох місяців, що передували спільній сесії Конгресу, президент Трамп неодноразово робив хибні заяви, стверджуючи, що результати президентських виборів були результатом значних фальсифікацій і не повинні визнаватися американським народом чи затверджуватися державними або федеральними посадовцями. Незадовго до початку спільного засідання Конгресу президент Трамп звернувся до присутніх у парку Еліпс у Вашингтоні, округ Колумбія. Там він повторив неправдиві заяви про те, що "ми виграли ці вибори, ми виграли їх з великим відривом".

Чи винен Трамп у закликах до заколоту, має вирішити Сенат, який зараз контролюють республіканці. Минула спроба усунути Трампа від влади провалилася саме в Сенаті.

"Не дамо вкрасти перемогу"

Популярний серед прихильників Трампа гештег #Stopthesteal, який можна перекласти як "не дамо вкрасти перемогу", з'явився незабаром після оголошення попередніх результатів і перемоги Джозефа Байдена.

Він швидко набрав обертів у соцмережах, перетворившись на гасло масових заходів, кульмінацією яких став мітинг 6 січня.

Трамп повторив цей гештег перед своїми прихильниками, вкотре посилаючись на заяву про те, що вибори були сфальсифіковані.

"Ми ніколи не здамося, ніколи не поступимось"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Як прихильники Трампа штурмували Капітолій

Це найчіткіша заява Трампа про те, що він ніколи не визнає перемогу Джо Байдена. І цього разу він закликав своїх прихильників приєднатися до нього.

"Не можна здаватися, якщо мова йде про крадіжку. У нашої країни урвався терпець. Ми більше не будемо з цим миритися".

Трамп сказав, що президентству Байдена потрібно кинути виклик: "У вас буде нелегітимний президент. Ось, хто у вас буде, і ми не можемо цього допустити".

"Якщо ви не будете боротися щосили, ви втратите країну"

Це найдовша цитата з промови Трампа, що потрапила у список його звинувачень. Можливо, саме вона стане найсерйознішою проблемою для його захисту на процесі в Сенаті.

Ось цитата з резолюції про імпічмент:

"Він також навмисно робив заяви, які заохочували та, можливо, призвели до беззаконних дій у Капітолії, наприклад: "Якщо ви не будете боротися щосили, ви втратите країну".

"Мирно і патріотично зробіть так, щоб ваші голоси почули"

Це фраза, на яку спираються прихильники Трампа, доводячи, що закликів до заколоту в його промові не було.

Повністю вона звучить так: "Я знаю, що незабаром усі тут підуть до будівлі Капітолія, щоб мирно і з патріотизмом зробити так, щоб ваші голоси почули".

Ця фраза дуже відрізняється від більшості виразів Трампа, які здебільшого спираються на слова, пов'язані з конфліктом або війною.

"Ми йдемо до Капітолія"

Президент сказав "ми", але сам не приєднався до своїх прихильників.

Він сказав: "Ми йдемо до Капітолія. І ми підтримаємо наших хоробрих сенаторів, конгресменів і конгресвумен ... Але деяких ми підтримаємо, можливо, менше".

Аналіз

Гарретт Еппс, фахівець з порівняльної та міжнародної юриспруденції, професор університету Балтімора

Як закон тлумачить поняття "підбурювання до заколоту"?

Згідно з першою поправкою американської Конституції, підбурювання не є злочином, якщо воно не відповідає певним критеріям. Підбурювання насамперед має бути направлене на те, щоб спричинити насильство. Якщо я піду в центр міста і скажу двом п'яним чоловікам, що стоять перед банком: "Давайте прямо зараз пограбуймо цей банк" - то я нікого не підбурюю, тому що малоймовірно, що вони пограбують банк.

Заклики до насильства вважаються такими, якщо з високою ймовірністю можуть призвести до насильства - причому (і це дуже важливо) негайного і в конкретній ситуації.

Якщо я запропоную завтра зустрітися на тому ж місці й що-небудь зруйнувати, це також не буде підбурюванням, тому що, за визначенням Верховного суду, є час, щоб вирішити, чи виконувати цей заклик, тобто є час для полеміки. Підбурювання має створювати безпосередню загрозу насильства, яке можливе за конкретних обставин.

Якби дії Трампа оцінював суд, чи визнав би він його винним?

Вироки у справах про підбурювання ухвалюють доволі рідко. Втім, якщо застосувати ці принципи до промови президента на мітингу в середу, то збігів багато. Це безпосередня загроза, тому що він каже людям: "Йдіть на Капітолій, а я піду з вами". Часу на інше рішення у цих людей немає: вони виходять з парку Еліпс і йдуть до будівлі Капітолія.

Він каже, що потрібно боротися і демонструвати силу, але додає, що вони діятимуть дуже мирно і патріотично, лише поставлять свої запитання. Так він себе прикриває, і, гадаю, конкретне рішення залежало б від присяжних.

Я не впевнений, що він має право на зняття обвинувачень за законом. Є точка зору, що державні лідери мають більше свободи дій, але я не розумію, як це може стосуватися нашого випадку.

Він вочевидь знав, що у натовпі були люди, які були готові до насильницьких дій та мали насильницькі наміри. Він точно їх не відмовляв, а навпаки, недвозначно натякав на те, що це має відбутися.